Apple: Θα αντικαταστήσει συσκευές iPhone που παρουσιάζουν προβλήματα στην οθόνη

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Η Apple ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει τις συσκευές iPhone Duo που παρουσίασαν προβλήματα στις οθόνες τους, μόλις λίγες ημέρες αφότου το πολυαναμενόμενο smartphone κυκλοφόρησε στην αγορά.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γραμμές να εμφανίζονται στις οθόνες της πρώτης αναδιπλούμενης συσκευής του τεχνολογικού κολοσσού, η οποία έχει τιμή εκκίνησης 1.999 λίρες (2.668 δολάρια) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Apple δήλωσε στο BBC ότι είναι ενήμερη για «ένα ζήτημα που επηρεάζει την εσωτερική οθόνη σε μικρό αριθμό» συσκευών και κάλεσε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για την αντικατάστασή τους.

Η κυκλοφορία του Duo –η οποία την περασμένη εβδομάδα προσέλκυσε πλήθη στα καταστήματα της Apple ανά τον κόσμο– πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η εταιρεία επιδιώκει να αναζωογονήσει τη γκάμα των συσκευών της και να ανταγωνιστεί τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα άλλων κατασκευαστών.

Ορισμένοι κάτοχοι του Duo ανάρτησαν επίσης φωτογραφίες στο διαδίκτυο που δείχνουν ρωγμές κατά μήκος της κεντρικής πτυχής της οθόνης, ενώ άλλοι ανέφεραν έναν ήχο «τριξίματος» κατά το άνοιγμα της συσκευής.

Ένας χρήστης του iPhone Duo, ο Τζάστιν Λόκος, δημοσίευσε μια εικόνα της συσκευής του με γραμμές στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Αργότερα, ανέβασε μια φωτογραφία της νέας συσκευής δίπλα στην ελαττωματική, ευχαριστώντας ένα κατάστημα της Apple στη Νέα Υόρκη για τη βοήθειά του.

Το πρόβλημα της Apple παραμένει ασαφές, αλλά παρόμοιο με άλλων κατασκευαστών

Η έκταση του προβλήματος παραμένει ασαφής. Η Apple δεν διευκρίνισε πόσες συσκευές έχουν επηρεαστεί, ενώ ορισμένες εικόνες που απεικονίζουν προβληματικές συσκευές ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η εσωτερική οθόνη του Duo, μεγέθους 7,6 ιντσών (19,3 εκ.), συγκρατείται από έναν κεντρικό μεντεσέ – ένα περίπλοκο μηχανικό εξάρτημα που έχει προκαλέσει παρόμοια προβλήματα και σε αναδιπλούμενες συσκευές ανταγωνιστών της Apple.

Το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Samsung, το Galaxy Fold, αντιμετώπισε προβλήματα κατά το λανσάρισμά του το 2019, όταν κριτικοί τεχνολογίας ανέφεραν περιπτώσεις σπασμένων οθονών.

Οι χρήστες συσκευών Android έχουν ήδη στη διάθεσή τους μια ευρεία γκάμα αναδιπλούμενων τηλεφώνων – μια τεχνολογία την οποία η Apple ανέπτυσσε επί σειρά ετών πριν από την κυκλοφορία του Duo. Πρόκειται για το ακριβότερο iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Apple, με την τιμή του να φτάνει έως και τις 3.199 λίρες για τα μοντέλα με τον πληρέστερο εξοπλισμό.

Το Duo σηματοδοτεί τον πρώτο σημαντικό επανασχεδιασμό του iPhone από την Apple εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ παρουσιάστηκε από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον Τέρνους, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ τον Σεπτέμβριο.

Όταν είναι κλειστό, το Duo μοιάζει με μια φαρδύτερη εκδοχή του iPhone, ενώ όταν ανοίγει, μετατρέπεται σε μια συσκευή που θυμίζει μικρό tablet.

«Άλλοι έχουν δημιουργήσει αναδιπλούμενες συσκευές που δίνουν απλώς την αίσθηση δύο τηλεφώνων, τα οποία έχουν κολληθεί μεταξύ τους με άβολο τρόπο», δήλωσε ο Τέρνους σε κοινό που παρευρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Apple στην Καλιφόρνια, τον περασμένο μήνα.

Το Duo, όπως ανέφερε, θα «επαναπροσδιορίσει την εμπειρία χρήσης ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου».