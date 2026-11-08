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43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ συμμετέχουν στους αγώνες στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου

Κοινωνία 08.11.2026, 09:00
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43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Με περισσότερους από 85.000 δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής μετατρέπει την πόλη σε μια τεράστια γιορτή του αθλητισμού, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών.

Η δράση του αγωνιστικού διημέρου ξεκίνησε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου με τους αγώνες των 5 χιλιομέτρων, ενώ η Κυριακή 8 Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στις μεγάλες αποστάσεις, με επίκεντρο τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων Allwyn στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκκίνηση του αγώνα των 10 χλμ. έγινε  στις 08:00, ενώ μισή ώρα αργότερα ξεκίνησε από τον Μαραθώνα η ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η διεξαγωγή των αγώνων συνοδεύεται από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να ενημερωθούν εγκαίρως και να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση για τους δρόμους

Σήμερα Κυριακή 8-11-2026 θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 08.30΄ έως 18.15΄, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (8-11-2026) και κατά τις ώρες:

08.00΄- 10.10΄, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Κλείσιμο

Εκκίνηση: Λ. Βασ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Χαρ. Τρικούπη – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μεσογείων μέχρι Σχολή Αστυνομίας – αναστροφή (στο φανάρι της Σχολής Αστυνομίας) – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μεσογείων – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Λόγω των αναφερόμενων αγώνων, σταδιακά μέχρι και την Δευτέρα 9-11-2026 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές και σταδιακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας -Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

Σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό. (εξαιρούνται οχήματα ύψους έως 2,50μ.)

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, έως την 19.30΄ της Κυριακής 8-11-2026.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων έως την 19.30΄ της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μ. Μουσούρου, από την 05.00΄ έως την 19.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 8-11-2026:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05.00΄- 07.30΄:
– Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

– Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

– Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05.00΄ – 09.00΄.
Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

Λεωφορεία:

Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – αριστερά Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) προς Αθήνα.

Τα λεωφορεία που θα παραμείνουν στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της οδού Αγίας Μαρίνας μετά την αποβίβαση των αθλητών θα στρίψουν αριστερά στην Λ. Κάτω Σουλίου (αριστερή λωρίδα προς Κάτω Σούλι), στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην ανώνυμη ασφάλτινη οδό (κατάστημα PET ΚΛΗΜΗΣ) και θα σταθμεύσουν στα δυο δημοτικά πάρκινγκ.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Αθήνα):

Λ. Μαραθώνος – Κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Ελευθερίας – αριστερά Δημοσθένους – δεξιά Αγ. Παντελεήμονα – αριστερά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Λίμνη Μαραθώνα):

Λ. Λίμνης Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – αριστερά Γ. Λένα – δεξιά Λ. Μαραθώνος – αριστερά Αναπαύσεως – δεξιά Λ. Λίμνης Μαραθώνος.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 8-11-2026:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄– 13.30΄.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄– 13.30΄.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄– 10.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 15.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 16.45΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 18.30΄.

Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου έως και τη Λ. Κάτω Σουλίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄ – 09.30΄.

Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

Χρ. Σμύρνης,στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 7-11-2026 έως την 13:30΄ ώρα της 8-11-2026.
Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 16.30΄.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 17.00΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 19.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11–2026:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11–2026:
Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.
Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).
Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).
Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).
Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).
Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθήνας προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:
Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθήνας:
Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

Από Κέντρο Αθήνας προς Νότια Προάστια:
Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):
Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.

Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Βάρης/Κορωπίου κ.λπ.

Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:
Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Πηγή: in.gr

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Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια του κόσμου
Tέχνη και Ζωή

Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια

Για περισσότερα από 90 χρόνια, η αυστραλιανή οικογενειακή επιχείρηση της Paspaley διατηρεί ζωντανή μια απαιτητική παράδοση αλιείας και καλλιέργειας μαργαριταριών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
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Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Poundland: Τα σχέδια για «απόβαση» στην Ελλάδα και ο φόβος για μαζικά λουκέτα
World

Poundland: Από την «απόβαση» στην Ελλάδα στον φόβο για μαζικά λουκέτα

Από τα πλάνα για επέκταση στην Ελλάδα η Poundland βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να βάλει λουκέτα - Απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα – Το στοίχημα του επενδυτή
Business

Πότε ανοίγει η Pizza Fan – Οι μνηστήρες και τι θέλει ο Αντάρας

Ο δικηγόρος της Pizza Fan, Μιχάλης Μαρκουλάκος μιλά στον ΟΤ για την επαναλειτουργία, τις δεσμεύσεις στους λογαριασμούς, τον φορολογικό έλεγχο και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Κοινωνία
WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών κλονίζει τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τζέι Ντι Βανς για το 2028, με ισχυρούς δωρητές και στενούς συμμάχους του να αμφισβητούν πλέον την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Βαγγέλης Γεωργίου
Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές
Κοινωνία

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ικανότητα όλων των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα

Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι
Κόσμος

Ξεκίνησε η μάχη της διαδοχής του Τραμπ - Οι υποψήφιοι

Οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους διεκδικητές της προεδρίας το 2028

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κοινωνία

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ συμμετέχουν στους αγώνες στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου

Ερντογάν: Μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ – Τι συζήτησαν
Κόσμος

Τραμπ - Ερντογάν συνομίλησαν τηλεφωνικά - Τι συζήτησαν

Η προεδρία της Τουρκίας έκανε γνωστή την επικοινωνία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ

Ελίζαμπεθ Γουόρεν: Η νέα ισχύς της στη Γερουσία προκαλεί ανησυχία στη Wall Street
Κόσμος

Γιατί η Wall Street φοβάται την Ελίζαμπεθ Γουόρεν

Η Δημοκρατική από τη Μασαχουσέτη Ελίζαμπεθ Γουόρεν αναμένεται να ηγηθεί της ισχυρής Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Θεσσαλονίκη: Τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα, club και εστιατόρια της πόλης στο κύκλωμα φοροδιαφυγής
Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: Τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα, club και εστιατόρια της πόλης στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα στο οποίο αποδίδονται οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα

Latest News
WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών κλονίζει τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τζέι Ντι Βανς για το 2028, με ισχυρούς δωρητές και στενούς συμμάχους του να αμφισβητούν πλέον την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Βαγγέλης Γεωργίου
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις

Τα οφέλη από την ένταξη στην ρύθμιση και τα δικαιώματα που διατηρεί το δημόσιο

Απόστολος Αλωνιάτης
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο απογειώνει τις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco

Η στοχοποίηση του οικονομικού κέντρου του Ριάντ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό – Οι Χούθι, έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
Tέχνη και Ζωή

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune

Το επικό blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, Η Οδύσσεια, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να υπενθυμίσει τη δυναμική της

Λουκάς Καρνής
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το Παρίσι έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για το καλώδιο - Τι εκτιμούν για τα συμφέροντα της Τουρκίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules
English Edition

Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules

Greece is tightening its anti-money laundering framework, with new rules to expose the “straw men” behind shell companies

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Economy

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Οι ανακοινώσεις για το «καλάθι» των εορτών αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου - Τι θα μπει στη λίστα προϊόντων

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί
Crypto

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους

Ο κλάδος των crypto ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη διαφάνεια και τους Δημοκρατικούς λόγω των δεσμών με τον Τραμπ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI

Ποιο είναι το μήνυμα για το GSI από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Τι αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Economy

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία - Τι είπε για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική» είπε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές
Κοινωνία

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ικανότητα όλων των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα

Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή
Economy

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθεί

Τα κριτήρια για το επίδομα 400 ευρώ - Ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι
Κόσμος

Ξεκίνησε η μάχη της διαδοχής του Τραμπ - Οι υποψήφιοι

Οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους διεκδικητές της προεδρίας το 2028

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026
Τράπεζες

Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026

Η πιστωτική επέκταση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ξεπέρασε τα 10,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κοινωνία

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ συμμετέχουν στους αγώνες στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου

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