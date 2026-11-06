METLEN: Οι τιμές στόχοι και οι επόμενοι καταλύτες

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Θετική είναι συνολικά η πρώτη αποτίμηση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2026 της METLEN, με επίκεντρο την ισχυρή αύξηση των εσόδων και, κυρίως, την επαναβεβαίωση των στόχων κερδοφορίας. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου παραμένει σε τροχιά υλοποίησης, με την Ενέργεια να εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, η ολοκλήρωση των παλαιότερων έργων MPP και η πορεία των ταμειακών ροών παραμένουν τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζουν οι επενδυτές.

Στις αναλύσεις τους, οι Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citi και WOOD & Company διατηρούν θετική σύσταση για τη μετοχή, με τιμές-στόχους από τα 52 έως τα 65 ευρώ. Παράλληλα, η Optima Bank εμφανίζεται επίσης ιδιαίτερα θετική, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της METLEN. Στους πρόσθετους καταλύτες για την επόμενη περίοδο αρχίζει να εντάσσεται και η πιθανή αυτόνομη εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο.

Morgan Stanley: Στο επίκεντρο οι ταμειακές ροές

Η Morgan Stanley εστιάζει στην ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την Ενέργεια και τις Υποδομές. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στην απόφαση της διοίκησης να διατηρήσει αμετάβλητη την πρόβλεψη για το EBITDA του 2026.

Όπως επισημαίνει, η επίτευξη θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών στο σύνολο της χρήσης και η διατήρηση του καθαρού δανεισμού κάτω από το 2x EBITDA θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημαντικοί παράγοντες περαιτέρω ενίσχυσης της αποτίμησης. Διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 59 ευρώ.

J.P. Morgan: Περιορίζεται ο κίνδυνος αρνητικών αναθεωρήσεων

Από την πλευρά της, η J.P. Morgan χαρακτηρίζει σχετικά ισχυρό το τρίτο τρίμηνο, παρά την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της μονάδας για εργασίες συντήρησης, εκτιμώντας ότι τα μεγέθη του εννεαμήνου κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες. Η επαναβεβαίωση των στόχων για το 2026 και το μεσοπρόθεσμο διάστημα περιορίζει, σύμφωνα με τους αναλυτές της, τον κίνδυνο σημαντικών αρνητικών αναθεωρήσεων.

Παράλληλα, ξεχωρίζει την πρόοδο των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, τα οποία παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος, με αναφορές στο Project Leader, το γάλλιο και τα ανακυκλωμένα μέταλλα. Η σύσταση παραμένει Overweight, με τιμή-στόχο τα 64 ευρώ.

Citi: Περιθώρια επιτάχυνσης στο τέταρτο τρίμηνο

Η Citi αποτιμά επίσης θετικά την εικόνα του εννεαμήνου, κατά το οποίο τα έσοδα της METLEN ανήλθαν σε 6,21 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21%, με σαφή επιτάχυνση της δραστηριότητας στο τρίτο τρίμηνο.

Οι αναλυτές της βλέπουν περιθώρια περαιτέρω επιτάχυνσης στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ιδίως εφόσον προχωρήσουν οι πωλήσεις ώριμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτιμούν, παράλληλα, ότι οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι μοχλοί ανάπτυξης στους τομείς της αλουμίνας, του γαλλίου, του αλουμινίου και των κυκλικών μετάλλων παραμένουν ανεπηρέαστοι. Διατηρούν σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 52 ευρώ.

WOOD & Company: Η προσοχή στα MPP και τις ταμειακές ροές

Στην ισχυρή επίδοση του τρίτου τριμήνου στέκεται και η WOOD & Company, επισημαίνοντας ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 48% και διαμορφώθηκαν 6% υψηλότερα από τη δική της πρόβλεψη, κυρίως χάρη στην Ενέργεια. Η επαναβεβαίωση της πρόβλεψης για το EBITDA, παρά την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της μονάδας, κρίνεται καθησυχαστική.

Ωστόσο, οι αναλυτές σημειώνουν ότι το ενδιαφέρον της αγοράς εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην κερδοφορία, στην ολοκλήρωση των παλαιότερων έργων MPP και στην εξέλιξη των ταμειακών ροών. Η WOOD διατηρεί σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 65 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 33%.

Optima Bank: Πρόσθετος καταλύτης η METKA

Ιδιαίτερα θετική είναι και η προσέγγιση της Optima Bank, η οποία εστιάζει στα έσοδα-ρεκόρ των 6,21 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 21%, καθώς και στην ανάπτυξη που καταγράφηκε σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας. Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η διατήρηση των προβλέψεων παρά την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της μονάδας αποτελεί σαφή ένδειξη της ανθεκτικότητας του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου.

Ως πρόσθετους θετικούς καταλύτες αναδεικνύει την ανάπτυξη της Ενέργειας, την ισχυρή πορεία των Υποδομών, το γάλλιο, τις πωλήσεις έργων ΑΠΕ, αλλά και την πιθανή εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο.