Barclays: Αγόρασε τα κεντρικά γραφεία της στο Canary Wharf έναντι 750 εκατ. λιρών

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Έναντι 750 εκατομμυρίων λιρών αγόρασε την έδρα της στο Canary Wharf στο Λονδίνο η Barclays, καθώς η τράπεζα επιδιώκει μεγαλύτερη σιγουριά σχετικά με το κόστος της, σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές κτιρίων γραφείων στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η βρετανική τράπεζα αγόρασε το κτίριο στο One Churchill Place, το οποίο λειτουργεί ως η παγκόσμια έδρα της από το 2005, από τον όμιλο Canary Wharf, ανέφεραν οι εταιρείες την Τρίτη.

Η αρχική μίσθωση της τράπεζας επρόκειτο να λήξει το 2039, αλλά η αγορά μιας νέας μίσθωσης 999 ετών παρέχει «μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με το μακροπρόθεσμο κόστος χρήσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταφέρουν οι Financial Times.

Η Barclays ανακαινίζει το κτίριο άνω του 93.000 τετραγωνικών μέτρων τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών συναλλαγών του.

Όλο και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να παραμείνουν στις θέσεις τους, λόγω της έλλειψης νέων κτιρίων που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά. Λίγα κτίρια αναμένεται να είναι διαθέσιμα στο Λονδίνο τα επόμενα χρόνια που θα προσφέρουν στους ενοικιαστές 90.000 τετραγωνικά μέτρα γραφειακών χώρων υψηλής ποιότητας. Νωρίτερα φέτος, η JPMorgan Chase επέλεξε να αναπτύξει έναν πύργο στο οικόπεδο Riverside, επίσης στο Canary Wharf, αφού εξέταζε το ενδεχόμενο μετακόμισης της έδρας της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Barclays κόντρα στην αγορά ακινήτων

Οι επενδύσεις σε κτίρια γραφείων ήταν αργές τα τελευταία χρόνια, παρά την προοπτική ισχυρής αύξησης των ενοικίων. Η αγορά από την Barclays θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στον τομέα των γραφείων, μετά από μια απότομη αύξηση των επιτοκίων το 2022 που έπληξε τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων.

Τον περασμένο μήνα, η πιθανή πώληση ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ ενός πύργου γραφείων στη Φρανκφούρτη, που ήταν πολύτιμος για την τοποθεσία του και τους αξιόπιστους ενοικιαστές του, όπως η ελβετική τράπεζα UBS, ναυάγησε. Θα ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία γραφείων στην Ευρώπη από το 2022.

Το προσωπικό της Barclays, το οποίο προηγουμένως ήταν διασκορπισμένο σε περισσότερα από δώδεκα κτίρια στο Λονδίνο, μετακόμισε στα κεντρικά γραφεία της στο Canary Wharf το 2005. Οι υπάλληλοι της επενδυτικής τράπεζας χρησιμοποιούσαν εγκαταστάσεις στην κοντινή οδό 5 North Colonnade, αλλά μεταφέρθηκαν στην Churchill Place το 2022, καθώς η τράπεζα ξεκίνησε μια ανακαίνιση των χώρων συναλλαγών του 32όροφου πύργου.

Η βρετανική τράπεζα ανακαινίζει επίσης τα κεντρικά γραφεία της στη Βόρεια Αμερική στη Νέα Υόρκη, τα οποία απέκτησε μετά την πτώχευση της Lehman Brothers, σε ένα έργο που αναμένεται να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι ιδιοκτήτες της Canary Wharf, η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Brookfield και η Qatar Investment Authority, έχουν επενδύσει χρήματα στην περιοχή των Docklands του Λονδίνου, προσθέτοντας εστιατόρια, συγκοινωνιακές συνδέσεις και άλλες παροχές για να προσελκύσουν ενοικιαστές γραφείων.

«Αυτή η συναλλαγή ενισχύει την πεποίθησή μας ότι τα υψηλής ποιότητας κτίρια γραφείων στις κορυφαίες πόλεις-πύλες του κόσμου συνεχίζουν να έχουν σημαντική αξία. Πιστεύουμε εδώ και καιρό ότι η Canary Wharf έχει υποτιμηθεί και αυτή η πώληση αποτελεί σαφή απόδειξη αυτού», ανέφερε η Brookfield.