Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Νικητής ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι

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Με εντυπωσιακή επίδοση και νέο ρεκόρ αγώνα ολοκληρώθηκε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Ο νικητής από την Αιθιοπία έδωσε τον δικό του ρυθμό στην κούρσα και κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης. Αυτό ανήκε στον Κενυάτη Έντουιν Κίπτου, ο οποίος το 2023 είχε τερματίσει σε 2:10:34, με τον Ταφέρι να αποθεώνεται κατά την είσοδο του στο Στάδιο από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί.

Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κυριάρχησαν οι Αιθίοπες, τερμάτισε και ο Κωνταντίνος Σταμούλης

Η Αιθιοπία πανηγύρισε και τη δεύτερη θέση, με τον Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα να ακολουθεί τον συμπατριώτη του σε 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με χρόνο 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2:12:06.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία με επίδοση 2:12:20.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε είναι ο Κωνσταντίνος Σταμούλης, με χρόνο δύο ώρες, 17 λεπτά και σαράντα δεύτερα.

Ο τερματισμός του Κωνσταντίνου Σταμούλη:

Η εκκίνηση του αγώνα των 10 χλμ. έγινε στις 08:00, ενώ μισή ώρα αργότερα ξεκίνησε από τον Μαραθώνα η ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είχε περισσότερους από 85.000 δρομείς, με τον κόσμο να αποθεώνει όλους τους αθλητές που έτρεξαν στην ιστορική διαδρομή.