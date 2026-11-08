 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(11) "Commodities"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Χρυσός: Η ζήτηση παραμένει ισχυρή

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές δοκιμάζονται από ισχυρές ρευστοποιήσεις και η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ επανέρχεται στο προσκήνιο, ο χρυσός επιβεβαιώνει τον διαχρονικό του ρόλο ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Experts 08.11.2026, 08:00
Σχολιάστε
Χρυσός: Η ζήτηση παραμένει ισχυρή
Συμεών Μαυρουδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η εντυπωσιακή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και η επιστροφή των θεσμικών κεφαλαίων στα ETFs δημιουργούν ένα ισχυρό υπόβαθρο στήριξης, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις πρόσφατες αναταράξεις στη Wall Street.

Το εκτεταμένο sell-off της Πέμπτης, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 5,56% και τον S&P 500 να καταγράφει απώλειες 4,4%, ανέδειξε την ευθραυστότητα της επενδυτικής ψυχολογίας, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, όπου οι υψηλές αποτιμήσεις και οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη προκαλούν πλέον αυξανόμενο προβληματισμό.

Καταλύτης για την αναταραχή αποτέλεσε και η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίοι εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το αποτέλεσμα αυτό μεταβάλλει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, ενισχύοντας τις ανησυχίες για αυστηρότερη ρύθμιση του τεχνολογικού κλάδου, πιθανές παρεμβάσεις στην ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και δυσκολότερη προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέες αβεβαιότητες γύρω από τη δημοσιονομική πολιτική και τις μελλοντικές πολιτικές αντιπαραθέσεις για τη χρηματοδότηση του αμερικανικού κράτους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αναζήτηση ασφαλέστερων τοποθετήσεων αποκτά εκ νέου προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο χρυσός ενισχύθηκε κατά περίπου 1% κατά τη διάρκεια της έντονα πτωτικής συνεδρίασης της Πέμπτης, διαφοροποιούμενος από την εικόνα των μετοχικών αγορών.

Η θεσμική ζήτηση παραμένει ο βασικός πυλώνας στήριξης

Η πρόσφατη χρηματιστηριακή αναταραχή έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ευνοϊκή εικόνα για τη ζήτηση χρυσού, .

Παρά το γεγονός ότι η μέση τιμή του πολύτιμου μετάλλου διαμορφώθηκε στα 4.262 δολάρια ανά ουγγιά, η ζήτηση διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για το γ’ τρίμηνο, με τη συνολική της αξία να αυξάνεται κατά 22% σε ετήσια βάση, στα 188 δισ. δολάρια.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η σύνθεση αυτής της ζήτησης, καθώς οι μεγαλύτεροι αγοραστές δεν φαίνεται να αποθαρρύνονται από τις αυξημένες τιμές.

Οι κεντρικές τράπεζες πρόσθεσαν 321 τόνους χρυσού στα αποθέματά τους, αυξάνοντας τις αγορές τους κατά 42% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που υπερβαίνει τις βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις και αντανακλά μια βαθύτερη τάση διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Την ίδια στιγμή, η δυναμική επιστροφή των κεφαλαίων στα ETFs φυσικού χρυσού αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό.

Οι εισροές έφτασαν τους 211 τόνους κατά το τρίτο τρίμηνο, ανεβάζοντας τα συνολικά αποθέματα των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων σε ιστορικό υψηλό.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν προστασία απέναντι σε ενδεχόμενες αναταράξεις των αγορών, ακόμη και όταν οι τιμές του χρυσού βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, η ζήτηση για κοσμήματα και φυσικό χρυσό από ιδιώτες επενδυτές εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, γεγονός που αναδεικνύει μια ουσιαστική μετατόπιση από την παραδοσιακή κατανάλωση προς τη στρατηγική επενδυτική διακράτηση.

Βεβαίως, η ανοδική πορεία του χρυσού δεν είναι ανεξάρτητη από τις νομισματικές εξελίξεις. Η διατήρηση υψηλών επιτοκίων ή μια νέα άνοδος των πραγματικών αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυναμική του.

Ωστόσο, οι πρόσφατες ισχυρές πιέσεις στις μετοχικές αγορές και η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στις ΗΠΑ προσθέτουν νέους παράγοντες αβεβαιότητας σε ένα περιβάλλον όπου η θεσμική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο είναι ήδη ιδιαίτερα ισχυρή.

Η ουσία είναι ότι ο χρυσός διαθέτει πλέον δύο αλληλοσυμπληρούμενες πηγές στήριξης: τη διαρθρωτική ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές και την αυξανόμενη ανάγκη προστασίας από τις αναταράξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Αυτός ο συνδυασμός δεν αποκλείει βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις ώστε το πολύτιμο μέταλλο να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών
World

Berkshire Hathaway: Υπό πίεση η Geico, σε άνοδο η μετοχή - Τι λένε οι αναλυτές
Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Λιπάσματα: Νέες ανατιμήσεις απειλούν την αγροτική παραγωγή του 2027 [γράφημα]
AGRO

Το ντόμινο από την εκτόξευση του κόστους των λιπασμάτων [γράφημα]
Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο
World

Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος
Business

Η πρόκληση της Νίκας για τον Υφαντή και ο αστερίσκος

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τον όμιλο Υφαντής - Η πίεση στα κέρδη, η πρόκληση της «Νίκας» και το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Experts
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις

Τα οφέλη από την ένταξη στην ρύθμιση και τα δικαιώματα που διατηρεί το δημόσιο

Απόστολος Αλωνιάτης
Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Experts

Βιώσιμο επιχειρείν

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Βαλέρια Τσάμη
Οι αμερικανικές αγορές στην αρχή της διόρθωσης
Experts

Αρχή της διόρθωσης

Η πτώση αποτελεί συνέχεια των διορθωτικών κινήσεων

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Όταν οι ισχυρές προσωπικότητες μιλούν και προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό
Experts

Μαθαίνοντας την οικονομία

Η γνώση για το χρήμα δεν πρέπει να  είναι προνόμιο των πλουσίων

Νικόλαος Φίλιππας
Όταν η ακρίβεια γράφει εκλογική ιστορία
Experts

Ακρίβεια και εκλογές

Η ακρίβεια λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων που μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και ό,τι θεωρείται εκλογικά δεδομένο

Γεώργιος Μπάλτας
Latest News
Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες βιάστηκαν να υιοθετήσουν την AI και τώρα πληρώνουν το τίμημα

Η μαζική χρήση εργαλείων AI στην εργασία δημιουργεί ένα νέο φαινόμενο, το «workslop», με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να βάλουν φρένο στα τυποποιημένα μηνύματα και την απώλεια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη
Τουρισμός

AirDNA: Χειμερινές διακοπές με το χέρι βαθύτερα στην τσέπη

Οι πιέσεις που ασκούνται σε οικονομικό επίπεδο δεν είναι αμελητέες με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πως για την περίοδο 2026-2027 οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να τις πληρώσουν ακριβότερα. - Η εξάρτηση της Ελλάδας

Στράτος Ιωακείμ
Berkshire Hathaway: Το ταμειακό «οχυρό» των 377 δισ., οι πιέσεις της Geico και οι προβλέψεις των αναλυτών
World

Berkshire Hathaway: Υπό πίεση η Geico, σε άνοδο η μετοχή - Τι λένε οι αναλυτές

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε κέρδη 22,1 δισ. δολαρίων - Γιατί δέχεται πιέσεις η Geico

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας: Τι πληρώνουμε φέτος – Τα πρόστιμα για καθυστέρηση

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας - Τι να προσέξετε

Λιπάσματα: Νέες ανατιμήσεις απειλούν την αγροτική παραγωγή του 2027 [γράφημα]
AGRO

Το ντόμινο από την εκτόξευση του κόστους των λιπασμάτων [γράφημα]

Στο «κόκκινο» το κόστος για τους αγρότες - Επαναφορά της ενίσχυσης 15% για τα λιπάσματα ζητά ο ΣΠΕΛ - Τι αναφέρει στον ΟΤ ο πρόεδρος Κ. Ωραιόπουλος

Ανθή Γεωργίου
Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο
World

Τουρκία: Οι αβέβαιες σχέσεις της με την ΕΕ και το αποτύπωμα σε Ελλάδα – Κύπρο

Η Τουρκία έχει τέσσερις «πονοκεφάλους» και επηρεάζει ΕΕ, Ελλάδα και Τουρκία

Νατάσσα Ρουγγέρη
Mattel: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη Barbie
World

Η Mattel έχει πρόβλημα με τη Barbie

Γιατί οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Mattel δεν πρέπει να βασίζεται σε μάρκες όπως η Barbie και η Hot Wheels

Αγορές: Τρεις μερισματικές μετοχές με τη «σφραγίδα» των top αναλυτών της Wall Street
World

Ποιες μερισματικές μετοχές «ψηφίζουν» οι κορυφαίοι της Wall Street

Μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι αγορές μπήκαν σε περίοδο αστάθειας - Οι ενεργειακοί κολοσσοί γίνονται «καταφύγιο» απέναντι στην αβεβαιότητα

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean
English Edition

Greece and Turkey Clash Over Cable Survey in Eastern Mediterranean

Athens has authorized the resumption of research for the Greece-Cyprus electricity link, but Ankara’s counter-notice and competing maritime claims have raised questions over the project’s legal and diplomatic implications

Pierros I. Tzanetakos
Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ
Κόσμος

Ισραήλ: Υποχώρηση Λίμπερμαν που διευκολύνει τον Άιζενκοτ

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν έχει παράσχει στον Γκάντι Άιζενκοτ την πλήρη υποστήριξή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 27.494 ανέργων

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»
World

ΗΠΑ: Πώς πέρασαν από το MAGA στο «μπλε κύμα»

Θα αντέξει η μετατόπιση του εκλογικού σώματος μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028 στις ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά
Πολιτική

Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά

Με ένα βίντεο πέντε λεπτών, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταθέτει τις προτάσεις του για την ενεργειακή πολιτική, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,8 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες
Economy

Δημόσιο ο μεγάλος «μπαταχτσής» - Χρωστάει 3,8 δισ. σε ιδιώτες

«Φουσκώνουν» συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
World

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής
Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο κόλπο με τις εικονικές εταιρείες στην υπόθεση φοροδιαφυγής

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια, μέχρι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies