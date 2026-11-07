Δήμος Δίου – Ολύμπου: 60 εμπλεκόμενοι σε απάτη νομιμοποίησης αυθαιρέτων

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Δικογραφία σε βάρος 60 ατόμων, για – κατά περίπτωση – απάτη, υποβολή ψευδούς δήλωσης και αυθαίρετη δόμηση, που έγιναν τουλάχιστον κατά την τελευταία 5ετία, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Δίου – Ολύμπου σχηματίστηκε από την αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, 13 άτομα χρησιμοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα, προέβησαν σε συνολικά 26 ψευδείς δηλώσεις – τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, δηλώνοντας ψευδώς ότι τα ακίνητα ήταν προϋφιστάμενα της 28 ης Ιουλίου του 2011.

Επρόκειτο για ιδιοκτησίες συνολικά 30 ατόμων, τα οποία υπέγραφαν ψευδή υπεύθυνη δήλωση, σχετικά με την ημερομηνία δόμησης του ακινήτου τους.

Επίσης άλλα 4 άτομα, κατάφεραν να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα κτίσματά τους, μέσω ψευδών δηλώσεων σχετικά με την ημερομηνία δόμησής τους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 ιδιοκτήτες ακινήτων αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίοι προέβησαν στην αυθαίρετη δόμηση κτισμάτων, στερούμενοι της απαιτούμενης άδειας, καθώς και 3 εργολάβοι – κατασκευαστές, οι οποίοι εμπλέκονται στην αυθαίρετη δόμηση συνολικά 8 εκ των ανωτέρω αυθαίρετων κτισμάτων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.