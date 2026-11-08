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Αγορές: Τρεις μερισματικές μετοχές με τη «σφραγίδα» των top αναλυτών της Wall Street

Μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι αγορές μπήκαν σε περίοδο αστάθειας - Οι ενεργειακοί κολοσσοί γίνονται «καταφύγιο» απέναντι στην αβεβαιότητα

World 08.11.2026, 15:00
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Αγορές: Τρεις μερισματικές μετοχές με τη «σφραγίδα» των top αναλυτών της Wall Street
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Υπό αμφισβήτηση τίθενται οι επενδύσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι ψηφοφόροι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιταχυνόμενη «επέκταση» των data centers – ως εκ τούτου οι αγορές εισέρχονται σε περίοδο αστάθειας.

Έτσι, το χρηματιστήριο θα μπορούσε να παραμείνει ευμετάβλητο εν μέσω ανησυχιών για τις επενδύσεις σε AI, αλλά και λόγω μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων και γεωπολιτικών εντάσεων. Σε αυτή τη συνθήκη, οι επενδυτές μπορούν να προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους μετοχές που καταβάλλουν μέρισμα για να εξασφαλίσουν σταθερό εισόδημα.

Ποιες είναι όμως οι πιο ελκυστικές μετοχές που ξεχωρίζουν κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street;

Viper Energy: Το υποτιμημένο… διαμάντι της Permian

Η Viper Energy είναι θυγατρική της Diamondback, κατέχει και αποκτά δικαιώματα επί υπεδάφους και δικαιώματα εκμετάλλευσης, κυρίως στη λεκάνη Permian. Η εταιρεία ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, υποστηριζόμενη από πρόσφατες εξαγορές και τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δραστηριότητα της Diamondback και τρίτων διαχειριστών.

Μάλιστα, η Viper ανακοίνωσε βασικό χρηματικό μέρισμα 50 σεντς ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2026, πληρωτέο στις 19 Νοεμβρίου. Με βάση το βασικό και το μεταβλητό μέρισμα που ανακοινώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, η μερισματική απόδοση της Viper Energy διαμορφώνεται στο 5,7%, όπως μεταδίδει το CNBC.

Μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο αναλυτής της TD Cowen, Aaron Bilkoski, επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Viper Energy με τιμή-στόχο τα 61 δολάρια. Ο αναλυτής σημείωσε ότι η εταιρεία παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και των υγρών φυσικού αερίου, να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις τόσο της TD Cowen όσο και της αγοράς.

Ο αναλυτής υπογράμμισε ότι η βασική είδηση ήταν η ανακοίνωση δύο εξαγορών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης έναντι 809 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένης της αναβαλλόμενης καταβολής τιμήματος, και 82 εκατομμυρίων δολαρίων σε νεοεκδοθείσες μετοχές.

Δεδομένης της πρόσφατα ανακοινωθείσας αύξησης του βασικού μερίσματος, ο Bilkoski αναμένει από τη Viper να κατευθύνει τις πρόσθετες ελεύθερες ταμειακές ροές προς επαναγορές μετοχών. Αν και οι εξαγορές αυξάνουν τη μόχλευση, ο αναλυτής πιστεύει ότι η Viper διαθέτει επαρκή ικανότητα για ευκαιριακές επαναγορές μετοχών.

Ο Bilkoski σημείωσε ότι η Viper έχει ιστορικά παρουσιάσει ένα από τα υψηλότερα προφίλ ανάπτυξης παραγωγής ανά μετοχή στον τομέα των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που καλύπτει, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με τον μέσο όρο των ομοειδών εταιρειών του κλάδου και το ιστορικό εύρος απόδοσης ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας. «Κατά την άποψή μας, η άνω του μετρίου ανάπτυξή της δικαιολογεί υψηλότερη αποτίμηση», δήλωσε ο αναλυτής.

Αγορές: Η Exxon Mobil αντέχει στους κραδασμούς

Η Exxon Mobil ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς τα διυλιστήριά της στις ΗΠΑ ενίσχυσαν την παραγωγή για να επωφεληθούν από τις υψηλές τιμές του καυσίμου ντίζελ, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα 1,07 δολαρίων ανά μετοχή, πληρωτέο στις 10 Δεκεμβρίου, αντανακλώντας αύξηση 3,9%. Αυτό σηματοδοτεί το 44ο συνεχόμενο έτος αυξήσεων του μερίσματος της Exxon. Με ετήσιο μέρισμα 4,28 δολάρια ανά μετοχή, η XOM προσφέρει απόδοση 2,53%, αναφέρει το CNBC.

Εντυπωσιασμένος από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο αναλυτής της TD Cowen, Jason Gabelman, επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Exxon και αύξησε την τιμή-στόχο του στα 193 δολάρια από 180 δολάρια, προκειμένου να αποτυπώσει τα υψηλότερα κέρδη στον τομέα διύλισης και εμπορίας, με την προσδοκία αυξημένων περιθωρίων κέρδους μέσου κύκλου.

Ο Gabelman σημείωσε ότι η δυναμική στον τομέα διύλισης της Exxon συνεχίζει να αντισταθμίζει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία αύξησε τα ποσοστά ιδιοκτησίας της σε έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της στη Μέση Ανατολή με την πάροδο του χρόνου από 75% σε 50%, περιορίζοντας την πιθανότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση. Πέρα από το LNG, ο Gabelman αναμένει ότι η ανάπτυξη της Exxon κατά τη δεκαετία του 2030 θα προέλθει από τη Γουιάνα, το Κασαγκάν, το Permian και πιθανώς τη Βενεζουέλα.

Έπειτα, ο Gabelman σημείωσε ότι η Exxon ανακοίνωσε αύξηση μερίσματος σχεδόν 4% και σχεδιάζει να διατηρήσει τις επαναγορές μετοχών στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2027.

Williams: Στόχος η ανάπτυξη 11% ως το 2030

Η Williams, η οποία κατέχει και λειτουργεί ενεργειακές υποδομές για τη μεταφορά φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα 0,525 δολαρίων ανά μετοχή, ή 2,10 δολάρια ανά μετοχή σε ετήσια βάση, πληρωτέο στις 28 Δεκεμβρίου. Η WMB προσφέρει μερισματική απόδοση 3,09%.

Αντιδρώντας στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026, ο αναλυτής της CIBC, Robert Catellier, επιβεβαίωσε τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Williams με τιμή-στόχο τα 82 δολάρια. Ο αναλυτής σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν ουσιαστικά σύμφωνα με τις προσδοκίες και αντανακλούσαν τη συνεχιζόμενη ισχυρή επιχειρησιακή εκτέλεση σε όλο το χαρτοφυλάκιο υποδομών της WMB.

Ο Catellier δήλωσε ότι οι επιδόσεις της Williams στο τρίτο τρίμηνο καθοδηγήθηκαν από υψηλότερα έσοδα από τη μεταφορά, την αποθήκευση και την παραγωγή ενέργειας, καθώς και από τις συνεισφορές από την εξαγορά της Momentum Midstream, όπως μεταδίδει το CNBC.

Σημείωσε ότι η Williams διατήρησε τις προβλέψεις της για τα EBITDA ολόκληρου του έτους στα 8,3 έως 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, τα αποτελέσματα κινούνται προς το ανώτερο άκρο του εύρους των προβλέψεων, υποστηριζόμενα από τις συνεισφορές πρόσφατα ολοκληρωμένων έργων και τη συμφωνία με τη Momentum Midstream. Η WMB συνεχίζει να στοχεύει σε μακροπρόθεσμο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των EBITDA τουλάχιστον 11% έως το 2030.

Ο Catellier αναμένει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της WMB θα υποστηριχθούν από πρόσθετες ευκαιρίες μεταφοράς και αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου του έργου Southeast Supply Enhancement II της Transco και μιας επέκτασης κατά 84 εκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα (MMcf/d) του έργου Garden Connector.

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