Wall Street: Ανακάμπτει από την εκλογική πτώση

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Οι μετοχές στη Wall Street σημείωσαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τα κέρδη των τεχνολογικών μετοχών, ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα μετά την έντονη μεταβλητότητα της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Dow Jones Industrial Average εκτινάχθηκε νωρίτερα κατά 1.254 μονάδες ή 2,5%.

Λίγο αργότερα κινούνταν με άνοδο 1.104 μονάδων ή 2,15%, με ώθηση από την άνοδο μετοχών όπως αυτές της Goldman Sachs και της Caterpillar.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2,34%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη 2,74%.

Με το ράλι της Δευτέρας, ο Dow Jones βρίσκεται πλέον πάνω από το επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει την ημέρα των εκλογών.

Αντίθετα, ο S&P 500 και ο Nasdaq, με τη μεγάλη βαρύτητα των τεχνολογικών μετοχών, εξακολουθούν να κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνο το επίπεδο.

Υποχώρησε το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 6%, υποχωρώντας κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κατέγραψε απώλειες 7%, διαμορφούμενο περίπου στα 91 δολάρια το βαρέλι.

Την Παρασκευή, η αγορά ανέκαμψε εν μέρει από το βίαιο ξεπούλημα της Πέμπτης, το οποίο είχε πυροδοτηθεί από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους, χάρη στην αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, οι ανησυχίες εξακολουθούν να παραμένουν στον απόηχο των ισχυρών επιδόσεων των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι επενδυτές φοβούνται ότι η αυστηρότερη ρύθμιση της κατασκευής κέντρων δεδομένων, της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους ανάπτυξης υποδομών θα μπορούσε να επιβραδύνει την εκρηκτική ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Το «σοκ» από την Nvidia

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του τεχνολογικού κλάδου βρέθηκε επίσης η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Κυριακής ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα σχετικά με τη σχέση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Jensen Huang, με επιχειρηματία, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν Κινέζα κατάσκοπο. Η μετοχή της Nvidia κατέγραφε την τελευταία ώρα πτώση 5%.

Οι μετοχές των εταιρειών του αποκαλούμενου ομίλου των «Magnificent Seven» κινήθηκαν ανοδικά, σε αντίθεση με τη Nvidia. Η Amazon ενισχύθηκε κατά 3%, ενώ η Tesla και η Alphabet σημείωσαν άνοδο 6% και 1% αντίστοιχα. Κέρδη 3% κατέγραψε και η Microsoft.

«Όχι» στον εφησυχασμό

Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών. Η Broadcom εκτινάχθηκε κατά 9%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε άνοδο 13%. Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο iShares Semiconductor ETF (SOXX), το οποίο είχε υποχωρήσει κατά περίπου 13% την προηγούμενη εβδομάδα, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 7%.

Η πρόσφατη μαζική πτώση των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών ήταν «υπερβολική», δήλωσε ο Jay Hatfield, διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors.

Όπως πρόσθεσε, η αναταραχή στην αγορά είχε, ωστόσο, «εν μέρει δικαιολογημένη βάση», καθώς «είναι σαφές ότι υπάρχει πολιτικός κίνδυνος από την πλευρά των Δημοκρατικών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και, κυρίως, μακροπρόθεσμα, με ορίζοντα το 2028». Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος εκτιμά ότι τα κέντρα δεδομένων τελικά «θα κατασκευαστούν» στις ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα της αγοράς, ο Hatfield υπογράμμισε ότι η άνοδος της Δευτέρας δεν σημαίνει πως «όλα τα προβλήματα έχουν πλέον ξεπεραστεί».

Αντιθέτως, εκτιμά ότι ο S&P 500 θα κινηθεί εντός ενός σχετικά περιορισμένου εύρους διακύμανσης έως το τέλος του έτους.

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί παράγοντες που επιβαρύνουν την αγορά», ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας, επισημαίνοντας τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής και των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Τι έπεται

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα και τον πληθωρισμό

Την τρέχουσα εβδομάδα, οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων σημαντικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι CoreWeave, Cisco και Applied Materials, καθώς οι αγορές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις προοπτικές του τεχνολογικού κλάδου και να διαπιστώσουν εάν το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων έχει ολοκληρωθεί ή θα υπάρξει συνέχεια.

Παράλληλα, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη αναμένεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), ενώ την Παρασκευή θα δημοσιοποιηθεί ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI).

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού και να βοηθήσουν τους επενδυτές να εκτιμήσουν τις επόμενες κινήσεις της Fed όσον αφορά τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.