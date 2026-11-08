Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες

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Ήδη από την αρχή του φθινοπώρου όλοι μιλούν για την Black Friday και τις μεγάλες προσφορές της, ενώ όσο πλησιάζει ο Νοέμβριος που για πολλούς μεγάλους retailers χαρακτηρίζεται και αποτελεί και στην πράξη «Black Month», η αναζήτηση της μεγαλύτερης έκπτωσης και η εγγραφή σε αντίστοιχα newsletters μεγάλων αλυσίδων, παίρνει φωτιά.

Πρόκειται για την πιο δημοφιλή ίσως αγοραστική περίοδο πολλών εβδομάδων, στην οποία ο Έλληνας καταναλωτής εισέρχεται προετοιμασμένος, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και με συστηματικό έλεγχο της αξίας κάθε προσφοράς. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της πανελλαδικής έρευνας «The Black Friday 360°», που πραγματοποίησε η NielsenIQ για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «Black Friday Consumer Insights 2026».

Η πρόθεση δαπάνης προβλέπεται πως θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2025, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 258 ευρώ

Το 84% των Ελλήνων εμφανίζονται πλήρως εξοικειωμένοι με τον εκπτωτικό θεσμό, ενώ περίπου 8 στους 10 είχαν την ευκαιρία να κάνουν κάποια αγορά το εν λόγω διάστημα κατά την τελευταία τριετία.

Και παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια που πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα, το 70% φαίνεται διατεθειμένο να δαπανήσει ένα ποσό για την αγορά προϊόντων ή και υπηρεσιών που υπό άλλες συνθήκες πωλούνται πολύ ακριβότερα.

Δεν είναι τυχαίο που η έρευνα, το 66% προτάσσει ως κύριο λόγο συμμετοχής την αγορά ενός προϊόντος που ήδη χρειάζεται σε χαμηλότερη τιμή, ενώ το 34% θέλει να αντικαταστήσει ένα παλιό ή χαλασμένο προϊόν.

Η πρώτη προτεραιότητα στην Black Friday

Η πρόθεση δαπάνης προβλέπεται πως θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2025, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 258 ευρώ.

Τα smartphones αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα των Ελλήνων στη Black Friday σε ποσοστό 19%, με τη μέση δαπάνη να κινούνται στα 401 ευρώ. Μάλιστα το 32% δεν δίστασε να παραδεχθεί πως θα περίμενε έως και 10 ημέρες για μια ακόμη πιο ουσιαστική έκπτωση.

Τα δε laptops συγκεντρώνουν την υψηλότερη αναμενόμενη δαπάνη με 642 ευρώ.

Η μόδα καταγράφει τη μεγαλύτερη δυναμική αυθόρμητης αγοράς: το 56% θα αγόραζε ρούχα και το 46%

παπούτσια αν έβρισκαν μια ελκυστική προσφορά. Ομοίως, στην ομορφιά ξεχωρίζουν τα αρώματα,

πρώτα σε πρόθεση αγοράς και δαπάνη.

Πού και πώς θα ψωνίσουν οι Έλληνες;

Το 70% των καταναλωτών θα συνδυάσει ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα, ενώ μόνο το 16% θα αγοράσει αποκλειστικά σε κατάστημα και το 10% αποκλειστικά online.

Οι μηχανές αναζήτησης κυριαρχούν στην αρχική ενημέρωση (49%), ενώ το φυσικό κατάστημα αποτελεί το ισχυρότερο σημείο επαφής στην ολοκλήρωση της αγοράς (30%). Από κάποιο φυσικό κατάστημα θα περάσει το 64% των καταναλωτών, κυρίως για να δει ή να δοκιμάσει το προϊόν (53%) και να το παραλάβει άμεσα (45%).

Το online προτιμάται για εξοικονόμηση χρόνου (50%) και αποκλειστικές προσφορές που θα βρει ο καταναλωτής μόνο ηλεκτρονικά (42%).

Ανάλογα, δε, με το προϊόν, διαφοροποιείται και το κανάλι, δηλαδή τα smartphones αγοράζονται κυρίως online, ενώ οι τηλεοράσεις και τα αρώματα κυρίως σε κατάστημα.

Τα parcel lockers είναι η προτιμώμενη μέθοδος παράδοσης για το 37%, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από την παράδοση στο σπίτι μέσω courier (20%). Το 76% θεωρεί πολύ σημαντική την ακριβή ημερομηνία παράδοσης πριν από την πληρωμή, υψηλότερα από τη δωρεάν αποστολή (60%). Σε περίπτωση καθυστέρησης, το 66% θα περιμένει, το 28% όμως μόνο εφόσον λάβει σαφή νέα ημερομηνία. Μόλις το 8% θα ακυρώσει την παραγγελία.