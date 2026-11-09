 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(8) "Internet"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

Οταν αδειάζουν τα ψυγεία

Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο υπολογιστές και δεδομένα

Experts 09.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Οταν αδειάζουν τα ψυγεία
Μιχάλης Κρητικός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η εικόνα των άδειων ψυγείων σε σουπερμάρκετ στο Βέλγιο, όπου ζω, έγινε η αφορμή για έναν ευρύτερο προβληματισμό: πόσο ευάλωτη είναι σήμερα η καθημερινή μας τροφοδοσία απέναντι σε μια κυβερνοεπίθεση; Τη νύχτα της 1ης προς τη 2α Νοεμβρίου, ψυγεία και καταψύκτες σε δεκάδες βελγικά καταστήματα παρουσίασαν απότομη αύξηση θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες απέκτησαν εξ αποστάσεως πρόσβαση στις ρυθμίσεις των ψυκτικών εγκαταστάσεων και ενεργοποίησαν τη λειτουργία απόψυξης.

Οι εξατμιστές, αντί να ψύχουν, άρχισαν να διοχετεύουν θερμό αέρα. Περίπου 40 καταστήματα Delhaize, 15 Carrefour, 15 Intermarchee και πέντε Spar επηρεάστηκαν. Σε ορισμένα σημεία πώλησης, προϊόντα αποσύρθηκαν ή καταστράφηκαν, καθώς δεν μπορούσε πλέον να διασφαλιστεί η σωστή συντήρησή τους.

Το περιστατικό αποκαλύπτει μια λιγότερο ορατή πλευρά της ψηφιακής εξάρτησης των σύγχρονων σουπερμάρκετ. Πίσω από τα ράφια λειτουργεί ένα σύνθετο δίκτυο: ηλεκτρονικές παραγγελίες, συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, αυτοματοποιημένες αποθήκες, αισθητήρες θερμοκρασίας και συστήματα τηλεχειρισμού. Η τεχνολογία κάνει την τροφοδοσία ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, αλλά δημιουργεί και νέα σημεία ευπάθειας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια ψηφιακή επίθεση προκαλεί πραγματικές οικονομικές ζημιές. Το 2017, η επίθεση NotPetya έπληξε μεγάλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων τη Mondelez, ενώ το 2021 η κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία κρέατος JBS ανέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να διαταραχθεί μια κρίσιμη αλυσίδα τροφίμων.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες. Οταν διακόπτεται η ψυκτική αλυσίδα, τα ευπαθή τρόφιμα μπορεί να καταστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών, χωρίς αυτό να είναι πάντοτε ορατό ή αντιληπτό από τον καταναλωτή. Γι’ αυτό η ιχνηλασιμότητα, η καταγραφή θερμοκρασιών και η άμεση απόσυρση ύποπτων προϊόντων είναι κρίσιμες διαδικασίες.

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται έξω από αυτόν τον κίνδυνο. Τα σουπερμάρκετ και οι εταιρείες διανομής βασίζονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακά συστήματα αποθήκευσης, μεταφοράς και παρακολούθησης της ψυκτικής αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ότι μια επίθεση σε πληροφοριακά συστήματα δεν απειλεί μόνο τα ταμεία ή τα προσωπικά δεδομένα των πελατών· μπορεί να επηρεάσει παραγγελίες, αποθήκες, μεταφορές και, τελικά, την έγκαιρη τροφοδοσία των καταστημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Check Point Research, τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφονταν κατά μέσο όρο 2.162 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα ανά οργανισμό στην Ελλάδα, αυξημένες κατά 30% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η προστασία απαιτεί συνδυασμό ψηφιακών και φυσικών μέτρων: διαχωρισμό των δικτύων, ισχυρή ταυτοποίηση χρηστών, ανεξάρτητους αισθητήρες και συναγερμούς, εφεδρική τροφοδοσία, τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Εξίσου σημαντικά είναι τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, ώστε ένα κατάστημα να μπορεί να αντιδράσει ακόμη και όταν τα ψηφιακά συστήματα καταρρεύσουν.

Γιατί, τελικά, η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο υπολογιστές και δεδομένα. Αφορά την επάρκεια τροφίμων, τη δημόσια υγεία και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ξαναγεμίσουν τα ψυγεία, αλλά να γνωρίζουμε ότι όσα επιστρέφουν σε αυτά είναι ασφαλή.

O δρ Μιχάλης Kρητικός είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και επίκουρος καθηγητής σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αυτοσυγκράτηση στο Ιράν
Commodities

Σταθεροποίηση τιμών στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν
Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Μεταφορές

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις
Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Κοινωνία

Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Μάρκο Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες
Κόσμος

Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες
Κολιός: Η νέα μονάδα των 85 εκατ. ευρώ, το «άλμα» στον τζίρο και οι διεκδικήσεις της ΑΓΝΟ
Business

Κολιός: Το νέο στοίχημα των 85 εκατ. και η «μάχη» με την ΑΓΝΟ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο απογειώνει τις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος
Business

Η πρόκληση της Νίκας για τον Υφαντή και ο αστερίσκος

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τον όμιλο Υφαντής - Η πίεση στα κέρδη, η πρόκληση της «Νίκας» και το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
World

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Experts
Οταν αδειάζουν τα ψυγεία
Experts

Οταν αδειάζουν τα ψυγεία

Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο υπολογιστές και δεδομένα

Μιχάλης Κρητικός
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις

Τα οφέλη από την ένταξη στην ρύθμιση και τα δικαιώματα που διατηρεί το δημόσιο

Απόστολος Αλωνιάτης
Χρυσός: Η ζήτηση παραμένει ισχυρή
Experts

Ισχυρή ζήτηση για χρυσό

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές δοκιμάζονται από ισχυρές ρευστοποιήσεις και η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ επανέρχεται στο προσκήνιο, ο χρυσός επιβεβαιώνει τον διαχρονικό του ρόλο ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Συμεών Μαυρουδής
Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Experts

Βιώσιμο επιχειρείν

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Βαλέρια Τσάμη
Οι αμερικανικές αγορές στην αρχή της διόρθωσης
Experts

Αρχή της διόρθωσης

Η πτώση αποτελεί συνέχεια των διορθωτικών κινήσεων

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Latest News
Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αυτοσυγκράτηση στο Ιράν
Commodities

Σταθεροποίηση τιμών στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Η αγορά φαίνεται να αποτιμά ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο αποκλιμάκωσης

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Μεταφορές

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο

Σε νέα εποχή, μέσα από το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής, περνούν οι 14 ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας

Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Κοινωνία

Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;

Η ιστορία τους για το ελληνικό κράτος ξεκινάει από το 1836 όταν έπρεπε για πρώτη φορά να καθοριστεί τι σημαίνει ιδιωτικό και τι δημόσιο

Μιχάλης Γελασάκης
Μάρκο Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες
Κόσμος

Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έκρινε το «σχέδιο λήξης του πολέμου σε 2 μέρες», όπως το ονόμασε η Τεχεράνη ως απαράδεκτο, θεωρώντας τις απαιτήσεις του Ιράν, μαξιμαλιστικές.

Κολιός: Η νέα μονάδα των 85 εκατ. ευρώ, το «άλμα» στον τζίρο και οι διεκδικήσεις της ΑΓΝΟ
Business

Κολιός: Το νέο στοίχημα των 85 εκατ. και η «μάχη» με την ΑΓΝΟ

Οι ισχυρές επιδόσεις της γαλακτοβιομηχανίας Κολιός το 2025 και το επενδυτικό πλάνο για νέα, υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής γιαουρτιού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι καταθέσεις επέστρεψαν στην προ μνημονίων εποχή
Economy

Καταθέσεις: Επέστρεψαν στην προ μνημονίων εποχή - Οι λόγοι

Δυναμική καταγράφεται στις καταθέσεις – Πόσα χρήματα βρίσκονται στα γκισέ των τραπεζών

Αγης Μάρκου
Κρίσιμη εβδομάδα για το ΧΑ, οι 22 «μεσαίες»… παρουσιάζονται, οι «πλάτες» της ΔΕΗ, που στοχεύει ο Ψάλτης, μύλος στη Φρανκφούρτη, τι είδε στη Silicon Valley ο Χαρπαντίδης
Inside Stories

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»
Ηλεκτρισμός

Κωδικός για GSI: «Έρευνες σε ήρεμα νερά»

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - O απόπλους του ABEILLE MARENGO - Ο στόχος για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα

Χρήστος Κολώνας
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Οταν αδειάζουν τα ψυγεία
Experts

Οταν αδειάζουν τα ψυγεία

Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο υπολογιστές και δεδομένα

Μιχάλης Κρητικός
Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων

Αποκαλυπτικές τρεις έρευνες για τις υπερωρίες που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και τις παραβάσεις με την μη καταβολή των αμοιβών

Κώστας Παπαδής
Σούπερ μάρκετ: Επανεξετάζονται τα budget – Μονόδρομος οι ανατιμήσεις
Business

O «άγνωστος Χ» που ταλανίζει τα ράφια - Τι έρχεται στα σούπερ μάρκετ 

Πώς τα σούπερ μάρκετ καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς - Οι εκτιμήσεις για την πορεία της κατανάλωσης και η προοπτική των ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η μάχη στο Eurogroup για τα ενέργειακα μέτρα ελάφρυνσης
Economy

Η μάχη στο Eurogroup για τα ενέργειακα μέτρα ελάφρυνσης

Οι πιέσεις για επιδοτήσεις αυξάνονται, οι αγορές ομολόγων περιορίζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και η διαπραγμάτευση για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό αποκαλύπτει το βάθος των διαφωνιών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η ευρωζώνη μετά τη Λαγκάρντ
Experts

Η ευρωζώνη μετά τη Λαγκάρντ

Η αλλαγή ηγεσίας στη Φρανκφούρτη συμπίπτει με τη σύγκλιση τριών διαταραχών

Δημήτρης Λιάκος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies