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Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2025 πάνω από ένας στους τέσσερις κατοίκους της Ελλάδας ζούσε σε νοικοκυριό που δαπανούσε τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση. Η άνοδος των τιμών αγοράς και η επιβάρυνση των νοικοκυριών θέτουν δύο αλληλένδετα ερωτήματα. Πώς μπορεί να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και πόσες από αυτές θα είναι προσιτές για όσους αναζητούν σπίτι για αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση;

Τα ερωτήματα αυτά συνδέουν τις συζητήσεις για τη στεγαστική πολιτική, την αυτοδιοίκηση, το real estate και τη χρηματοδότηση στο 8ο ΟΤ FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», το οποίο θα διεξαχθεί στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ot.gr και το in.gr.

Η κυβερνητική πολιτική για τη στέγη και ο ρόλος των δήμων

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετέχει στο 8ο ΟΤ FORUM στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Στο στεγαστικό, ο προϋπολογισμός του 2027 εντάσσει στον κυβερνητικό σχεδιασμό το «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους 2 δισ. ευρώ για τη διευκόλυνση της αγοράς κατοικίας. Το ερώτημα για την κυβέρνηση είναι πώς θα συνδυάσει τη στήριξη των αγοραστών με μέτρα που αυξάνουν την προσφορά, ιδίως για όσους αναζητούν σπίτι για μακροχρόνια μίσθωση.

Την πλευρά της αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στη συζήτηση για τη στέγη και τις υποδομές της Αθήνας. Εκεί το ερώτημα αποκτά πρακτικό περιεχόμενο. Πόσα κενά ή δημοτικά ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν για προσιτή κατοικία, σε πόσο χρόνο και με ποιο ενοίκιο για τους δικαιούχους;

Πότε η προσιτή κατοικία γίνεται βιώσιμη επένδυση

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Δημακάκος, οικονομικός διευθυντής της Dimand, θα μιλήσει για τη στρατηγική του real estate, την προσιτή στέγη και τα τουριστικά και επιχειρηματικά έργα. Για έναν επενδυτή, η απόφαση να αναπτύξει κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση κρίνεται από το κόστος γης, κατασκευής και χρηματοδότησης, καθώς και από το ύψος του ενοικίου που μπορεί να στηρίξει το έργο. Εκεί τίθεται το ερώτημα αν η ανακατασκευή παλαιών κτιρίων ή η αξιοποίηση ακινήτων που μένουν κενά μπορεί να προσθέσει κατοικίες σε τιμές συμβατές με τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Η δόση του στεγαστικού και η προστασία του δανειολήπτη

Το κόστος του χρήματος συνδέει τη στεγαστική συζήτηση με το πάνελ του Δημήτριου Τσομώκου, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, και του Γκίκα Χαρδούβελη, προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Για ένα νοικοκυριό που εξετάζει την αγορά κατοικίας, η πρόσβαση κρίνεται από την ίδια συμμετοχή, το επιτόκιο που θα του προσφέρει η τράπεζα και τη μηνιαία δόση που μπορεί να εξυπηρετήσει. Την πλευρά όσων έχουν ήδη δανειστεί και αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα φέρει στη συζήτηση η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, μέσα από τη θεματική για τις τράπεζες, το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών.