Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με λεία 203 εκατ.

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Ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-«φαντάσματα» και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», το οποίο δημιούργησε την τελευταία τριετία οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 68 εκατομμύρια αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ προς το Δημόσιο και τα 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Από τους 18 συλληφθέντες οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Η έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές.

Στρατολογούσαν βαριά ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Αποτροπιασμό προκαλεί η μεθοδολογία με την οποία το κύκλωμα εξασφάλιζε την κάλυψή του. Μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και βαριά νοσήματα έξω από μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τους προσέγγιζαν και τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να υπογράψουν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς οι ίδιοι να έχουν την παραμικρή ιδέα ή ανάμειξη στη λειτουργία των μαγαζιών.

Η χλιδάτη ζωή

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.