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Τέλη Κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να δουν τα τέλη κυκλοφορίας που πρέπει να πληρώσουν για το 2027

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 02.11.2026, 14:33
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Τέλη Κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet
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Αναρτήθηκαν στη σελίδα mycar της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.

Σημειωτέον ότι ούτε φέτος πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.

Από πέρσι εφαρμόζεται κλιμακωτό σύστημα προστίμων, ως εξής:

  • Αν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και 31 Ιανουαρίου 2027, επιβάλλεται προσαύξηση 25% επί του ποσού των τελών κυκλοφορίας 2026.
  • Αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2027, η προσαύξηση ανέρχεται σε 50%.
  • Από 1η Μαρτίου 2026, τα τέλη κυκλοφορίας διπλασιάζονται.
  • Υπενθυμίζεται επίσης ότι και εφέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2027 υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία

Η ψηφιακή άρση ακινησίας πραγματοποιείται μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR.

Οσοι ιδιοκτήτες οχημάτων επιθυμούν να προχωρήσουν σε άρση ακινησίας θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα MyCAR της ΑΑΔΕ και να πληρώσουν τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το διάστημα που θα επιλέξουν να θέσουν το όχημα τους σε κυκλοφορία.

Ειδικότερα, οι οδηγοί θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα, να επιλέξουν το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, πριν επανεκκινηθεί το όχημα θα προηγηθεί online έλεγχος εάν είναι ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και στη συνέχεια να γίνει η υποβολή του αιτήματος. Όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους στην εφορία θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να τις παραλάβουν.

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες σε ένα όχημα για να αρθεί η ακινησία θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες οι οποίοι ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

Σημειωτέον ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δικαίωμα άρσης ακινησίας μόνο μία φορά εντός του έτους και όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να θέσουν το όχημα σε ψηφιακή ακινησία αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

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