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Κομισιόν: Επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να γράφει καλύτερους νόμους

Πίεση στις κυβερνήσεις για την εφαρμογή των νόμων

Tεχνητή νοημοσύνη 08.11.2026, 22:00
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Κομισιόν: Επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να γράφει καλύτερους νόμους
Γιάννης Αγουρίδης

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί πλέον τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη καινούριων νομοθετικών κειμένων και την απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως ανακοίνωσε στον ετήσιο απολογισμό της για την πρόοδο της πρωτοβουλίας περιορισμού της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις, η ΕΕ προχωρά σε βαθιές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον οποίο θεσπίζει και εφαρμόζει κανόνες σε τομείς που εκτείνονται από την τεχνολογία, τη γεωργία και τη μετανάστευση έως την προστασία του περιβάλλοντος και τη φορολογία.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εισάγει ψηφιακά εργαλεία στις εσωτερικές της διαδικασίες, επιδιώκοντας τον «εκσυγχρονισμό» της νομοπαρασκευαστικής εργασίας. Τα εργαλεία αυτά έχουν στόχο να βοηθούν το προσωπικό της «να εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ νομοθετικών πράξεων, επισημαίνοντας πιθανές επικαλύψεις, ασυνέπειες ή επαναλήψεις, καθώς και περιθώρια απλούστευσης», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την απλούστευση που παρουσιάστηκε την Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η Επιτροπή ενισχύει επίσης τη νομική κατάρτιση και τη στελέχωσή της, ώστε να διασφαλίζει ότι οι καινούριοι κανόνες δεν είναι υπερβολικά περίπλοκοι.

«Η ατζέντα μας για την απλούστευση είναι κάτι περισσότερο από αριθμούς σε μια έκθεση. Είναι μια ιστορία που εκτυλίσσεται καθημερινά στα γραφεία, στα εργοστάσια και στα αγροκτήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων αφιερώνουν «λιγότερο χρόνο στη συμπλήρωση εντύπων και περισσότερο στην καινοτομία και στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους», πρόσθεσε.

Στόχος η εξοικονόμηση 22,3 δισ. ευρώ

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική για την υπερβολική πολυπλοκότητά του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την έλλειψη συνοχής. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση επιχειρήσεων και κυβερνήσεων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μέσω της επανεξέτασης παλαιότερων νομοθετημάτων και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας της στην προεδρία της Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αναγάγει την απλούστευση σε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της ατζέντας. Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει καταρτίσει 12 νομοθετικά πακέτα, τα λεγόμενα «omnibus», για την αναθεώρηση και απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα πακέτα αυτά θα εξοικονομήσουν κόστος ύψους 22,3 δισ. ευρώ για την οικονομία της ΕΕ.

Πίεση στις κυβερνήσεις για την εφαρμογή των νόμων

Οι Βρυξέλλες εντείνουν παράλληλα την πίεση προς τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση, η Επιτροπή κίνησε 874 διαδικασίες επί παραβάσει από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό της τελευταίας δεκαετίας.

Η Επιτροπή επιχειρεί επίσης να περιορίσει την πρακτική των κυβερνήσεων να προσθέτουν απαιτήσεις πέραν εκείνων που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, γνωστή ως «gold-plating». Αναμένει ότι έως το τέλος του έτους θα υπογράψει με τις κυβερνήσεις της ΕΕ ένα «σύμφωνο κατά της προσθήκης επιπλέον απαιτήσεων».

Ο Ντομπρόβσκις ζήτησε «κοινή προσπάθεια» της Επιτροπής και των κρατών-μελών για την απλούστευση». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το πολιτικό αίτημα για λιγότερη γραφειοκρατία δεν αποτυπώνεται πάντοτε στις εθνικές θέσεις που υιοθετούν οι κυβερνήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις για τα νομοθετικά σχέδια.

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας, η δυσαρέσκεια των Βρυξελλών απέναντι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εντείνεται. Όπως υποστηρίζουν, ενώ οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν περισσότερη απλούστευση σε πολιτικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις αποδυναμώνουν συστηματικά, κατά τις διαπραγματεύσεις, τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

«Γι’ αυτό υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα από τα πακέτα omnibus να φτάσουν στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας με σημαντικά μικρότερο βαθμό απλούστευσης από εκείνον που είχε προτείνει η Επιτροπή», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

Οι προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εξετάζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στη νομοθετική διαδικασία, ωστόσο ορισμένοι αξιωματούχοι ζητούν προσεκτικά βήματα.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κάλεσε τους ευρωβουλευτές να είναι προσεκτικοί κατά την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να υποκαθιστά την κριτική σκέψη και ότι η νομοθετική διαδικασία πρέπει να διέπεται από «δημοκρατική λογοδοσία».

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