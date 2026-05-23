Ανασφάλιστα οχήματα: Έχουν σταλεί 127.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες

Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στο MEGA Σαββατοκύριακο για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά πατίνια και τις νέες ταυτότητες

Economy 23.05.2026, 10:01
Στην εντατικοποίηση των ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

Όπως αποκάλυψε, έχουν ήδη αποσταλεί περίπου 127.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, οι οποίοι αγνόησαν τις σχετικές ειδοποιήσεις της Πολιτείας.

Ενημέρωση για τα ανασφάλιστα οχήματα

«Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά στα ανασφάλιστα έχουμε στείλει 127.000 περίπου πρόστιμα για παραβάτες, οι οποίοι πήραν μία φορά ειδοποίηση να ασφαλίσουν το όχημά τους. Δεύτερη φορά δεν το ασφάλισαν και έχουν σταλεί αυτά τα πρόστιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας oximata.gov.gr, ενώ προβλέπεται και διαδικασία ενστάσεων, η οποία –όπως είπε– στο μέλλον θα υποστηρίζεται και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

«Όσοι πολίτες ήθελαν έκαναν και ένσταση γιατί προβλέπεται αυτό, απαντήθηκαν και οι ενστάσεις και αυτό θα γίνει κιόλας ακόμα και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να εξετάζονται τα έγγραφα τα οποία προσκομίζει ο πολίτης, αν είναι έγκυρα ή όχι», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι βελτιώθηκε σημαντικά η ποιότητα των στοιχείων που διαθέτει το Δημόσιο για τα οχήματα και τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η αποστολή ειδοποιήσεων όχι μόνο για ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και για τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ.

«Χρειάστηκε να βελτιώσουμε την ποιότητα των στοιχείων που έχουμε για τα οχήματα. Ποια είναι τα οχήματα που είναι σε κυκλοφορία, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και αντίστοιχα να έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε ειδοποιήσεις για πρόστιμα και για ανασφάλιστα οχήματα και για τέλη κυκλοφορίας, σε λίγο και για ΚΤΕΟ», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξημένη συμμόρφωση των οδηγών έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στους δρόμους.

«Έχουμε συμμόρφωση πάνω από 30-40% στους δρόμους, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα με ανασφάλιστα οχήματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και στο κόστος των ασφαλίστρων για τους συνεπείς οδηγούς.

Οι «έξυπνες» κάμερες

Αναφερόμενος συνολικά στις «έξυπνες» κάμερες και στις ψηφιακές παραβάσεις, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε πως η τεχνολογία μπορεί πλέον να υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσική παρουσία τροχονόμων στους δρόμους.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάθε φορά έναν τροχονόμο σε μια γωνία για να κοιτάζει αν κάνουμε παραβάσεις», είπε, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερες από 5.000 παραβάσεις μέσω των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε, οι κλήσεις αποστέλλονται είτε ψηφιακά μέσω της θυρίδας του πολίτη στο gov.gr είτε με συστημένη επιστολή, με την ψηφιακή επίδοση να ξεπερνά πλέον το 75%.

Ηλεκτρικά πατίνια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, επισημαίνοντας ότι η επιβεβαίωση ηλικίας μπορεί να γίνεται εύκολα μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού και του kids wallet.

«Η διαπίστωση της ηλικίας γίνεται με ψηφιακά εργαλεία πολύ εύκολα», είπε, υπογραμμίζοντας πάντως ότι πολλοί χρήστες πατινιών «κυκλοφορούν αρκετά αυθαίρετα στους δρόμους» δημιουργώντας κινδύνους.

Για την αποκλειστική φωτογραφία του MEGA Σαββατοκύριακου με τον πατέρα που έχει τα δύο παιδιά στο πατίνι αναφορικά με το εάν θα εντοπιστεί από τις «έξυπνες» κάμερες ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε: «Η αλήθεια είναι ότι με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων μπορούμε και διαπιστώνουμε πράγματα τα οποία στο παρελθόν χρειαζόταν ένας άνθρωπος να τα βρει, να τα διαπιστώσει. Νομίζω ότι τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να πιάνουν και αυτές τις περιπτώσεις. Ότι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα δεν χρειάζονται σχολιασμός καθόλου».

Οι νέες ταυτότητες

Τέλος, σχετικά με τις νέες ταυτότητες, ο κ. Αναγνωστόπουλος υπενθύμισε ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου.

«Για τις παλαιού τύπου ταυτότητες, η προθεσμία που ισχύει είναι η 3η Αυγούστου. Δεν θα μπορέσει κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Μπορεί να ταξιδέψει με το διαβατήριό του μια χαρά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ανοίγουν συνεχώς νέα ραντεβού για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr

