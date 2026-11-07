Ιράν: Τάνκερ φλέγεται μετά από πρόσκρουση σε νάρκη

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Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου έπιασε φωτιά, μετά την πρόσκρουσή του σε ναυτική νάρκη στα ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών ΜΜΕ, το Σάββατο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, που επικαλούνται το Γραφείο Τύπου του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε, αφού προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Το πλοίο έπλεε σε «απαγορευμένη θαλάσσια ζώνη, έχοντας απενεργοποιημένα τα συστήματα ναυσιπλοΐας του, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί», αναφέρει η ίδια πηγή.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν προειδοποίησε ότι κάθε πλοίο που αγνοεί τις προειδοποιήσεις και εισέρχεται σε απαγορευμένα ύδατα ενδέχεται να έχει την ίδια τύχη.

Νωρίτερα, η εβδομαδιαία έκθεση του βρετανικού οργανισμού UK Maritime Trade Operations (UKMTO), που δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 και αποτυπώνει την κατάσταση ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στα ανοικτά της Σομαλίας. ανέφερα, ότι μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 11 επιθέσεις εναντίον πλοίων, εκ των οποίων τρεις είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση τους.

Παρά τη σχετική αύξηση των διελεύσεων, η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να κινείται περίπου 65% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το UKMTO, από την έναρξη της σύγκρουσης Ιράν – ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 155 περιστατικά, με 133 αναφορές ζημιών σε πλοία και 13 περιστατικά παρ’ ολίγον πλήγματος.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων και τραυματισμών ανέρχεται σε 82, ενώ το διάγραμμα της έκθεσης καταγράφει 10 περιπτώσεις ολικής απώλειας πλοίων, 30 περιστατικά στα οποία απαιτήθηκε εξωτερική βοήθεια και 117 περιπτώσεις συνέχισης του ταξιδιού.