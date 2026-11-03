Νόμιμη η διανομή κερδών 83 εκατ. της ΜΕΤΚΑ προς τη Metlen

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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλεπόμενες εταιρικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκε η διανομή ποσού 83 εκατ. ευρώ από συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων προς τη METLEN, μοναδική μέτοχο της ΜΕΤΚΑ. Σύμφωνα με πηγές στον όμιλο, «πρόκειται για νομίμως προβλεπόμενη διανομή μερίσματος, η οποία τηρεί απαρέγκλιτα τα όρια κεφαλαιακής ασφάλειας που τίθενται από το Ν 4548/2018. Είναι μία διαφανή διαδικασία και τίθεται πάντα υπόψη των μετόχων και των επενδυτών».

«Η METLEN δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παραποίηση εταιρικών αποφάσεων και οικονομικών δεδομένων μέσω εντυπωσιοθηρικών χαρακτηρισμών που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στην αγορά», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Άλλωστε, ήδη οι επιδόσεις της ΜΕΤΚΑ είναι ισχυρές. Το ανεκτέλεστο της ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, ενώ το EBITDA του τομέα Υποδομών και Παραχωρήσεων διαμορφώθηκε στα 82 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 31 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 162%. Για το σύνολο της χρονιάς, ο στόχος της διοίκησης για το EBITDA του συγκεκριμένου τομέα τοποθετείται στα 140-150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΜΕΤΚΑ συγκεντρώνει κατασκευαστικές δραστηριότητες, παραχωρήσεις, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Τι εκτιμά η Citi

Στο μεταξύ, σε πρόσφατο note της για τη Metlen, η Citi έχει αξιολογήσει ως θετική εξέλιξη την εισαγωγή της στο Euronext Athens. Όπως είχε αναφέρει, η προοπτική εισαγωγής της METKA θα μπορούσε να αναδείξει την αξία των δραστηριοτήτων υποδομών και παραχωρήσεων της Metlen και να εξασφαλίσει ανεξάρτητη πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους.

Για τη Citi, η προοπτική αυτή λειτουργεί θετικά για τη μητρική, καθώς μπορεί να καταστήσει πιο διακριτή την αξία του συγκεκριμένου τομέα, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στη METKA να χρηματοδοτεί πιο αυτόνομα τα επενδυτικά της σχέδια