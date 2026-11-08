Ανασφάλιστα οχήματα: Το πρόβλημα στους δρόμους και ο γολγοθάς της αποζημίωσης

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Περισσότερα από 400.000 οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα στους ελληνικούς δρόμους και, όταν προκαλέσουν τροχαίο, οι οδηγοί που θα υποστούν τη ζημιά μπορεί να περιμένουν χρόνια για αποζημίωση.

«Εγώ ο ίδιος φίλε μου το έχω βιώσει. Ανασφάλιστος και πληρώθηκα από το ασφάλιστρο που είχε η δική μου ασφάλεια, μόνο τις υλικές ζημιές όχι τα μεροκάματα. Έντεκα μέρες το αμάξι… δεν πληρώθηκε» ανέφερε οδηγός μιλώντας στο MEGA.

Βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο δικό του και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε για τον ίδιο ένας Γολγοθάς, στην προσπάθειά του να αποζημιωθεί. «Κι εμένα μου έτυχε και έβαλα και νομική προστασία. Έκανε πέντε χρόνια και δεν πήρα τίποτα. Τα πήρε ο νομικός σύμβουλος όλα», ανέφερε άλλος οδηγός.

Χωρίς ασφάλεια χιλιάδες οχήματα

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 400.000 οχήματα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους χωρίς να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, σε περίπτωση τροχαίου το θύμα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο, ωστόσο συχνά εμπλέκεται σε μακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειες. Από την άλλη πλευρά, ο υπαίτιος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του.

«Ο υπαίτιος και ανασφάλιστος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλει το ύψος της αποζημίωσης. Θα κινηθεί το Επικουρικό Κεφάλαιο αναγωγικά εις βάρος του. Οπότε ευθύνεται με τα περιουσιακά του στοιχεία», τονίζει στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας, Γιώργος Κουνέλης, στο MEGA.

Ανά εξάμηνο ο έλεγχος

Ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα γίνεται πλέον ανά εξάμηνο με αυτόματη διασταύρωση δεδομένων από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Μεταφορών και το Επικουρικό Κεφάλαιο. Οι παραβάτες λαμβάνουν ειδοποιητήριο στο TaxisNet και έχουν προθεσμία 8 ημερών να ασφαλίσουν το όχημά τους πληρώνοντας παράβολο 250 ευρώ.

Σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία το πρόστιμο είναι 500 ευρώ για ανασφάλιστο ΙΧ, 250 ευρώ για δίκυκλο και 1.000 ευρώ για φορτηγό. Επίσης αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας για δέκα ημέρες.

Ωστόσο, η ποινή είναι μεγαλύτερη σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο, καθώς αφαιρούνται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας για δύο χρόνια.

Η μόνη ασπίδα προστασίας σε περίπτωση τροχαίου είναι να συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας κάλυψη για ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.