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ΕΕ: Αύξηση 4,3% στους μισθούς – Η θέση της Ελλάδας

Από τις χαμηλότερες μέσες ετήσιες μισθολογικές απολαβές μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ καταγράφει η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία

Economy 06.11.2026, 15:00
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ΕΕ: Αύξηση 4,3% στους μισθούς – Η θέση της Ελλάδας
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Το 2025, ο μέσος ετήσιος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμοσμένος σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης*, ανήλθε σε 41.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2024, όταν ανερχόταν σε 39.800 ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος μισθός, προσαρμοσμένος σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (85.600 ευρώ), ακολουθούμενο από τη Δανία (73.500 ευρώ) και την Ιρλανδία (64.400 ευρώ).

Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ετήσιες μισθολογικές απολαβές, σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (16.200 ευρώ), στην Ελλάδα (18.800 ευρώ) και στην Ουγγαρία (20.100 ευρώ).

Ελλάδα: Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας

‘Οπως προκύπτει την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026, (European Employment and Social Outlook) με τίτλο «Η κοινωνικο-οικονομική αξία της ποιότητας της εργασίας», στον τομέα των μισθών και της αγοραστικής δύναμης, στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις των διαδοχικών κρίσεων παραμένουν ορατές ενώ οι διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν έχουν ανατρέψει την εικόνα του πολύ χαμηλού διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της μεγάλης ακρίβειας που κατατρώει τις όποιες αυξήσεις.

Οι πραγματικοί μισθοί στη χώρα προβλέπεται να παραμείνουν το 2026 ελαφρώς χαμηλότεροι (-0,1%) σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019.

Συγκεκριμένα, η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών επηρεάστηκε αρνητικά από τις διαδοχικές κρίσεις της πανδημίας και της ενεργειακής ακρίβειας.

Αν και οι απώλειες των προηγούμενων ετών ανακτήθηκαν, η Ελλάδα είναι μία από τις τέσσερις χώρες της ΕΕ (μαζί με τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ιταλία) όπου οι πραγματικοί μισθοί το 2026 θα εξακολουθούν να υπολείπονται σε σχέση με το 2019.

Οι κοινωνικοί δείκτες, επιπλέον, αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται οι εργαζόμενοι στη χώρα μας.

Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) στην ΕΕ, το οποίο ανέρχεται στο 27,5%, τοποθετώντας τη χώρα στη δεύτερη χειρότερη θέση πίσω μόνο από τη Βουλγαρία.

*Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης: Εκφράζει τον λόγο των πραγματικών ωρών εργασίας προς τις συνολικές συμβατικές ώρες μιας θέσης πλήρους απασχόλησης σε μια δεδομένη περίοδο αναφοράς.

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