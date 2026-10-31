Νίκας: Τι παρέλαβε ο Υφαντής και το στοίχημα της επιστροφής στα κέρδη

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Το μέγεθος της πρόκλησης που αναλαμβάνει η εταιρεία Υφαντής με την εξαγορά της «Νίκας» αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της δεύτερης για την περσινή χρονιά. Υποχώρηση πωλήσεων, αρνητικό λειτουργικό EBITDA και μεγάλες ζημιές συνθέτουν την εικόνα των επιδόσεων της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας που φιλοδοξεί να αλλάξει σελίδα και να κάνει μια νέα αρχή.

Ο Αλέξης Υφαντής στον πρώτο ισολογισμό που υπογράφει ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νίκας δίνει το πρώτο στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει για να «γυρίσει το καράβι» και να επιστρέψει στα κέρδη: εμπορική ανάπτυξη και καθημερινή πειθαρχία στο κόστος.

Ο πρώτος στόχος του Υφαντή για την Νίκας

Ο κ. Υφαντής θέτει ως βασική προτεραιότητα την αύξηση των πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ θα εστιάσει στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Το turn around που καλείται να υλοποιήσει ο έμπειρος επιχειρηματίας δεν είναι εύκολο. Αντίθετα, όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος κρύβει αρκετές παγίδες. Καταρχάς οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες που επηρεάζουν ήδη το κόστος μεταφορών, ενέργειας και πρώτων υλών, «ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών».

Ο νέος διοικητικός και μετοχικόςηγέτης της Νίκας περιγράφει μάλιστα το 2025 «ως χρονιά αυξημένης μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Αναφέρεται στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και στην κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της αντιπαράθεσης Ισραήλ–Ιράν». Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται συστηματικά οι εξελίξεις και η διοίκηση «προσαρμόζει έγκαιρα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας των προμηθειών, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας».

Τι παρέλαβε ο Υφαντής

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 7,34%, στα 74,77 εκατ. ευρώ από 80,69 εκατ. ευρώ το 2024. Μεγαλύτερη ήταν η πίεση στο μικτό αποτέλεσμα, που μειώθηκε κατά 6,41 εκατ. ευρώ ή 31,98%. Το EBITDA πέρασε σε ζημιές 4,68 εκατ. ευρώ, από κέρδη 3,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα ενώ σε λειτουργικό επίπεδο, το EBITDA διαμορφώθηκε σε αρνητικά 2,36 εκατ. ευρώ, έναντι θετικού αποτελέσματος 948.000 ευρώ.

Η τελική γραμμή της Νίκας για το 2025 έδειξε ζημιές προ φόρων 9,58 εκατ. ευρώ

Οι ζημιές προ τόκων και φόρων διευρύνθηκαν στα 7,34 εκατ. ευρώ από 6,83 εκατ. ευρώ. Η τελική γραμμή, πάντως, βελτιώθηκε: οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν στα 9,58 εκατ. ευρώ από 10,49 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά φόρων στα 9,36 εκατ. ευρώ, έναντι 10,29 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο παρέμεινε αρνητικό, στο 12,81%, με την εταιρεία να μην προτείνει διανομή μερίσματος λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Οι επόμενες οικονομικές καταστάσεις θα δείξουν αν το νέο σχέδιο μπορεί να ανακόψει την πτώση του μικτού αποτελέσματος, να επαναφέρει θετικό λειτουργικό EBITDA και, τελικά, να μετατρέψει τις πωλήσεις σε κέρδη.

Η σκυτάλη από τον Θεοδωρόπουλο

Η εξαγορά του 100% της Π.Γ. Νίκας από τον όμιλο Υφαντής σε συμφωνία με την Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως στις 24 Νοεμβρίου και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου. Το τίμημα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ανήλθε σε 65 εκατ. ευρώ.