Μερτς: Απειλεί να μπλοκάρει τον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω Ουκρανίας

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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απείλησε να μπλοκάρει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας των διαφωνιών σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Την πληροφορία μεταδίδουν οι Financial Times (FT), επικαλούμενοι επιστολή του Μερτς προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η συλλογική δέσμευση, σύμφωνα με την οποία όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση, θα συνεισφέρουμε με δίκαιο τρόπο στην κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ουκρανίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την επίλυση του ζητήματος όσο και για τη συζήτηση οποιωνδήποτε περαιτέρω θεμάτων, ιδίως οικονομικής φύσεως», επισημαίνεται στην επιστολή.

Ο καγκελάριος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να διαμορφωθεί μια λύση που θα έχει τη στήριξη όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, πρέπει να διασφαλιστεί για την Ουκρανία «μια αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη προοπτική χρηματοδότησης, με αφετηρία το 2028». Επιπλέον, ο συμβιβασμός θα πρέπει να καλύπτει και το ζήτημα της καταβολής των τόκων για το δάνειο που έχει ήδη εγκριθεί προς το Κίεβο.

Στις 26 και 27 Νοεμβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής, προκειμένου να συμφωνήσουν επί του δημοσιονομικού σχεδίου για την περίοδο 2028-2034. Για το 2027, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουκρανίας προβλέπεται να ανέλθει σε 70 δισ. ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να καλύψει μόνο τα 45 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα διατεθεί υπό τη μορφή δανείου, με εγγύηση τον ισχύοντα προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Βουλγαρία έχουν ήδη αρνηθεί να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του Κιέβου. Οι τρεις πρώτες χώρες είχαν προηγουμένως αντιταχθεί και στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, όπου προηγείται στις δημοσκοπήσεις η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει ήδη δεσμευτεί ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης, θα περιορίσει τις συνεισφορές της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα διακόψει τη στήριξη προς το Κίεβο.

Το Βερολίνο θεωρείται ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του προϋπολογισμού της ΕΕ και έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς τις χώρες που αρνούνται να συμμετάσχουν στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Η γερμανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι χώρες αυτές δεν θα πρέπει, σε μια τέτοια περίπτωση, να θεωρούν δεδομένη την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στα κονδύλια των ευρωπαϊκών ταμείων.