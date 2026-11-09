Onodrim: Στοίχημα 1,3 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

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Μια διαφορετική προσέγγιση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας επιχειρεί να εφαρμόσει η ολλανδική Onodrim, η οποία συγκέντρωσε 300 εκατ. δολάρια σε νέο χρηματοδοτικό γύρο, αποκτώντας αποτίμηση 1,3 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε μόλις πριν από έναν χρόνο από πρώην στελέχη της αμερικανικής Palantir, θέλει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια για την εξαγορά μικρότερων βιομηχανικών επιχειρήσεων και την επέκταση της παραγωγής τους.

Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή άμυνα: την αδυναμία της βιομηχανικής βάσης να ανταποκριθεί με την απαιτούμενη ταχύτητα και σε επαρκείς ποσότητες στις αυξημένες παραγγελίες των κυβερνήσεων.

«Η αποστολή είναι να ενισχύσουμε τα βιομηχανικά θεμέλια της ευρωπαϊκής άμυνας», δήλωσε στους Financial Times ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Onodrim, Άιστις Σιμάιτις. Η ονομασία της εταιρείας προέρχεται από τον όρο της γλώσσας των ξωτικών για τους Ents, τα δενδρόμορφα πλάσματα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που κινητοποιούνται για τον πόλεμο. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η φιλοδοξία είναι να «ξυπνήσουν οι κοιμισμένοι γίγαντες» της ευρωπαϊκής μεταποίησης.

Εξαγορές αντί για απλές χρηματοδοτήσεις

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Onodrim βασίζεται στην απόκτηση πλειοψηφικών συμμετοχών σε εταιρείες με τεχνολογίες κρίσιμες για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Στη συνέχεια, σκοπεύει να συνδυάζει κεφάλαια, τεχνογνωσία και τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να αυξάνει την παραγωγική τους δυναμικότητα και να τις βοηθά να εξασφαλίζουν περισσότερες παραγγελίες.

Η εταιρεία διαχωρίζει τη στρατηγική της από εκείνη των παραδοσιακών επενδυτικών κεφαλαίων private equity. Ο συνιδρυτής και τεχνολογικός διευθυντής Αλεξάντερ Μπλέσινγκ υποστηρίζει ότι η Onodrim δεν επιδιώκει να αγοράζει επιχειρήσεις με σκοπό να τις μεταπωλήσει έπειτα από πέντε χρόνια, αλλά να συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία και την ανάπτυξή τους.

Πολλοί από τους πιθανούς στόχους εξαγοράς είναι μικρομεσαίες, οικογενειακές επιχειρήσεις, στις οποίες εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι ιδρυτές τους. Η Onodrim θέλει να τους διατηρήσει στη διοίκηση, εντάσσοντας παράλληλα τις εταιρείες σε ένα ευρύτερο βιομηχανικό δίκτυο.

Τα κενά στην αμυντική εφοδιαστική αλυσίδα

Η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή για μια τέτοια πρωτοβουλία. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αύξησαν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διαθέτουν πλέον υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών, αλλά δυσκολεύονται να επεκτείνουν την παραγωγή τους με τον ρυθμό που απαιτείται.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους μεγάλους κατασκευαστές οπλικών συστημάτων. Επεκτείνεται στους μικρότερους προμηθευτές, οι οποίοι παράγουν εξειδικευμένα εξαρτήματα και υλικά χωρίς τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν τα τελικά προϊόντα.

Η Onodrim έχει εντοπίσει ως σημαντικά σημεία συμφόρησης τα συστήματα πρόωσης για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τους αισθητήρες και τα ραντάρ, τα ενεργειακά υλικά που χρησιμοποιούνται στα εκρηκτικά, καθώς και τις αεροναυπηγικές δομές. Δεν έχει αποκαλύψει ποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει ήδη επιλέξει ως πιθανούς επενδυτικούς στόχους.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν σκοπεύει να ανταγωνιστεί τους μεγάλους αμυντικούς ομίλους, αλλά να καλύψει κενά στην παραγωγική αλυσίδα τους. Η επέκταση των προμηθευτών θεωρείται απαραίτητη, καθώς ακόμη και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους χωρίς επαρκή πρόσβαση σε εξαρτήματα.

Ισχυρή χρηματοδότηση και αμερικανικά κεφάλαια

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της αμερικανικής Lux Capital, με τη συμμετοχή υφιστάμενων επενδυτών, μεταξύ των οποίων οι General Catalyst και Lakestar. Είχε προηγηθεί αρχικός γύρος seed χρηματοδότησης ύψους 45 εκατ. δολαρίων, στον οποίο συμμετείχαν επίσης οι General Catalyst, Lakestar και Founders Fund, το επενδυτικό σχήμα που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ, συνιδρυτής της Palantir.

Ο Σιμάιτις υπογραμμίζει ότι η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών επενδυτών, επιμένοντας ότι πρόκειται να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Όπως διευκρίνισε, η Founders Fund διαθέτει μειοψηφική συμμετοχή και δεν ασκεί έλεγχο.

Η πρόκληση για την Onodrim θα είναι πλέον να μετατρέψει την υψηλή αποτίμηση και τα διαθέσιμα κεφάλαια σε πραγματική παραγωγική ικανότητα. Εάν το μοντέλο της αποδώσει, θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της κατακερματισμένης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας: τη δημιουργία ισχυρότερων επιχειρήσεων μέσω εξαγορών, τεχνολογίας και μακροπρόθεσμης βιομηχανικής ανάπτυξης.