 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
}

Barclays: Ανοίγει γραφείο στη Σαουδική Αραβία

Για την Barclays, η δραστηριοποίηση στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επέκτασης στην περιοχή

World 09.11.2026, 22:30
Σχολιάστε
Barclays: Ανοίγει γραφείο στη Σαουδική Αραβία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέο γραφείο στη Σαουδική Αραβία άνοιξε η Barclays, επιστρέφοντας στην αγορά έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι οικονομικές φιλοδοξίες του βασιλείου δέχονται αυξανόμενες πιέσεις λόγω των επιθέσεων των Χούθι.

Η νέα έδρα της βρετανικής τράπεζας βρίσκεται στο Οικονομικό Κέντρο «Βασιλιάς Αμπντουλάχ» (King Abdullah Financial District) στο Ριάντ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Ο Majed Al Hassoun διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της Barclays Capital Saudi.

Το άνοιγμα του γραφείου πραγματοποιείται καθώς η Barclays εξασφάλισε άδεια για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και δραστηριοτήτων στις παγκόσμιες αγορές εντός του βασιλείου.

Η εταιρεία έλαβε άδεια για τη λειτουργία περιφερειακών κεντρικών γραφείων το 2025, ένα κρίσιμο βήμα, δεδομένου ότι το βασίλειο ασκεί πιέσεις σε διεθνείς επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν την έδρα τους για τη Μέση Ανατολή στο Ριάντ, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν συνεργασίες με κρατικούς φορείς.

Οι επιθέσεις των Χούθι

Η επέκταση αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω συχνών επιθέσεων από μαχητές Χούθι της γειτονικής Υεμένης, οι οποίες απειλούν να υπονομεύσουν το οικονομικό μετασχηματιστικό πρόγραμμα του Διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την Κυριακή, η Οικονομική Περιοχή «Βασιλιάς Αμπντουλάχ» (King Abdullah Financial District) έγινε στόχος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, με αποτέλεσμα τα γραφεία του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco να υποστούν μικρές ζημιές από συντρίμμια που έπεσαν, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας τον περασμένο μήνα στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους και προκάλεσαν διαταραχές στις πτήσεις, δοκιμάζοντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη μετακίνηση στελεχών προς το βασίλειο από σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα, όπως το Λονδίνο και το Ντουμπάι.

Στην επιχειρηματική συνοικία του Ριάντ, ισχύουν εδώ και περίπου έναν μήνα οδηγίες για εργασία εξ αποστάσεως.

Η απειλή από τους Χούθι έχει επίσης προκαλέσει προβλήματα σε εμβληματικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου συνεδρίου «Future Investment Initiative» (Πρωτοβουλία για το Μέλλον των Επενδύσεων), το οποίο έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί έως το 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Barclays, CS Venkatakrishnan, ήταν μεταξύ των προγραμματισμένων ομιλητών της εκδήλωσης, μαζί με τους επικεφαλής των JPMorgan Chase & Co. και Citigroup Inc.

Η σύγκρουση επιφέρει ολοένα και βαρύτερο οικονομικό τίμημα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Σαουδικής Αραβίας υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 84 δισ. ριάλ (22,4 δισ. δολάρια) κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη διατάραξε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, τη βασικότερη πηγή εσόδων της χώρας, και οδήγησε σε αύξηση των δαπανών.

Κατά την ίδια περίοδο, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 3,8%.

Οι συνέπειες από τις επιθέσεις των Χούθι

Παρά τις πιέσεις αυτές, η δραστηριότητα στον τομέα των συμφωνιών και των επενδύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με την Global SWF, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου διέθεσε περίπου 14 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των αντίστοιχων ταμείων της περιοχής, πίσω μόνο από την Mubadala Investment Co. του Άμπου Ντάμπι.

Πιο πρόσφατα, το Public Investment Fund (Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων), με κεφάλαια ύψους 905 δισ. δολαρίων, συμμετείχε, μαζί με άλλους διεθνείς επενδυτές, στη στήριξη της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της εταιρείας από το Ντουμπάι, ύψους 529 εκατ. δολαρίων.

Η αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες ακόμη και πριν από την έναρξη της περιφερειακής σύγκρουσης, έρχεται αντιμέτωπη με ολοένα και περισσότερες προκλήσεις. Η ρυθμιστική αρχή της αγοράς προχωρά σε αναθεώρηση των κανόνων εισαγωγής στο χρηματιστήριο, παρά τις προειδοποιήσεις από τράπεζες και φορείς του κλάδου ότι οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να δυσχεράνουν την είσοδο εταιρειών στο χρηματιστήριο.

Για την Barclays, η δραστηριοποίηση στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επέκτασης στην περιοχή. Όπως δήλωσε στο Bloomberg τον Οκτώβριο ο Jaideep Khanna, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο οργανισμός «πιστεύει ακράδαντα» στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε δε ότι, πέραν της Σαουδικής Αραβίας, η τράπεζα στοχεύει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και στην Τουρκία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τράπεζας, ο βρετανικός χρηματοπιστωτικός όμιλος ενίσχυσε επίσης τον τομέα ιδιωτικής τραπεζικής (private banking) στον Κόλπο, προχωρώντας σε προσλήψεις στελεχών όπως οι Pritash Mathur, Belal Mohammed και Murtaza Gilani. Επιπλέον, μετέφερε τον Nikita Turkin, στέλεχος εξειδικευμένο στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου, από το Λονδίνο στο Ντουμπάι, αναθέτοντάς του διευρυμένα καθήκοντα στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
World

Κίνηση έπληξη από τη Zara - Πού επενδύει τώρα
Κίνα: Το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια – Αυξάνονται οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ
World

Πάνω από 1 τρισ. δολ. το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας
Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν
World

Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν
Hermès: Επενδυτικό στοίχημα σε τσάντες και αποδόσεις σχεδόν 24%
World

Η επένδυση σε τσάντες Hermès που απέδωσε 24%
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
Υαλοκαθαριστήρες: Από μια απλή λεπίδα σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Η πατέντα που «γέννησε» μια αγορά δισεκατομμυρίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Πώς τόκοι και προμήθειες υπερκαλύπτουν την αναπόφευκτη αύξηση του κόστους
Τράπεζες

Τράπεζες: Τα έσοδα τρέχουν τρεις φορές ταχύτερα από τα έξοδα

Αναπόφευκτη για τις τράπεζες η διαμόρφωση των δαπανών λειτουργίας σε υψηλότερα επίπεδα - Προς νέα υψηλά η καθαρή κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών

Αγης Μάρκου
Xclusiv: Η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ φέρνει τη ναυτιλία σε νέο σταυροδρόμι
World

Τι φέρνει στη ναυτιλία η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Ανακατατάξεις στην παγκόσμια ναυτιλία ενδέχεται να προκαλέσει η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Λάμπρος Καραγεώργος
JOIST: Τζίρος 9 εκατ. ευρώ το 2026 και σχέδιο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Startups

JOIST: Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες με τζίρο 9 εκατ. ευρώ

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης του JOINT για τα οικονομικά μεγέθη, το δίκτυο μικρότερων κόμβων και το εγχείρημα του European Tech Embassy στις Βρυξέλλες

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Κόσμος

Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Τζούλη Καλημέρη
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

Το παρασκήνιο της κίνησης της Μόσχας να κατάσχει τις ρωσικές θυγατρικές της JTI - Ποιος είναι ο μυστηριώδης διαχειριστής των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Υαλοκαθαριστήρες: Από μια απλή λεπίδα σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Η πατέντα που «γέννησε» μια αγορά δισεκατομμυρίων

Στις 10 Νοεμβρίου 1903, η Μέρι Άντερσον κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον πρώτο αποτελεσματικό μηχανισμό καθαρισμού του παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Διπλασιάστηκαν οι διελεύσεις πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις – Στο στόχαστρο τα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ορμούζ: Διπλασιάστηκαν οι διελεύσεις πλοίων με κυρώσεις

Από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την 1η Οκτωβρίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στα Στενά του Ορμούζ τα 32 αφορούσαν δεξαμενόπλοια

Λάμπρος Καραγεώργος
Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
World

Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Γιατί υποβάθμισε τις αμερικανικές  και αναβάθμισε τις ευρωπαϊκές μετοχές

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από World
Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
World

Κίνηση έπληξη από τη Zara - Πού επενδύει τώρα

Η Inditex SA στηρίζει ένα επενδυτικό κεφάλαιο που θα παρέχει δάνεια χαμηλού κόστους σε προμηθευτές που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση

Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν
World

Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να αναβάλει, προς το παρόν, νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από χώρες της περιοχής, αλλά η Τεχεράνη φαίνεται πολύ επιφυλακτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hermès: Επενδυτικό στοίχημα σε τσάντες και αποδόσεις σχεδόν 24%
World

Η επένδυση σε τσάντες Hermès που απέδωσε 24%

Μετατρέποντας τις σπάνιες τσάντες Birkin και Kelly της Hermès σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, ένα αμερικανικό fund επιχειρεί να αξιοποιήσει την υψηλή ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά στην αγορά πολυτελών ειδών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»
World

Japan Tobacco: Ο «καπνός» κρύβει γεωπολιτική «φωτιά»

Το παρασκήνιο της κίνησης της Μόσχας να κατάσχει τις ρωσικές θυγατρικές της JTI - Ποιος είναι ο μυστηριώδης διαχειριστής των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Υαλοκαθαριστήρες: Από μια απλή λεπίδα σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Η πατέντα που «γέννησε» μια αγορά δισεκατομμυρίων

Στις 10 Νοεμβρίου 1903, η Μέρι Άντερσον κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον πρώτο αποτελεσματικό μηχανισμό καθαρισμού του παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Xclusiv: Η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ φέρνει τη ναυτιλία σε νέο σταυροδρόμι
World

Τι φέρνει στη ναυτιλία η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Ανακατατάξεις στην παγκόσμια ναυτιλία ενδέχεται να προκαλέσει η πολιτική ανατροπή στις ΗΠΑ

Λάμπρος Καραγεώργος
Nvidia: Τι λένε διάφορες προσωπικότητες για την έρευνα της Nvidia σχετικά με τον Τζένσεν Χουάνγκ
World

Τι λέει η αγορά για τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Κάποιοι προσφέρουν στήριξη στον Χουάνγκ, άλλοι επιρρίπτουν ευθύνες, ενά κάποιοι βλέπουν και σφάλματα της κυβέρνησης

Latest News
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
EKT: Kαμπανάκι για νέα «φέσια»
Τράπεζες

Καμπανάκι ΕΚΤ στο Eurogroup - Κίνδυνος για νέα «φέσια»

Η πίεση από την ενέργεια και το ακριβό χρήμα απειλεί να περάσει από τα ταμεία των επιχειρήσεων - Οι προειδοποιήσεις της Φρανκφούρτης και τα δάνεια αυξημένου κινδύνου των ελληνικών τραπεζών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Λαζαράκου: Επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Markets

Η Λαζαράκου επανεξελέγη στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της προστασίας των επενδυτών, δήλωσε η κα Λαζαράκου

Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026
Μεταφορές

Μετρό: 5.172 περισσότερα δρομολόγια το 10μηνο του 2026

Αυξημένη επιβατική κίνηση – Περισσότερες επικυρώσεις κομίστρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το οδηγούν υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδηγούν υψηλότερα το ΧΑ

Συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας δίνει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε τροχιά για νέο ρεκόρ ο Stoxx 600, ανοδικά οι δείκτες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε τροχιά για νέο ρεκόρ ο Stoxx 600, ανοδικά οι ευρωαγορές

Θετικά επιδρά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Χρυσός: Κατοχύρωση κερδών από τους επενδυτές
Commodities

Κατοχύρωση κερδών στην αγορά χρυσού

Υποχωρεί η spot τιμή του χρυσού - Ανοδικά τα futures

Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά την Τετάρτη τα καταστήματα
Economy

Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά την Τετάρτη τα καταστήματα

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επιβεβαιώνοντας πως η πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει

Αγροτικά προϊόντα: Κοινή δράση των Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης
AGRO

Κοινή δράση των Περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης

Στο επίκεντρο και τα αγροτικά προϊόντα στη νέα ΚΑΠ 2028-2034

Υδρογονάνθρακες: Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών
Φυσικό αέριο

Υποβλήθηκαν 3 προσφορές για τον διαγωνισμό σεισμικών ερευνών

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
World

Κίνηση έπληξη από τη Zara - Πού επενδύει τώρα

Η Inditex SA στηρίζει ένα επενδυτικό κεφάλαιο που θα παρέχει δάνεια χαμηλού κόστους σε προμηθευτές που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι σε Nikkei και Kospi, κέρδη στις αγορές
Ασία

Μίνι ράλι σε Nikkei και Kospi, κέρδη στις αγορές της Ασίας

Τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας και της Ιαπωνίας έδωσαν ώθηση στο επενδυτικό κλίμα

Κίνα: Το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια – Αυξάνονται οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ
World

Πάνω από 1 τρισ. δολ. το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας

Το ισοζύγιο στην Κίνα οδεύει προς ετήσιο ρεκόρ, γεγονός που θα εντείνει τις εντάσεις με τους εμπορικούς εταίρους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Κόσμος

Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Τζούλη Καλημέρη
Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά από τα κυμαινόμενα σε σταθερά τιμολόγια
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε τροπολογία για τα τιμολόγια ρεύματος - Τι προβλέπει

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια στα σταθερά. «Δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Bally’s Intralot: Στα 830,3 εκατ. τα έσοδα στο εννεάμηνο
Business

Bally's Intralot: Στα 830,3 εκατ. τα έσοδα στο 9μηνο

Το Προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου Bally's Intralot ανήλθε στα €273,6 εκατ. το 9μηνο - Ενισχυμένη ρευστότητα στα €472,4 εκατ.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies