ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι

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Τα τακτικά επιδόματα ανεργίας με δαπάνη 78,4 εκατ. ευρώ σε 133.813 δικαιούχους αποτέλεσαν τη μερίδα του λέοντος στη συνολικά δαπάνη της ΔΥΠΑ τον μήνα Οκτώβριο, ενώ ακολούθησαν οι παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας με 46,6 εκατ. ευρώ σε 34.779 δικαιούχους.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑ, «με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Αυγούστου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα».

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των βασικών κατηγοριών παροχών, για τα Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας διατέθηκαν 78.478.766,72 € σε 133.813 ωφελούμενους, ενώ για τα Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων καταβλήθηκαν 466.720,27 € σε 692 δικαιούχους. Οι Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας ανήλθαν σε 46.629.540,80 € για 34.779 ωφελούμενους και το Επίδομα Εργασίας διαμορφώθηκε σε 1.040.866,66 € για 3.438 άτομα. Παράλληλα, 2.540 δικαιούχοι έλαβαν το Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων, με τη συνολική δαπάνη να φτάνει τα 567.862,12 €, ενώ για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα πιστώθηκαν 23.362.992,72 € σε 28.016 ωφελούμενους. Τέλος, οι Λοιπές Παροχές Ασφάλισης ανήλθαν σε 143.540,26 € για 369 άτομα, ενώ στα Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων – ανέργων επενδύθηκαν 4.287.399 € για τη στήριξη 7.451 ωφελουμένων.

Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ

Όσον αφορά τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης (που περιλαμβάνουν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων μέσω του ΟΠΣ ΔΥΠΑ), οι δαπάνες κατανεμήθηκαν ως εξής:

• Για το πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα της υγείας διατέθηκαν 484.501,57 €.

• Το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 10 ανέργων κατοίκων της πυρόπληκτης περιοχής των Μεγάρων απορρόφησε 10.036,76 €.

• Για το πρόγραμμα 100 ανέργων σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής καταβλήθηκαν 20.025,65 €, ενώ για τον Β’ Κύκλο του ίδιου προγράμματος στην Αττική διατέθηκαν 32.616,13 €.

• Το πρόγραμμα για 100 ανέργους στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανήλθε σε 76.389,16 €.

• Για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στα «Ναυπηγικά και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» στο Δημόσιο Τομέα, καταβλήθηκαν 12.137,13 €.

• Στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα για 4.000 μακροχρόνια ανέργους απορρόφησε 1.294.182,23 €, ενώ για 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας διατέθηκαν 590.079,15 €.

• Τέλος, για τη σπουδαστική άδεια μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών καταβλήθηκαν 234.726,01 €, ενώ για τη σπουδαστική άδεια πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ διατέθηκαν 25.333,91 €.

Με τις πληρωμές αυτές, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία των οικογενειών και την ενίσχυση της απασχόλησης, συνεχίζοντας να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις με κοινωνική ευαισθησία.