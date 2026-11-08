Apple: Γλίτωσε φόρους 2,7 δισ. δολαρίων μέσω Σιγκαπούρης

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Κατά 2,7 δισ. δολάρια περιόρισε η Apple τον φορολογικό λογαριασμό της το 2026, καταγράφοντας κέρδη στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Οι νέες γνωστοποιήσεις του τεχνολογικού κολοσσού αποκαλύπτουν ότι η Σιγκαπούρη ξεπέρασε την Ιρλανδία ως το μέρος που του εξασφαλίζει το μεγαλύτερο φορολογικό όφελος.

Τα στοιχεία, τα οποία κατατέθηκαν μαζί με την ετήσια έκθεση της εταιρείας βάσει καινούριων αμερικανικών απαιτήσεων διαφάνειας, δείχνουν ότι η Apple αξιοποίησε το καθεστώς φορολογικών κινήτρων της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των FT, τα κέρδη που καταγράφηκαν εκεί ενδέχεται να έφτασαν τα 50 δισ. δολάρια το 2026.

Η εξοικονόμηση ξεπέρασε τα 2,6 δισ. δολάρια που εξασφάλισε η εταιρεία μέσω της Ιρλανδίας, όπου βρίσκεται η ευρωπαϊκή της έδρα. Η Apple αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέρουν οι FT.

Ο φορολογικός λογαριασμός

Οι αποκαλύψεις καταδεικνύουν ότι, παρά τις πολυετείς διεθνείς προσπάθειες περιορισμού της μεταφοράς κερδών, οι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι εξακολουθούν να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την καταγραφή τους σε χώρες χαμηλής φορολογίας.

Εάν όλα τα παγκόσμια κέρδη της Apple για το 2026 φορολογούνταν με τον ομοσπονδιακό συντελεστή των ΗΠΑ, ύψους 21%, ο συνολικός φόρος θα ανερχόταν στα 33 δισ. δολάρια. Η εταιρεία επιβαρύνθηκε φέτος με εταιρικούς φόρους συνολικού ύψους 27 δισ. δολαρίων.

Οι FT διευκρινίζουν ότι πολλές αμερικανικές πολυεθνικές δεν καταβάλλουν τον ονομαστικό συντελεστή 21% για το σύνολο των εγχώριων εισοδημάτων τους, λόγω εκπτώσεων και φορολογικών πιστώσεων. Ωστόσο, η σύγκριση με αυτόν τον συντελεστή αποτυπώνει ποιες χώρες τούς προσφέρουν τα μεγαλύτερα φορολογικά πλεονεκτήματα.

Οι καινούριοι αμερικανικοί λογιστικοί κανόνες υποχρεώνουν τις εισηγμένες εταιρείες να γνωστοποιούν πότε η φορολόγηση των κερδών τους στο εξωτερικό αποκλίνει σημαντικά από τον ομοσπονδιακό συντελεστή.

Τι άλλαξε με τον ελάχιστο φόρο

Η μεταφορά κερδών μέσω συναλλαγών μεταξύ θυγατρικών επιτρέπει σε πολυεθνικούς ομίλους να μετακινούν τη φορολογητέα βάση από χώρες υψηλής φορολογίας σε χώρες με χαμηλότερους συντελεστές.

Οι αντιδράσεις απέναντι σε αυτές τις πρακτικές οδήγησαν στη συμφωνία του 2021, υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ, για την καθιέρωση ελάχιστου πραγματικού εταιρικού φορολογικού συντελεστή 15%.

Η Ιρλανδία και η Σιγκαπούρη συγκαταλέγονται στις χώρες που ευθυγραμμίστηκαν με την πρωτοβουλία. Παρά τις εκτιμήσεις ότι η αύξηση της φορολόγησης θα προκαλούσε αποχώρηση πολυεθνικών, τέτοια εξέλιξη δεν έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Αντιθέτως, οι χώρες αυτές αποκομίζουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα.

Η Σιγκαπούρη, ειδικότερα, εισέπραξε από την Apple επιπλέον 2,5 δισ. δολάρια το 2026, μέσω του συμπληρωματικού φόρου που εισήγαγε το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στους FT ο Μάικ Λιούις, διευθυντής της ερευνητικής δεξαμενής σκέψης TaxWatch, ο παγκόσμιος ελάχιστος φόρος θέτει ένα σχετικά χαμηλό κατώφλι, επιτρέποντας σε ορισμένες εταιρείες να συνεχίζουν σε σημαντικό βαθμό τις προηγούμενες πρακτικές τους.

Κέρδη 9 εκατ. δολαρίων ανά εργαζόμενο

Ενδεικτική της συγκέντρωσης κερδών στη Σιγκαπούρη είναι η αναλογία τους προς το προσωπικό της Apple.

Στις δύο βασικές τοπικές εταιρείες της, τα προ φόρων κέρδη αντιστοιχούσαν σε περίπου 9 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο το 2024, το τελευταίο έτος για το οποίο μπορεί να γίνει ο σχετικός υπολογισμός. Στην Ιρλανδία, η αντίστοιχη αναλογία ήταν 6 εκατ. δολάρια το 2025, ενώ παγκοσμίως διαμορφωνόταν κάτω από το 1 εκατ. δολάρια την ίδια χρονιά.

Όπως σημειώνουν οι FT, οι μεγάλες αυτές αποκλίσεις αναδεικνύουν την αναντιστοιχία ανάμεσα στο μέγεθος του εργατικού δυναμικού και στα κέρδη που συγκεντρώνονται στις συγκεκριμένες δικαιοδοσίες.

Η μεγαλύτερη θυγατρική της Apple στη Σιγκαπούρη λειτουργεί ως κόμβος πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαθέτοντας προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του ομίλου στο εξωτερικό και αναπτύσσοντας διανοητική ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της.