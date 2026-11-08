Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

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Καθώς οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν συντριπτική εκλογική ήττα και το Τέξας εξέλεξε Δημοκρατικό κυβερνήτη για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια, ένας από τους μεγαλύτερους ηττημένους των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δεν ήταν καν υποψήφιος: ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών.

Η συγκεκριμένη πολιτεία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς εκεί βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας του Tesla και της διαστημικής εταιρείας SpaceX, η οποία δραστηριοποιείται και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, στο Τέξας σχεδιάζεται και μια νέα επενδυτική σύμπραξη των δύο εταιρειών στον τομέα της κατασκευής μικροκυκλωμάτων.

Υποχώρησαν οι μετοχές

Οι πολιτικοί υπολογισμοί του Μασκ κατέρρευσαν, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, ενώ η Τζίνα Ινοχόσα επικράτησε του Γκρεγκ Άμποτ στην εκλογική αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας. Το αποτέλεσμα συνιστά ηχηρό πλήγμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στενό σύμμαχο του Μασκ, τον οποίο ο δισεκατομμυριούχος είχε συμβάλει να εκλεγεί.

Ο Μασκ, ο οποίος μόλις την περασμένη Τρίτη καλούσε τους ακολούθους του στην πλατφόρμα X να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα ανανεωμένο και ενισχυμένο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έχει προκαλέσει επανειλημμένα με τις δημόσιες παρεμβάσεις του τα τελευταία χρόνια.

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχε μάλιστα απειλήσει τον περασμένο μήνα με αντίποινα μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, μετά τη δημοσίευση πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξέταζαν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν έρευνες για τις εταιρείες του σε περίπτωση εκλογικής επικράτησής τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν κατά 5,5%, ενώ εκείνες της Tesla κατέγραψαν πτώση 5,1%, με τις δύο εταιρείες να σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τη γενικότερη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Μασκ είναι η επιβράδυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τα κέντρα δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση της αγοράς – στόχου ύψους 28,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία η SpaceX παρουσίασε στους επενδυτές ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Αναλυτές και ειδικοί εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί θα εντείνουν τον έλεγχο των σχεδίων κατασκευής κέντρων δεδομένων και θα ασκήσουν πιέσεις για την επιβολή προσωρινού «παγώματος» στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, καθώς ενισχύονται οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα ασκήσει πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερη ρυθμιστική εποπτεία σε ολόκληρο τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβραδύνει τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρατηρούμε καθημερινά και συχνά θεωρούμε δεδομένους», δήλωσε ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ, διευθύνων σύμβουλος της Longbow Asset Management.

«Ο Μασκ αποτελούσε την τελευταία ελπίδα των Ρεπουμπλικανών μέχρι την ύστατη στιγμή. Ωστόσο, η τεράστια οικονομική ενίσχυση που προσέφερε για να στηρίξει τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθμίσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τους αυξημένους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, τις ακριβότερες τιμές στα είδη παντοπωλείου και το αυξημένο κόστος των καυσίμων», πρόσθεσε.

Ο Μασκ έχει επίσης βρεθεί στο στόχαστρο των Δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι ζητούν εξηγήσεις για τους περιορισμούς στις δορυφορικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, τις μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα κατά τη θητεία του στο DOGE, καθώς και τις κρατικές συμβάσεις και επιδοτήσεις που κατευθύνονται προς τις εταιρείες του.

Μεταξύ των βουλευτών που ασκούν πιέσεις είναι και ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το βράδυ της Τρίτης, απηύθυνε ένα λακωνικό αλλά σαφές μήνυμα δύο λέξεων προς τους Ρεπουμπλικανούς και τους συμμάχους τους: «Βρείτε δικηγόρο».

Η Ινοχόσα ζητά αναστολή της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων

Στο Τέξας, ο Μασκ θα πρέπει να διαχειριστεί τις ήδη τεταμένες σχέσεις του με τη νέα κυβερνήτη, Τζίνα Ινοχόσα.

Παράλληλα, θα βρεθεί αντιμέτωπος και με τον νεοεκλεγέντα γερουσιαστή των ΗΠΑ, Τζέιμς Ταλαρίκο, εναντίον του οποίου είχε δαπανήσει σημαντικά ποσά, στηρίζοντας τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον.

Η Ινοχόσα, η οποία αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της πολιτείας, είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα τα ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του Μασκ και του Άμποτ.

Παράλληλα, είχε κατηγορήσει τον απερχόμενο κυβερνήτη ότι ξεπουλά την πολιτεία του Τέξας, γνωστή και ως «Πολιτεία του Μοναχικού Αστεριού», προσφέροντας ευνοϊκές συμφωνίες στον δισεκατομμυριούχο.

Η νέα κυβερνήτης έχει επίσης χαρακτηρίσει τις προσπάθειες του Άμποτ να θέσει περιορισμούς στην ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων ως πολιτικό θέατρο. Αντίθετα, ζητά την άμεση αναστολή κάθε νέου έργου, έως ότου οι νομοθέτες θεσπίσουν αυστηρότερες εγγυήσεις για την προστασία των τοπικών κοινωνιών. Ζητά, παράλληλα, την κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων προς τις συγκεκριμένες επενδύσεις.

Ο ίδιος ο Μασκ φάνηκε να αντιμετωπίζει με χιούμορ τα εμπόδια που διαμορφώνονται. «Τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα φαίνονται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή», έγραψε στην πλατφόρμα X, παραπέμποντας στα φιλόδοξα σχέδια της SpaceX για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη, παρά τις σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που σχετίζονται με την ψύξη και τη συντήρησή τους.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης επικεντρώνεται στα Colossus και Colossus II, δύο από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, τα οποία βρίσκονται κοντά στο Μέμφις. Η εκμίσθωση της υπολογιστικής τους ισχύος σε πελάτες, μεταξύ των οποίων και η Anthropic, έχει εκτοξεύσει τα έσοδα της εταιρείας και συνέβαλε ώστε η SpaceX να καταγράψει τα πρώτα της κέρδη ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Ωστόσο, η SpaceX σχεδιάζει να αυξήσει σχεδόν στο διπλάσιο τη διαθέσιμη ισχύ των εγκαταστάσεών της, από 1,7 γιγαβάτ στα τέλη Σεπτεμβρίου σε έως και 3 γιγαβάτ μέχρι το τέλος του έτους. Στη συνέχεια, ο στόχος είναι η δυναμικότητα να φτάσει τα 13 γιγαβάτ μέσα στο επόμενο έτος.

Τυχόν καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης δυναμικότητας ενδέχεται να υπονομεύσουν τους φιλόδοξους στόχους του Μασκ για αύξηση των εσόδων και να εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίοι εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο αυξανόμενο κόστος των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία ερευνών για την αγορά μικροκυκλωμάτων SemiAnalysis έχει εντοπίσει περισσότερα από 9 γιγαβάτ σχεδιαζόμενης ή υπό ανάπτυξη δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένων νέων εγκαταστάσεων στο συγκρότημα Starbase της SpaceX, στην περιοχή Μπόκα Τσίκα του Τέξας.

Ωστόσο, η επέκταση στην Μπόκα Τσίκα ενδέχεται να συναντήσει αντιδράσεις, καθώς η Ινοχόσα έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο πώλησης ενός παραθαλάσσιου κρατικού πάρκου στη SpaceX.

Η αντίδρασή της ήρθε μετά από δημοσίευμα του περιοδικού Texas Monthly, σύμφωνα με το οποίο κρατικοί αξιωματούχοι είχαν συζητήσει μια τέτοια συμφωνία.

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Το Τέξας δεν πωλείται», δήλωσε η Ινοχόσα τον περασμένο μήνα.

Την ίδια ώρα, ο Μασκ διέγραψε την έκκληση που είχε απευθύνει στους ακολούθους του την ημέρα των εκλογών, καλώντας τους να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικανούς.