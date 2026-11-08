Mattel: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη Barbie

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθώς η Barbie αντιμετωπίζει δυσκολίες, η Mattel αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της εν όψει των εορτών, δυσκολεύονας τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Ρότζερ Λιντς, που μόλις διορίστηκε.

Όταν κατά την ενημέρωση της αγοράς, ρωτήθηκε αν είχε κάποιο όραμα για την πορεία της Mattel, ο διευθύνων σύμβουλος απάντησε: «Έλα τώρα, μόλις ήρθα εδώ! Σίγουρα η Barbie αποτελεί προτεραιότητα, αλλά η τρέχουσα απόδοση δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε», τόνισε ο Λιντς.

Η εικόνα της Mattel

Οι ακαθάριστες πωλήσεις στον τομέα των κουκλών αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 703 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στην επιτυχία της σειράς KPop Demon Hunters. Ωστόσο, η Barbie αποτέλεσε εμπόδιο για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

«Η Barbie είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο, καθώς και η νούμερο ένα κούκλα παγκοσμίως», σχολίασε ο Λιντς. «Γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται όταν τους προσφέρουμε ελκυστικά προϊόντα, περιεχόμενο και πολιτιστικές στιγμές. Στόχος μας είναι να το επιτύχουμε αυτό με μεγαλύτερη συνέπεια όσον αφορά τη Barbie».

Τα best seller

Πριν από τον διορισμό του ως Διευθύνοντος Συμβούλου τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία είχε ήδη αναγνωρίσει την ανάγκη να επικεντρωθεί στη κούκλα και ανταποκρίθηκε, μεταξύ άλλων, με την έναρξη μιας καμπάνιας με τίτλο «Barbie is Moving», η οποία περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες μάρκες, καταναλωτικά προϊόντα και νέες συσκευασίες, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.

Εν τω μεταξύ, η Hot Wheels έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη μάρκα της Mattel, συνεχίζει να αποτελεί σημείο φωτεινής ελπίδας για την εταιρεία. Βρίσκεται σε τροχιά για το ένατο συνεχόμενο έτος ρεκόρ και πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα.

«Η Hot Wheels είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς μπορεί να μοιάζει η στρατηγική μας με επίκεντρο τις μάρκες, όταν την εφαρμόζουμε σωστά», πρόσθεσε.

Η άποψη της αγοράς

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Mattel δεν πρέπει να βασίζεται σε μάρκες όπως η Barbie και η Hot Wheels.

«Πρόκειται για εμβληματικές σειρές προϊόντων, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται αυτόματα σε πωλήσεις», δήλωσε ο αναλυτής της eMarketer, Ζακ Στάμπορ στο Retail Dive. «Η εταιρεία πρέπει να δώσει στους καταναλωτές λόγους να αγοράσουν, είτε μέσω καινοτόμων προϊόντων, νέων εμπειριών, είτε αξιοποιώντας τις τάσεις που ενθουσιάζουν τα παιδιά και τους ενήλικες που έχουν διατηρήσει το παιδικό τους πνεύμα».

Οι επιστροφές δασμών έδωσαν ώθηση στα κέρδη της Mattel κατά το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, «η απόφαση να μειώσει τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη εν όψει της εορταστικής περιόδου δεν είναι το είδος των ειδήσεων που ήθελε ο νέος διευθύνων σύμβουλος Ρότζερ Λιντς», πρόσθεσε ο Στάμπορ. «Βρίσκεται ήδη υπό πίεση από τους επενδυτές να αναστρέψει την πορεία της εταιρείας, και αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τον περιμένει δύσκολο έργο».

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Circana, ο κλάδος των παιχνιδιών στις ΗΠΑ σημείωσε συνολικά την καλύτερη επίδοση του πρώτου εξαμήνου των τελευταίων έξι ετών, με αύξηση 17% σε ετήσια βάση.

Η αλλαγή CEO

Η εταιρεία παιχνιδιών όρισε επίσης πρόσφατα τον δεύτερο οικονομικό διευθυντή της σε διάστημα μικρότερο των 18 μηνών. Ο Peter Griffith ορίστηκε οικονομικός διευθυντής πριν από λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες. Ο προηγούμενος οικονομικός διευθυντής, Πολ Ρο, θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα συμβούλου μέχρι το τέλος του έτους.

Η Mattel έχει επίσης δεχτεί πιέσεις να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης, αρχικά την άνοιξη από την Southeastern Asset Management και στη συνέχεια τον Οκτώβριο από την Ariel Investments.

«Θέλω να αναγνωρίσω ότι πρόσφατα έχουν διατυπωθεί αρκετές εξωτερικές απόψεις σχετικά με την εταιρεία», διευκρίνισε ο Λιντς. «Καθώς αναλαμβάνω το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, διαβλέπω σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της εστίασής μας και της εκτέλεσης των στόχων μας».