Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση

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Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyCar μπορούν οι ιδιοκτήτες ΙΧ να αναζητήσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ για όσους καθυστερήσουν προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 100% της αρχικής οφειλής.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο ηλεκτρονικά, είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς κωδικούς, μέσω ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Τα τέλη κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, επιλέγουν την υπηρεσία που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το σχετικό έντυπο για το 2027. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να το εκτυπώσουν.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς τη χρήση κωδικών Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του έτους που αφορά η πληρωμή.

Τα πρόστιμα

Με βάση το ισχύον σύστημα κυρώσεων, τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας (μετά το τέλος Δεκεμβρίου) είναι κλιμακωτά:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2027, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2027, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2027 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Για παράδειγμα, εάν τα ετήσια τέλη ενός οχήματος ανέρχονται σε 240 ευρώ, η πληρωμή τον Ιανουάριο θα διαμορφωθεί στα 300 ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο θα φτάσει τα 360 ευρώ. Από την 1η Μαρτίου, το συνολικό ποσό θα ανέλθει στα 480 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τα επιβατικά αυτοκίνητα με τέλη κυκλοφορίας κάτω από 30 ευρώ προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.