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Επιχείρηση ΔΕΟΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων

Χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ - Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ με επίσημη ανακοίνωση

Economy 07.11.2026, 12:33
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Επιχείρηση ΔΕΟΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 2.000 εταιρειών και 1.300 αχυρανθρώπων
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Ένα γιγαντιαίο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, που χρησιμοποιούσε συστηματικά εταιρείες-«φαντάσματα» και ευάλωτους πολίτες ως αχυρανθρώπους, έφερε στο φως η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικούς λειτουργούς.

Η λεία και οι οφειλές της παράνομης δραστηριότητας των τελευταίων τριών ετών ζαλίζουν: περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ ανείσπρακτα χρέη, εκ των οποίων τα 68 εκατομμύρια αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ προς το Δημόσιο και τα 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η ακτινογραφία της απάτη

Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και των δημοφιλών νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Συνολικά, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις άλλαζαν συνεχώς χέρια, εμπλέκοντας 4.200 ΑΦΜ, 1.300 εικονικούς διαχειριστές («αχυρανθρώπους») και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Πίσω από την τυπική βιτρίνα κρύβονταν γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών bar και κέντρων διασκέδασης, συσσωρεύοντας χρέη που δεν αποπληρώνονταν ποτέ.

Στρατολογούσαν βαριά ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Αποτροπιασμό προκαλεί η μεθοδολογία με την οποία το κύκλωμα εξασφάλιζε την κάλυψή του. Μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και βαριά νοσήματα έξω από μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Τους προσέγγιζαν και τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να υπογράψουν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς οι ίδιοι να έχουν την παραμικρή ιδέα ή ανάμειξη στη λειτουργία των μαγαζιών.

Οι συλλήψεις και η χλιδάτη ζωή

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

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