 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Sports"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Running and Jogging"
    [1]=>
    string(10) "Local News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Sports"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ συμμετέχουν στους αγώνες στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου

Κοινωνία 08.11.2026, 09:00
Σχολιάστε
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με περισσότερους από 85.000 δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη, ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής μετατρέπει την πόλη σε μια τεράστια γιορτή του αθλητισμού, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών.

Η δράση του αγωνιστικού διημέρου ξεκίνησε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου με τους αγώνες των 5 χιλιομέτρων, ενώ η Κυριακή 8 Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στις μεγάλες αποστάσεις, με επίκεντρο τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων Allwyn στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκκίνηση του αγώνα των 10 χλμ. έγινε  στις 08:00, ενώ μισή ώρα αργότερα ξεκίνησε από τον Μαραθώνα η ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η διεξαγωγή των αγώνων συνοδεύεται από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής. Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να ενημερωθούν εγκαίρως και να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση για τους δρόμους

Σήμερα Κυριακή 8-11-2026 θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 08.30΄ έως 18.15΄, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (8-11-2026) και κατά τις ώρες:

08.00΄- 10.10΄, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Κλείσιμο

Εκκίνηση: Λ. Βασ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Χαρ. Τρικούπη – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μεσογείων μέχρι Σχολή Αστυνομίας – αναστροφή (στο φανάρι της Σχολής Αστυνομίας) – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μεσογείων – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Λόγω των αναφερόμενων αγώνων, σταδιακά μέχρι και την Δευτέρα 9-11-2026 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές και σταδιακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας -Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

Σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό. (εξαιρούνται οχήματα ύψους έως 2,50μ.)

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, έως την 19.30΄ της Κυριακής 8-11-2026.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων έως την 19.30΄ της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μ. Μουσούρου, από την 05.00΄ έως την 19.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 8-11-2026:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05.00΄- 07.30΄:
– Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

– Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

– Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05.00΄ – 09.00΄.
Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

Λεωφορεία:

Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – αριστερά Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) προς Αθήνα.

Τα λεωφορεία που θα παραμείνουν στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της οδού Αγίας Μαρίνας μετά την αποβίβαση των αθλητών θα στρίψουν αριστερά στην Λ. Κάτω Σουλίου (αριστερή λωρίδα προς Κάτω Σούλι), στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην ανώνυμη ασφάλτινη οδό (κατάστημα PET ΚΛΗΜΗΣ) και θα σταθμεύσουν στα δυο δημοτικά πάρκινγκ.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Αθήνα):

Λ. Μαραθώνος – Κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Ελευθερίας – αριστερά Δημοσθένους – δεξιά Αγ. Παντελεήμονα – αριστερά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Λίμνη Μαραθώνα):

Λ. Λίμνης Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – αριστερά Γ. Λένα – δεξιά Λ. Μαραθώνος – αριστερά Αναπαύσεως – δεξιά Λ. Λίμνης Μαραθώνος.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 8-11-2026:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄– 13.30΄.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄– 13.30΄.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄– 10.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 15.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 16.45΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 18.30΄.

Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου έως και τη Λ. Κάτω Σουλίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄ – 09.30΄.

Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

Χρ. Σμύρνης,στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.

Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 7-11-2026 έως την 13:30΄ ώρα της 8-11-2026.
Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 16.30΄.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 17.00΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 19.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11–2026:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11–2026:
Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.
Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).
Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).
Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).
Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).
Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθήνας προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:
Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθήνας:
Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.

Από Κέντρο Αθήνας προς Νότια Προάστια:
Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.

Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):
Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:

Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:

Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.

Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:

Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

Προς Νότια Προάστια:

Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Βάρης/Κορωπίου κ.λπ.

Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:
Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:

Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών
World

Berkshire Hathaway: Υπό πίεση η Geico, σε άνοδο η μετοχή - Τι λένε οι αναλυτές
Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Λιπάσματα: Νέες ανατιμήσεις απειλούν την αγροτική παραγωγή του 2027 [γράφημα]
AGRO

Το ντόμινο από την εκτόξευση του κόστους των λιπασμάτων [γράφημα]
Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο
World

Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος
Business

Η πρόκληση της Νίκας για τον Υφαντή και ο αστερίσκος

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τον όμιλο Υφαντής - Η πίεση στα κέρδη, η πρόκληση της «Νίκας» και το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Κοινωνία
Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ
Κόσμος

Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν έχει παράσχει στον Γκάντι Άιζενκοτ την πλήρη υποστήριξή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής
Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια, μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Νικητής ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι
Κοινωνία

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Νικητής ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ολοκληρώθηκε με ρεκόρ διαδρομής και αποθέωση, με τον Αιθίοπα, Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι να είναι ο νικητής - Ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Σταμούλης

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών κλονίζει τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τζέι Ντι Βανς για το 2028, με ισχυρούς δωρητές και στενούς συμμάχους του να αμφισβητούν πλέον την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI

Ποιο είναι το μήνυμα για το GSI από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Τι αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές
Κοινωνία

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ικανότητα όλων των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα

Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι
Κόσμος

Ξεκίνησε η μάχη της διαδοχής του Τραμπ - Οι υποψήφιοι

Οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους διεκδικητές της προεδρίας το 2028

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Latest News
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη

Οι πιέσεις που ασκούνται σε οικονομικό επίπεδο δεν είναι αμελητέες με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πως για την περίοδο 2026-2027 οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να τις πληρώσουν ακριβότερα. - Η εξάρτηση της Ελλάδας

Στράτος Ιωακείμ
Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών
World

Berkshire Hathaway: Υπό πίεση η Geico, σε άνοδο η μετοχή - Τι λένε οι αναλυτές

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε κέρδη 22,1 δισ. δολαρίων - Γιατί δέχεται πιέσεις η Geico

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας - Τι να προσέξετε

Λιπάσματα: Νέες ανατιμήσεις απειλούν την αγροτική παραγωγή του 2027 [γράφημα]
AGRO

Το ντόμινο από την εκτόξευση του κόστους των λιπασμάτων [γράφημα]

Στο «κόκκινο» το κόστος για τους αγρότες - Επαναφορά της ενίσχυσης 15% για τα λιπάσματα ζητά ο ΣΠΕΛ - Τι αναφέρει στον ΟΤ ο πρόεδρος Κ. Ωραιόπουλος

Ανθή Γεωργίου
Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο
World

Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο

Η Τουρκία έχει τέσσερις «πονοκεφάλους» και επηρεάζει ΕΕ, Ελλάδα και Τουρκία

Νατάσσα Ρουγγέρη
Mattel: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη Barbie
World

Η Mattel έχει πρόβλημα με τη Barbie

Γιατί οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Mattel δεν πρέπει να βασίζεται σε μάρκες όπως η Barbie και η Hot Wheels

Αγορές: Τρεις μερισματικές μετοχές με τη «σφραγίδα» των top αναλυτών της Wall Street
World

Ποιες μερισματικές μετοχές «ψηφίζουν» οι κορυφαίοι της Wall Street

Μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι αγορές μπήκαν σε περίοδο αστάθειας - Οι ενεργειακοί κολοσσοί γίνονται «καταφύγιο» απέναντι στην αβεβαιότητα

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean
English Edition

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean

Athens has authorized the resumption of research for the Greece-Cyprus electricity link, but Ankara’s counter-notice and competing maritime claims have raised questions over the project’s legal and diplomatic implications

Pierros I. Tzanetakos
Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ
Κόσμος

Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν έχει παράσχει στον Γκάντι Άιζενκοτ την πλήρη υποστήριξή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»
World

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»

Θα αντέξει η μετατόπιση του εκλογικού σώματος μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 στις ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά
Πολιτική

Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά

Με ένα βίντεο πέντε λεπτών, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταθέτει τις προτάσεις του για την ενεργειακή πολιτική, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες
Economy

Δημόσιο ο μεγάλος «μπαταχτσής» - Χρωστάει 3,8 δισ. σε ιδιώτες

«Φουσκώνουν» συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
World

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής
Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια, μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies