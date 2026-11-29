Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πριν απο δέκα ημέρες o Βρετανός πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ επέστρεφε στο Λονδίνο απο την έδρα τις Ευρωπαικής Ενωσης με μια συμφωνία που ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα εχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, συνολικής αξίας 17 δισ. λιρών ετησίως.

Ωστόσο, τις εκτιμήσεις του πρωθυπουργού των Εργατικών δεν φαίνεται να συμμερίζεται μια μεγάλη τράπεζα με παρουσία και στο λονδρέζικο City, η γερμανική Deutsche Bank.

Οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank, υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι σημαντικά μικρότερο για την οικονομία, σημειώνει ο Guardian.

«Τα καλά νέα είναι ότι ο αντίκτυπος των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν θα ενισχύσει το ΑΕΠ. Τα κακά νέα; Ο αντίκτυπός του, πιστεύουμε, θα είναι πολύ μικρότερος από ό,τι εκτιμά η κυβέρνηση», έγραψαν σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Οι συμφωνίες ΕΕ- Βρετανίας

Η βρετανική κυβέρνηση κατέληξε, μετα από μήνες διαπραγματεύσεων , σε συμφωνία σχετικά με τρία θέματα: τη μείωση των συνοριακών ελέγχων σε τρόφιμα και ποτά, τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, καθώς και ένα «πρόγραμμα εμπειριών για νέους» (YES) που επιτρέπει σε άτομα ηλικίας 18 έως 31 ετών να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στις χώρες της άλλης πλευράς.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι το πακέτο «επανεκκίνησης» θα ανέλθει σε αξία έως και 0,5% του ΑΕΠ έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας, ποσό που ισοδυναμεί με 17 δισ. λίρες ετησίως.

Η ανάλυση της Deutsche Bank, ωστόσο, αναφέρει ότι δύο μέρη της συμφωνίας – η συμφωνία για τα τρόφιμα και τα ποτά και το πρόγραμμα YES – θα συνεισφέρουν μάλλον κατά 0,16% στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2040, ποσό που ισοδυναμεί με 5,6 δισ. λίρες.

Οι ανώτερες εκτιμήσεις της κυβέρνησης για τα δύο μέτρα ήταν 0,34%, ποσό που ισοδυναμεί με 11,9 δισ. λίρες.

Η Deutsche Bank τόνισε τρία χαρακτηριστικά του προγράμματος που θα μείωναν τα οικονομικά του οφέλη: ένα χρονικό όριο για το χρονικό διάστημα που οι νέοι θα μπορούν να παραμείνουν, την επιπλέον γραφειοκρατία και τα τέλη σε σύγκριση με την ελεύθερη κυκλοφορία και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος το 2030.

Ο αντίκτυπος της συμφωνίας για το σύστημα εκπομπών

Η κυβερνητική εκτίμηση λαμβάνει επίσης υπόψη την επιπλέον τριβή σε σύγκριση με την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά η Deutsche Bank αναμένει ότι λιγότεροι νέοι από ό,τι το Υπουργείο Οικονομικών θα έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Εκτιμούμε μια πολύ μικρότερη αύξηση του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα», ανέφεραν οι αναλυτές. «Ο εκτιμώμενος μικρότερος θετικός αντίκτυπος προέρχεται κυρίως από τις μικρότερες καθαρές εισροές που υποτίθενται με βάση τους συμφωνημένους όρους της συμφωνίας».

Η τράπεζα δεν έχει κάνει τους δικούς της υπολογισμούς για τον αντίκτυπο της σύνδεσης των συστημάτων εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά η κυβέρνηση εκτιμά μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% έως το 2040.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος της επαναφοράς θα έφτανε στο 0,26% – λίγο πάνω από το μισό του οφέλους που ισχυρίζεται η βρετανική κυβέρνηση.