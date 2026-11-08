Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την είσοδο σε μια νέα εποχή, με ιδιαίτερες προκλήσεις και προοπτικές κερδοφορίας, σηματοδότησε η εξαγορά του 100% της Π.Γ. Νίκας από τον όμιλο Υφαντής τον Αύγουστο του 2025, σε συμφωνία με την Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Με αυτή τη συμφωνία δύο από τα πιο ιστορικά και αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στον κλάδο των αλλαντικών ένωσαν τις δυνάμεις τους, διαμορφώνοντας έναν νέο, ιδιαίτερα ενισχυμένο «παίκτη» σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το τίμημα ανήλθε στα 12,47 εκατ. ευρώ, με τον Υφαντή να λαμβάνει το 32,50% και η θυγατρική Λάντσιον Μητ Έβρου ΑΕ το υπόλοιπο 67,50%.

Τι επιδόσεις είχε ο Υφαντής το 2025, με ποιες προκλήσεις συνοδεύεται η απόκτηση της Νίκας και πώς επηρεάζει το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον την πορεία του ομίλου;

«Άλμα» σε τζίρο και σε κόστος πωλήσεων

Αρχικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Υφαντής ανήλθε στο ποσό των 248,03 εκατ. ευρώ και με ποσό στα 139,37 εκατ. ευρώ έκλεισε ο τζίρος της εταιρείας, παρουσιάζοντας αύξηση 15,16% και 2,84% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το κόστος πωλήσεων για τον όμιλο εκτινάχθηκε στα 185,12 εκατ. ευρώ έναντι 148,99 εκατ. ευρώ για το 2024, ενώ για την εταιρεία σκαρφάλωσε στα 106,20 εκατ. ευρώ έναντι 97,23 εκατ. ευρώ το 2024.

‘Επειτα, το μικτό αποτέλεσμα για τον όμιλο ανήλθε σε 62,91 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 33,17 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 5,25% και μείωση 13,36% αντίστοιχα σε σχέση με το 2024.

Τα έξοδα διοίκησης για τον όμιλο διατηρήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα το 2025, φτάνοντας στα 9,29 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 9,94 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ για την εταιρεία υποχώρησαν στα 4,75 εκατ. ευρώ έναντι 5,85 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Πτώση στα κέρδη – «Δοκιμάζεται» η αγοραστική δύναμη

Καθοδικά κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αφού για τον όμιλο ανήλθαν σε 17,11 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 5,86 εκατ. ευρώ έναντι 19,84 εκατ. ευρώ και 9,11 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 13,78% και μείωση 35,67% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Μειωμένη ήταν και η καθαρή κερδοφορία: ο όμιλος κατέγραψε πτώση στα 8,29 εκατ. ευρώ έναντι 10,23 εκατ. ευρώ ενώ για την εταιρεία τα καθαρά κέρδη έπεσαν περίπου στο μισό, από 4,07 εκατ. ευρώ το 2024 στα 2,22 εκατ. ευρώ το 2025.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του Υφαντής στα οικονομικά αποτελέσματα, βασικός κίνδυνος για την αγορά που δραστηριοποιείται ο όμιλος είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η οποία αναμένεται να φέρει μείωση κατανάλωσης, στροφή σε φθηνότερα προϊόντα και προσφορές.

Αποτέλεσμα της πτώσης στο διαθέσιμο εισόδημα ενδέχεται να είναι η στροφή μέρους του αγοραστικού κοινού σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής και κατά κανόνα ποιότητας, προσθέτει η Υφαντής.

Συνεχίζονται οι επενδύσεις – Τι θα γίνει με το μέρισμα

Το 2025 συνεχίστηκαν οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Αλεξανδρουπολη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πλήρης εκμετάλλευση των παραγωγικών χώρων μέσα από τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ο όμιλος προσδοκά ότι η επένδυση θα προσδώσει βέλτιστο όφελος στο παραγωγικό κόστος και βελτίωση των υπηρεσιών διανομής και εφοδιασμού.

Σύμφωνα δε με τις οικονομικές καταστάσεις, οι πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων αυξήθηκε στα 30,26 εκατ. ευρώ έναντι 10,94 στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή ελαχίστου μερίσματος στους μετόχους. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η πρόκληση της Νίκας και το ερωτηματικό

Στον πρώτο ισολογισμό που υπογράφει ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νίκας, ο Αλέξης Υφαντής δίνει το πρώτο στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει για να «γυρίσει το καράβι» και να επιστρέψει στα κέρδη: εμπορική ανάπτυξη και καθημερινή πειθαρχία στο κόστος.

Όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος, αυτή η «ρότα» κρύβει αρκετές παγίδες.

Καταρχάς οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες που επηρεάζουν ήδη το κόστος μεταφορών, ενέργειας και πρώτων υλών, «ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών».

Επισημαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών της «Νίκας» υποχώρησε κατά 7,34%, στα 74,77 εκατ. ευρώ από 80,69 εκατ. ευρώ το 2024.

Μεγαλύτερη ήταν η πίεση στο μικτό αποτέλεσμα, που μειώθηκε κατά 6,41 εκατ. ευρώ ή 31,98%. Τα EBITDA πέρασαν σε ζημιές -4,68 εκατ. ευρώ, από κέρδη 3,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα ενώ σε λειτουργικό επίπεδο, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε αρνητικά -2,36 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσματος 948.000 ευρώ.

Οι ζημιές προ τόκων και φόρων διευρύνθηκαν στα -7,34 εκατ. ευρώ από -6,83 εκατ. ευρώ. Η τελική γραμμή, πάντως, βελτιώθηκε: οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν στα -9,58 εκατ. ευρώ από -10,49 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά φόρων στα -9,36 εκατ. ευρώ, έναντι -10,29 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο παρέμεινε αρνητικό, στο 12,81%, με την εταιρεία να μην προτείνει διανομή μερίσματος λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Οι επόμενες οικονομικές καταστάσεις θα δείξουν αν το νέο σχέδιο μπορεί να ανακόψει την πτώση του μικτού αποτελέσματος, να επαναφέρει θετικά λειτουργικά EBITDA και, τελικά, να μετατρέψει τις πωλήσεις σε κέρδη.

Το στοίχημα για το 2026

Στην παρούσα χρήση ο όμιλος επιδιώκει την αύξηση του κύκλου εργασιών, παρά τις ιδιαίτερες αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. Μεγάλη βαρύτητα αποκτούν έτσι τα έκτακτα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο και οι επιδράσεις αυτών στο κόστος ενέργειας, των πρώτων και βοηθητικών υλών.

Όπως εξηγεί η διοίκηση, οι πληθωριστικές πιέσεις σε όλα τα αγαθά επηρεάζουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον ο όμιλος και η εταιρεία παραμένουν εστιασμένοι στο στόχο τους για ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας.