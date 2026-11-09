Barclays: Ανοίγει γραφείο στη Σαουδική Αραβία

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Νέο γραφείο στη Σαουδική Αραβία άνοιξε η Barclays, επιστρέφοντας στην αγορά έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι οικονομικές φιλοδοξίες του βασιλείου δέχονται αυξανόμενες πιέσεις λόγω των επιθέσεων των Χούθι.

Η νέα έδρα της βρετανικής τράπεζας βρίσκεται στο Οικονομικό Κέντρο «Βασιλιάς Αμπντουλάχ» (King Abdullah Financial District) στο Ριάντ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Ο Majed Al Hassoun διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της Barclays Capital Saudi.

Το άνοιγμα του γραφείου πραγματοποιείται καθώς η Barclays εξασφάλισε άδεια για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και δραστηριοτήτων στις παγκόσμιες αγορές εντός του βασιλείου.

Η εταιρεία έλαβε άδεια για τη λειτουργία περιφερειακών κεντρικών γραφείων το 2025, ένα κρίσιμο βήμα, δεδομένου ότι το βασίλειο ασκεί πιέσεις σε διεθνείς επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν την έδρα τους για τη Μέση Ανατολή στο Ριάντ, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν συνεργασίες με κρατικούς φορείς.

Οι επιθέσεις των Χούθι

Η επέκταση αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω συχνών επιθέσεων από μαχητές Χούθι της γειτονικής Υεμένης, οι οποίες απειλούν να υπονομεύσουν το οικονομικό μετασχηματιστικό πρόγραμμα του Διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την Κυριακή, η Οικονομική Περιοχή «Βασιλιάς Αμπντουλάχ» (King Abdullah Financial District) έγινε στόχος των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, με αποτέλεσμα τα γραφεία του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco να υποστούν μικρές ζημιές από συντρίμμια που έπεσαν, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας τον περασμένο μήνα στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους και προκάλεσαν διαταραχές στις πτήσεις, δοκιμάζοντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη μετακίνηση στελεχών προς το βασίλειο από σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα, όπως το Λονδίνο και το Ντουμπάι.

Στην επιχειρηματική συνοικία του Ριάντ, ισχύουν εδώ και περίπου έναν μήνα οδηγίες για εργασία εξ αποστάσεως.

Η απειλή από τους Χούθι έχει επίσης προκαλέσει προβλήματα σε εμβληματικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου συνεδρίου «Future Investment Initiative» (Πρωτοβουλία για το Μέλλον των Επενδύσεων), το οποίο έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί έως το 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Barclays, CS Venkatakrishnan, ήταν μεταξύ των προγραμματισμένων ομιλητών της εκδήλωσης, μαζί με τους επικεφαλής των JPMorgan Chase & Co. και Citigroup Inc.

Η σύγκρουση επιφέρει ολοένα και βαρύτερο οικονομικό τίμημα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Σαουδικής Αραβίας υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 84 δισ. ριάλ (22,4 δισ. δολάρια) κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη διατάραξε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, τη βασικότερη πηγή εσόδων της χώρας, και οδήγησε σε αύξηση των δαπανών.

Κατά την ίδια περίοδο, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 3,8%.

Οι συνέπειες από τις επιθέσεις των Χούθι

Παρά τις πιέσεις αυτές, η δραστηριότητα στον τομέα των συμφωνιών και των επενδύσεων συνεχίζεται. Σύμφωνα με την Global SWF, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου διέθεσε περίπου 14 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των αντίστοιχων ταμείων της περιοχής, πίσω μόνο από την Mubadala Investment Co. του Άμπου Ντάμπι.

Πιο πρόσφατα, το Public Investment Fund (Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων), με κεφάλαια ύψους 905 δισ. δολαρίων, συμμετείχε, μαζί με άλλους διεθνείς επενδυτές, στη στήριξη της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της εταιρείας από το Ντουμπάι, ύψους 529 εκατ. δολαρίων.

Η αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες ακόμη και πριν από την έναρξη της περιφερειακής σύγκρουσης, έρχεται αντιμέτωπη με ολοένα και περισσότερες προκλήσεις. Η ρυθμιστική αρχή της αγοράς προχωρά σε αναθεώρηση των κανόνων εισαγωγής στο χρηματιστήριο, παρά τις προειδοποιήσεις από τράπεζες και φορείς του κλάδου ότι οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να δυσχεράνουν την είσοδο εταιρειών στο χρηματιστήριο.

Για την Barclays, η δραστηριοποίηση στη Σαουδική Αραβία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επέκτασης στην περιοχή. Όπως δήλωσε στο Bloomberg τον Οκτώβριο ο Jaideep Khanna, Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο οργανισμός «πιστεύει ακράδαντα» στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε δε ότι, πέραν της Σαουδικής Αραβίας, η τράπεζα στοχεύει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και στην Τουρκία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τράπεζας, ο βρετανικός χρηματοπιστωτικός όμιλος ενίσχυσε επίσης τον τομέα ιδιωτικής τραπεζικής (private banking) στον Κόλπο, προχωρώντας σε προσλήψεις στελεχών όπως οι Pritash Mathur, Belal Mohammed και Murtaza Gilani. Επιπλέον, μετέφερε τον Nikita Turkin, στέλεχος εξειδικευμένο στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου, από το Λονδίνο στο Ντουμπάι, αναθέτοντάς του διευρυμένα καθήκοντα στη Μέση Ανατολή.