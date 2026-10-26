Τάνκερ: Η μεταφορά ενός βαρελιού πετρελαίου ακριβότερη από έναν τόνο σιδηρομεταλλεύματος

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Τα πάνω κάτω έχουν έρθει στη διεθνή ναυλαγορά εξαιτίας των γεωπολιτικών αναταράξεων, με το κόστος μεταφοράς πετρελαίου να καταρρίπτει κάθε προηγούμενο και να δημιουργεί πρωτόγνωρες καταστάσεις στη ναυτιλία.

Για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία 27 χρόνια, η μεταφορά ενός και μόνο βαρελιού αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη κοστίζει περισσότερο από τη μεταφορά ενός ολόκληρου τόνου σιδηρομεταλλεύματος από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό.

Την ίδια στιγμή, οι ναύλοι έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε ένα ταξίδι δεξαμενόπλοιου VLCC από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Άπω Ανατολή να κοστίζει περισσότερο ακόμη και από την εκτόξευση πυραύλου της SpaceX.

Οι αλλαγές στα ναύλα των τάνκερ

Οι δύο αυτές συγκρίσεις αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας, όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα και οι ανατροπές στις εμπορικές διαδρομές έχουν οδηγήσει τους ναύλους σε πρωτοφανή επίπεδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος μεταφοράς ενός βαρελιού αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς την Ευρώπη έχει φτάσει τα 40,70 δολάρια, τη στιγμή που για τη μεταφορά ενός τόνου σιδηρομεταλλεύματος από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό απαιτούνται μόλις 34 δολάρια.

Tο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών αποτελούσε παραδοσιακά ένα σχετικά περιορισμένο μέρος της τελικής τιμής παράδοσης του αργού πετρελαίου.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο αναλυτής της ABG Sundal Collier, Oliver Dunvold, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη χωρίς προηγούμενο, τουλάχιστον από το 1999, από το οποίο αρχίζουν τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα της τράπεζας.

Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι ένα βαρέλι πετρελαίου αντιστοιχεί σε περίπου 159 λίτρα, ενώ στην περίπτωση του σιδηρομεταλλεύματος πρόκειται για έναν ολόκληρο τόνο φορτίου.

Όπως παρατηρεί ο Dunvold, το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών αποτελούσε παραδοσιακά ένα σχετικά περιορισμένο μέρος της τελικής τιμής παράδοσης του αργού πετρελαίου. Σήμερα, ωστόσο, οι ιστορικά υψηλοί ναύλοι έχουν ανατρέψει αυτή τη σχέση, αυξάνοντας κατακόρυφα το μεταφορικό κόστος.

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με τις σοβαρές διαταραχές που έχουν προκαλέσει οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας την αποτελεσματική διαθεσιμότητα των δεξαμενόπλοιων και αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των εμπορικών ροών.

Στα 763.567 δολάρια την ημέρα τα VLCC

Παρά τις διορθωτικές κινήσεις που καταγράφηκαν προς το τέλος της εβδομάδας, η αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Baltic Exchange, ο Baltic Dirty Tanker Index διαμορφώθηκε την Πέμπτη στις 7.152 μονάδες, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση κατά 14 μονάδες.

Τα ισοδύναμα ημερήσια έσοδα χρονοναύλωσης των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων VLCC υποχώρησαν κατά 13.514 δολάρια, αλλά παρέμειναν στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των 763.567 δολαρίων ημερησίως.

Η περιορισμένη αυτή αποκλιμάκωση δεν μεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα της αγοράς, στην οποία οι ναυλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος για την εξασφάλιση διαθέσιμης χωρητικότητας.

Ιστορικό υψηλό και για τα δεξαμενόπλοια προϊόντων

Το ανοδικό κύμα δεν περιορίζεται στα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου, αλλά έχει επεκταθεί με ιδιαίτερη ένταση και στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων.

Ο δείκτης Baltic Clean Tanker Index σημείωσε την Παρασκευή νέο ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας στις 3.014 μονάδες, με άνοδο 5,5% σε μία ημέρα και 18,8% σε εβδομαδιαία βάση.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1998, όταν ξεκίνησε η δημοσίευση του συγκεκριμένου δείκτη, που καταγράφεται υπέρβαση του ορίου των 3.000 μονάδων.

Εντυπωσιακότερη είναι η εικόνα στα δεξαμενόπλοια LR2, τα οποία εκτελούν μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή προς την Ιαπωνία. Τα ημερήσια έσοδά τους έφτασαν τα 313.200 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 28.600 δολαρίων μέσα σε μία εβδομάδα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι αποδόσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας υπερβαίνουν το όριο των 300.000 δολαρίων.

Στα μικρότερα LR1, οι ναύλοι διαμορφώθηκαν επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, με τα ημερήσια έσοδα να αγγίζουν τα 232.000 δολάρια.

Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η άνοδος δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο κάποιας κατηγορίας πλοίων, αλλά χαρακτηρίζει συνολικά την αγορά των δεξαμενόπλοιων.

Όταν η ναύλωση ενός τάνκερ κοστίζει περισσότερο από έναν πύραυλο

Μια δεύτερη, εξίσου εντυπωσιακή σύγκριση, η οποία δείχνει πόσο έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα στη ναυλαγορά, παρουσίασε ο βρετανικός ναυλομεσιτικός οίκος Gibson Shipbrokers. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο στοιχεία της Gibson Shipbrokers, η ναύλωση ενός VLCC από τις ΗΠΑ προς την Κίνα έφτασε τα 80 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας το κόστος εκτόξευσης ενός Falcon 9 της SpaceX, που ανέρχεται στα 74 εκατ. δολάρια».

Αφορμή για τη σύγκριση αποτέλεσε η συμφωνία ναύλωσης του Esteem Explorer, χωρητικότητας 312.100 dwt και ναυπήγησης 2020, το οποίο ελέγχεται από τη Sinokor, στην ιαπωνική Cosmo Oil έναντι 81 εκατ. δολαρίων.

Η μεγαλύτερη ανατροπή, ωστόσο, βρίσκεται στο γεγονός ότι το κόστος της μεταφοράς ενέργειας έχει αποκτήσει πλέον τέτοιο βάρος

Στη συνέχεια, η αγορά εμφάνισε ορισμένα σημάδια υποχώρησης, καθώς καταγράφηκαν διαπραγματεύσεις για μεταφορές από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Κίνα σε επίπεδα περίπου 71 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συμφωνίες δεν ολοκληρώθηκαν ή ακυρώθηκαν.

Παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, οι ναύλοι εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα ασυνήθιστο περιβάλλον για τη ναυτιλία. Οι πλοιοκτήτες απολαμβάνουν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, ενώ οι εταιρείες εμπορίας και διύλισης πετρελαίου καλούνται να διαχειριστούν μια πρωτοφανή αύξηση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς.

Η μεγαλύτερη ανατροπή, ωστόσο, βρίσκεται στο γεγονός ότι το κόστος της μεταφοράς ενέργειας έχει αποκτήσει πλέον τέτοιο βάρος, ώστε να ανατρέπει ιστορικές συγκρίσεις με άλλες αγορές θαλάσσιων μεταφορών, αναδεικνύοντας τις ευρύτερες οικονομικές συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης.