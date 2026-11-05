Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ

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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι τα μέτρα που εξετάζονται για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας δεν πρέπει να πλήξουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της περιοχής και ότι οι πολιτικές που ευνοούν το περιεχόμενο εντός της ΕΕ ενέχουν τον κίνδυνο να περιορίσουν την καινοτομία.

Σε ομιλία του στο ίδρυμα «Friedrich August von Hayek» την Πέμπτη, ο Μερτς υπογράμμισε εκ νέου τη δέσμευσή του υπέρ των ανοικτών αγορών και κατά της υπερβολικής κρατικής παρέμβασης, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Αυστριακού οικονομολόγου. Ο Μερτς ανέφερε ότι η εν λόγω προσέγγιση έχει εφαρμογή και στα μέτρα της ΕΕ που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των διαταρακτικών εμπορικών πρακτικών μέσω προστατευτικών εργαλείων.

«Όταν η ευρωπαϊκή συζήτηση κινδυνεύει να διολισθήσει υπερβολικά προς τον προστατευτισμό, όπως συμβαίνει με τους κανόνες που αποκαλούνται πλέον “Made in Europe”, τους οποίους έχει προωθήσει επανειλημμένα ο μεγάλος δυτικός γείτονάς μας, τότε είναι που βάζω φρένο, ακολουθώντας το πνεύμα του Χάγιεκ», δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο, αναφερόμενος στη Γαλλία.

Το ταξίδι Μέρτς στην Ασία

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία εβδομάδα μετά το ταξίδι του Μερτς στην Ασία, όπου, όπως ανέφερε, ηγέτες χωρών του εξέφρασαν έντονο προβληματισμό σχετικά με τους υπό διαμόρφωση κανόνες για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο των προϊόντων.

Ο ίδιος τόνισε ότι το ζήτημα θα πρέπει να επανεξεταστεί στις Βρυξέλλες, καθώς εγείρονται φόβοι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «νέα φάση προστατευτισμού». Αν και ο Γερμανός πολιτικός έχει ταχθεί στο πλευρό του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν υπέρ μιας πιο δυναμικής εμπορικής ατζέντας έναντι της Κίνας, ο Μερτς κατέστησε σαφές ότι η στήριξή του έχει όρια.

Ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος, υποστήριξε ο Μερτς, για την προώθηση της καινοτομίας σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τον ανταγωνισμό» τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας κατέληξαν σε συμφωνία που αποδυνάμωσε έναν εμβληματικό στόχο της ΕΕ: ​​την απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035, στο πλαίσιο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας.

Το αντάλλαγμα ήταν η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων σχετικά με το ευρωπαϊκό περιεχόμενο των προϊόντων για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης «ανήκει πλέον στο παρελθόν», είχε δηλώσει τότε ο Μερτς σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Η συμφωνία αυτή έδωσε ώθηση στον «Νόμο για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή» (Industrial Accelerator Act – IAA) της ΕΕ, ο οποίος ευνοεί οχήματα που συναρμολογούνται εντός της Ευρώπης και περιλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό ευρωπαϊκών εξαρτημάτων.

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από ηγέτες στη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα κατά την επίσκεψη του Μερτς την περασμένη εβδομάδα. Για την οριστικοποίηση του IAA απαιτείται ακόμη συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η μείωση των επιδοτήσεων στις ΑΠΕ

Ο Μερτς υπερασπίστηκε επίσης το αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη μείωση των επιδοτήσεων προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε έναν κλάδο που πλέον έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια του.

«Αυτό δεν είναι το τέλος της λεγόμενης ενεργειακής μετάβασης, όπως πιστεύουν ορισμένοι», δήλωσε ο Μερτς. «Είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους, προτού μια δημοκρατική πλειοψηφία τούς παραμερίσει απλώς, επειδή έχουν καταστεί οικονομικά δυσβάσταχτοι».

Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), το οποίο έχει επικρίνει έντονα την κλιματική ατζέντα της κυβέρνησης, έχει σημειώσει σημαντική άνοδο στα ποσοστά υποστήριξής του.

Τα κυβερνητικά σχέδια περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μείωσης των αποζημιώσεων για τον περιορισμό της παραγωγής («curtailment payments») σε ηλιακά ή αιολικά πάρκα, σε περιοχές όπου τα δίκτυα ηλεκτροδότησης παρουσιάζουν συχνά συμφόρηση – μια πρόβλεψη για την οποία οι τράπεζες προειδοποιούν ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο νέες επενδύσεις. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης περιορισμούς όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια σε στέγες.