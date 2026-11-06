Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρεκόρ εξαμήνου με 4.144 οριστικές αιτήσεις τον Οκτώβριο

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Ρεκόρ εξαμήνου σημείωσαν οι οριστικές υποβολές αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Οκτώβριο, φθάνοντας τις 4.144 σε αριθμό. Σε ανάλογο ρυθμό κινήθηκαν και οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων ξεπερνώντας τις 7.000 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.965, εκ των οποίων οι 552 πραγματοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, ενώ οι αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν ανέρχονται συνολικά σε 524 εκατ. ευρώ.

Αθροιστικά, μέχρι και τον Οκτώβριο έχουν πλέον πραγματοποιηθεί 72.232 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21,77 δισ. ευρώ.

Διάσωση πρώτης κατοικίας

Μέσα σε λιγότερο από ενάμιση μήνα από την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, 675 δανειολήπτες εκκίνησαν αίτηση για να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, με αντάλλαγμα την εκούσια ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί η συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων. Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν 294 επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων οι 39 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Συνολικά και έως τον ίδιο μήνα, μέσω της επιτυχούς υπαγωγής στον εξωδικαστικό, επιτεύχθηκαν 674 αναστολές πλειστηριασμών, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Τον μήνα Σεπτέμβριο επανήλθαν σε υψηλό ρυθμό και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 500 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.561 οφειλέτες.

Νέα μέτρα υπέρ των οφειλετών

Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θεσπίζεται ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας για τους δανειολήπτες, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, τη δίκαιη μεταχείριση των οφειλετών και τον αποτελεσματικό έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Θεσμοθετούνται ρητές υποχρεώσεις με προθεσμίες για τους πιστωτές, καθιερώνεται το δικαίωμα των πολιτών σε πλήρη και δωρεάν ενημέρωση, ενώ παράλληλα προβλέπονται βαριές κυρώσεις και αυτοδίκαιες αποζημιώσεις σε περίπτωση αυθαιρεσιών.

Συγκριμένα:

Καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες που ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, το οποίο θα ισχύει σταθερό για όλα τα έτη της ρύθμισης. Η ρύθμιση θα ισχύει για καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Δικαίωμα δωρεάν ενημέρωσης: Θέσπιση του δικαιώματος του δανειολήπτη να λαμβάνει χωρίς καμία επιβάρυνση πλήρη και αναλυτική εικόνα της οφειλής του (συμβάσεις, ιστορικό καταβολών, τρόπο υπολογισμού επιτοκίου κ.λπ.) εντός 45 ημερών.

Αναστολή τοκοφορίας σε καθυστέρηση στοιχείων: Εάν ο διαχειριστής πιστώσεων δεν ανταποκριθεί έγκαιρα στο αίτημα παροχής στοιχείων, η απαίτηση παύει να παράγει συμβατικούς τόκους και τόκους υπερημερίας μέχρι να δοθούν πλήρως τα στοιχεία.

Ανώτατο όριο τοκοφορίας (πλαφόν): Εφαρμογή ανώτατου ορίου οφειλής για απαιτήσεις από κάθε είδους συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.

Αυτοδίκαιος επανυπολογισμός οφειλών: Υποχρέωση των ιδρυμάτων και των εταιρειών διαχείρισης να επανυπολογίζουν αυτοδικαίως το υπόλοιπο των απαιτήσεων βάσει του νόμου, χωρίς να απαιτείται αίτηση, αγωγή ή άλλη ενέργεια από τον οφειλέτη ή τον εγγυητή.

Τυποποίηση πρότασης ρύθμισης προ πλειστηριασμού: Υποχρέωση του πιστωτή να υποβάλλει εγγράφως μια κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη διενέργεια πλειστηριασμού.

Θέσπιση ειδικής διαδικασίας διμερούς ρύθμισης: Εισαγωγή μιας αυτοτελούς, τυποποιημένης και χρονικά οριοθετημένης ψηφιακής διαδικασίας για διμερή διαπραγμάτευση και οριστική διευθέτηση των οφειλών. Καθορίζονται ρητά ανώτατες χρονικές προθεσμίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: ο δανειστής υποχρεούται να ενημερώσει τον οφειλέτη για τη δυνατότητα ρύθμισης εντός 60 ημερών, από τη στιγμή που το δάνειο συμπληρώσει 90 ημέρες σε καθυστέρηση, ενώ ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του 2 μήνες για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του. Ολόκληρη η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 6 μήνες διασφαλίζοντας την ταχύτητα και την αποφυγή παρελκυστικών πρακτικών.

Δυνατότητα διαμεσολάβησης: Πρόβλεψη για επίλυση διαφορών ή διαμεσολάβηση μέσω του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή.

Επέκταση δόσεων για χρέη στο Δημόσιο: Διεύρυνση των δυνατοτήτων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Με τη νέα ρύθμιση αυξάνεται η χρονική παλαιότητα των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, καθώς το σχετικό χρονικό όριο μετατίθεται από 31.12.2023 σε 31.12.2024, επιτρέποντας πλέον την ένταξη μεταγενέστερων χρεών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως και το τέλος του 2024.

Αύξηση των επιβαλλόμενων προστίμων που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers και συγκεκριμένα δεκαπλασιάζεται το ανώτατο πρόστιμο, από 500 χιλ. σε 5 εκ. ευρώ.

Ενίσχυση προστασίας συνεπών δανειοληπτών

Για τους συνεπείς δανειολήπτες (αυτούς δηλαδή που έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση και τηρούν κανονικά τους όρους της), θεσπίζεται ένα εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο προστασίας από τις εταιρείες διαχείρισης και τους πιστωτές:

Απόλυτη απαγόρευση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης: Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, απαγορεύεται ρητά η καταγγελία της σύμβασης, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η επιβολή κατάσχεσης και η διενέργεια ή συνέχιση οποιουδήποτε πλειστηριασμού.

Προστασία ακόμα κι αν χαθεί δόση με υπαιτιότητα του πιστωτή: Η προστασία ισχύει ακόμη κι αν ο δανειολήπτης δεν καταβάλει μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο ότι ο πιστωτής δεν του χορήγησε έγκαιρα τα αναγκαία στοιχεία για την πληρωμή.

Αυτοδίκαιη ακυρότητα: Οποιαδήποτε εισπρακτική ή δικαστική ενέργεια γίνει εις βάρος του συνεπή οφειλέτη κατά παράβαση των παραπάνω είναι αυτοδικαίως άκυρη. Αν μάλιστα ξεκινήσει πλειστηριασμός, αυτός αναστέλλεται αμέσως.

Υποχρεωτική αποζημίωση με δωρεάν δόσεις: Σε περίπτωση παράβασης, ο πιστωτής υποχρεούται αυτοδικαίως να πιστώσει υπέρ του οφειλέτη ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις (οι οποίες συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης) και να παρατείνει τη διάρκεια της ρύθμισης κατά 5 μήνες χωρίς καμία επιβάρυνση τόκων ή εξόδων.

Βαριά διοικητικά πρόστιμα: Για κάθε τέτοια παράβαση εις βάρος δανειολήπτη, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, επιβάλλει στον πιστωτή ή τον διαχειριστή διοικητικό πρόστιμο από 50 χιλ έως 500 χιλ ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Εξυπηρέτηση Πολιτών – myEGDIXlive

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.