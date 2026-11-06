e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου

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Κατά την περίοδο 9 Νοεμβρίου έως 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα εφάπαξ του e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 Νοεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Επιδόματα από ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.