 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Defense Industry"
    [1]=>
    string(8) "Startups"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Onodrim: Στοίχημα 1,3 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Η ολλανδική start-up Onodrim, που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Palantir, άντλησε 300 εκατ. δολάρια και σχεδιάζει να εξαγοράσει κρίσιμους προμηθευτές, ενισχύοντας την παραγωγική δυναμικότητα της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξημένων αμυντικών αναγκών.

World 09.11.2026, 20:45
Σχολιάστε
Onodrim: Στοίχημα 1,3 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Αλεξάντερ Μπλέσινγκ, Αίστις Σιμάιστις, Κρίστιαν Γκάρετ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια διαφορετική προσέγγιση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας επιχειρεί να εφαρμόσει η ολλανδική Onodrim, η οποία συγκέντρωσε 300 εκατ. δολάρια σε νέο χρηματοδοτικό γύρο, αποκτώντας αποτίμηση 1,3 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε μόλις πριν από έναν χρόνο από πρώην στελέχη της αμερικανικής Palantir, θέλει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια για την εξαγορά μικρότερων βιομηχανικών επιχειρήσεων και την επέκταση της παραγωγής τους.

Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή άμυνα: την αδυναμία της βιομηχανικής βάσης να ανταποκριθεί με την απαιτούμενη ταχύτητα και σε επαρκείς ποσότητες στις αυξημένες παραγγελίες των κυβερνήσεων.

«Η αποστολή είναι να ενισχύσουμε τα βιομηχανικά θεμέλια της ευρωπαϊκής άμυνας», δήλωσε στους Financial Times ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Onodrim, Άιστις Σιμάιτις. Η ονομασία της εταιρείας προέρχεται από τον όρο της γλώσσας των ξωτικών για τους Ents, τα δενδρόμορφα πλάσματα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που κινητοποιούνται για τον πόλεμο. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η φιλοδοξία είναι να «ξυπνήσουν οι κοιμισμένοι γίγαντες» της ευρωπαϊκής μεταποίησης.

Onodrim

Εξαγορές αντί για απλές χρηματοδοτήσεις

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Onodrim βασίζεται στην απόκτηση πλειοψηφικών συμμετοχών σε εταιρείες με τεχνολογίες κρίσιμες για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Στη συνέχεια, σκοπεύει να συνδυάζει κεφάλαια, τεχνογνωσία και τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να αυξάνει την παραγωγική τους δυναμικότητα και να τις βοηθά να εξασφαλίζουν περισσότερες παραγγελίες.

Η εταιρεία διαχωρίζει τη στρατηγική της από εκείνη των παραδοσιακών επενδυτικών κεφαλαίων private equity. Ο συνιδρυτής και τεχνολογικός διευθυντής Αλεξάντερ Μπλέσινγκ υποστηρίζει ότι η Onodrim δεν επιδιώκει να αγοράζει επιχειρήσεις με σκοπό να τις μεταπωλήσει έπειτα από πέντε χρόνια, αλλά να συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία και την ανάπτυξή τους.

Πολλοί από τους πιθανούς στόχους εξαγοράς είναι μικρομεσαίες, οικογενειακές επιχειρήσεις, στις οποίες εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι ιδρυτές τους. Η Onodrim θέλει να τους διατηρήσει στη διοίκηση, εντάσσοντας παράλληλα τις εταιρείες σε ένα ευρύτερο βιομηχανικό δίκτυο.

Τα κενά στην αμυντική εφοδιαστική αλυσίδα

Η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή για μια τέτοια πρωτοβουλία. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αύξησαν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διαθέτουν πλέον υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών, αλλά δυσκολεύονται να επεκτείνουν την παραγωγή τους με τον ρυθμό που απαιτείται.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους μεγάλους κατασκευαστές οπλικών συστημάτων. Επεκτείνεται στους μικρότερους προμηθευτές, οι οποίοι παράγουν εξειδικευμένα εξαρτήματα και υλικά χωρίς τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν τα τελικά προϊόντα.

Η Onodrim έχει εντοπίσει ως σημαντικά σημεία συμφόρησης τα συστήματα πρόωσης για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τους αισθητήρες και τα ραντάρ, τα ενεργειακά υλικά που χρησιμοποιούνται στα εκρηκτικά, καθώς και τις αεροναυπηγικές δομές. Δεν έχει αποκαλύψει ποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει ήδη επιλέξει ως πιθανούς επενδυτικούς στόχους.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν σκοπεύει να ανταγωνιστεί τους μεγάλους αμυντικούς ομίλους, αλλά να καλύψει κενά στην παραγωγική αλυσίδα τους. Η επέκταση των προμηθευτών θεωρείται απαραίτητη, καθώς ακόμη και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους χωρίς επαρκή πρόσβαση σε εξαρτήματα.

Ισχυρή χρηματοδότηση και αμερικανικά κεφάλαια

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της αμερικανικής Lux Capital, με τη συμμετοχή υφιστάμενων επενδυτών, μεταξύ των οποίων οι General Catalyst και Lakestar. Είχε προηγηθεί αρχικός γύρος seed χρηματοδότησης ύψους 45 εκατ. δολαρίων, στον οποίο συμμετείχαν επίσης οι General Catalyst, Lakestar και Founders Fund, το επενδυτικό σχήμα που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ, συνιδρυτής της Palantir.

Ο Σιμάιτις υπογραμμίζει ότι η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών επενδυτών, επιμένοντας ότι πρόκειται να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Όπως διευκρίνισε, η Founders Fund διαθέτει μειοψηφική συμμετοχή και δεν ασκεί έλεγχο.

Η πρόκληση για την Onodrim θα είναι πλέον να μετατρέψει την υψηλή αποτίμηση και τα διαθέσιμα κεφάλαια σε πραγματική παραγωγική ικανότητα. Εάν το μοντέλο της αποδώσει, θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της κατακερματισμένης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας: τη δημιουργία ισχυρότερων επιχειρήσεων μέσω εξαγορών, τεχνολογίας και μακροπρόθεσμης βιομηχανικής ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Nvidia: Μπορεί ο Τζένσεν Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής μετά το σκάνδαλο;
World

Μπορεί ο Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας;
Onodrim: Στοίχημα 1,3 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
World

Πρώην στελέχη της Palantir σστην ευρωπαϊκή άμυνα
Nvidia: Πτώση 8% στη μετοχή εν μέσω εσωτερικής έρευνας για τον Τζένσεν Χουάνγκ
Τεχνολογία

Nvidia: Απώλειες 350 δισ. δολαρίων εν μέσω έρευνας για τον Χουάνγκ
Κυβερνοεπιθέσεις: Ποιοι κρύβονται πίσω από τους χάκερ των ψυγείων
World

Ποιοι κρύβονται πίσω από τους χάκερ των ψυγείων
Ιαπωνία: Η κατάσχεση της Japan Tobacco από τη Ρωσία απειλεί το σχέδιο δαπανών της Τακαΐτσι
World

Japan Tobacco: Το χτύπημα της Μόσχας καίει τα ταμεία του Τόκιο
Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
World

Όλα για την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
World

Όλα για την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia

Η έρευνα της Nvidia, οι δηλώσεις της Κίνας και οι εικασίες για το μέλλον του Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027
Ποντοπόρος

Έρχεται βουτιά στους ναύλους των containers - Ο ρόλος του Σουέζ

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027

Λάμπρος Καραγεώργος
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
World

Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Γιατί υποβάθμισε τις αμερικανικές  και αναβάθμισε τις ευρωπαϊκές μετοχές

Τάσος Μαντικίδης
Morningstar DBRS: Ανθεκτικές οι κρατικές αξιολογήσεις το 2027 – Θετική η τάση για Ελλάδα
World

DBRS: Η Ελλάδα ξεχωρίζει θετικά σε μια Ευρώπη υπό πίεση

Ο οίκος DBRS προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη άνοδος του δημόσιου δανεισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
EFG Asset Management: Οι 10 τάσεις που θα διαμορφώσουν τις αγορές το 2027
Economy

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες για τους επενδυτές το 2027

Η EFG εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί το 2027 κοντά στο 3,5%, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κλάας Νοτ: «Δεν θα διστάσω» να παρέμβω σε νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη
World

Ο Κλάας Νοτ δηλώνει έτοιμος να παρέμβει σε κρίση χρέους

Ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΚΤ, Κλάας Νοτ, δηλώνει έτοιμος να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα εργαλεία ή ακόμη και να δημιουργήσει νέα, αν απειληθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Nvidia: Μπορεί ο Τζένσεν Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής μετά το σκάνδαλο;
World

Μπορεί ο Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας;

Ο συνιδρυτής της Nvidia δεν έχει προφανή διάδοχο στην ηγεσία της δεύτερης πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο

Nvidia: Πτώση 8% στη μετοχή εν μέσω εσωτερικής έρευνας για τον Τζένσεν Χουάνγκ
Τεχνολογία

Nvidia: Απώλειες 350 δισ. δολαρίων εν μέσω έρευνας για τον Χουάνγκ

Η διοίκηση εκφράζει εμπιστοσύνη στον επικεφαλής της Nvidia - Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Κυβερνοεπιθέσεις: Ποιοι κρύβονται πίσω από τους χάκερ των ψυγείων
World

Ποιοι κρύβονται πίσω από τους χάκερ των ψυγείων

Το Reuters επικαλείται πηγές σύμφωνα με τις οποίες, οι γαλλικές αρχές υποψιάζονται ότι το Ιράν εξαπέλυσε τις κυβερνοεπιθέσεις στα ψυγεία

Ιαπωνία: Η κατάσχεση της Japan Tobacco από τη Ρωσία απειλεί το σχέδιο δαπανών της Τακαΐτσι
World

Japan Tobacco: Το χτύπημα της Μόσχας καίει τα ταμεία του Τόκιο

Οι μετοχές της Japan Tobacco σημείωσαν κατακόρυφη πτώση μετά την κατάσχεση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη Ρωσία

Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
World

Όλα για την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia

Η έρευνα της Nvidia, οι δηλώσεις της Κίνας και οι εικασίες για το μέλλον του Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
World

Citi: Η νέα επενδυτική στρατηγική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Γιατί υποβάθμισε τις αμερικανικές  και αναβάθμισε τις ευρωπαϊκές μετοχές

Τάσος Μαντικίδης
Κατοικίες: Οι τιμές στην ΕΕ αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα – Πέμπτη η Ελλάδα
World

Ράλι ανόδου στις τιμές κατοικιών έναντι εισοδημάτων - Η θέση της Ελλάδας

Ο δείκτης τιμών κατοικιών προς εισόδημα συγκρίνει τις μεταβολές στις τιμές των κατοικιών με τις μεταβολές στο κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών

Latest News
THEON: Αύξηση εσόδων κατά 40.4% το Γ’ Τρίμηνο
Business

THEON: Αύξηση εσόδων κατά 40.4% το Γ’ Τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ Τρίμηνο - Εννεάμηνο 2026 παρουσίασε η Theon International Plc

Nvidia: Μπορεί ο Τζένσεν Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής μετά το σκάνδαλο;
World

Μπορεί ο Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας;

Ο συνιδρυτής της Nvidia δεν έχει προφανή διάδοχο στην ηγεσία της δεύτερης πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο

Πώς θα αποτρέψουμε την πολιτική των “securonomics” από το να υπονομεύσει την ανάπτυξη
Reuters Breakingviews

Να μην υπονομεύσουμε την ανάπτυξη στο όνομα της ασφάλειας

Η «ασφάλεια» είναι μια έννοια αρκετά ασαφής ώστε να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση πολυμερούς βιομηχανικής, επενδυτικής και εμπορικής πολιτικής

Jon Sindreu
Onodrim: Στοίχημα 1,3 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
World

Πρώην στελέχη της Palantir σστην ευρωπαϊκή άμυνα

Η ολλανδική start-up Onodrim, που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Palantir, άντλησε 300 εκατ. δολάρια και σχεδιάζει να εξαγοράσει κρίσιμους προμηθευτές, ενισχύοντας την παραγωγική δυναμικότητα της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξημένων αμυντικών αναγκών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λατινική Αμερική: Καλύτερες αμοιβές ζητούν οι παραγωγοί μπανάνας
AGRO

Καλύτερες αμοιβές ζητούν οι παραγωγοί μπανάνας

Οι αγρότες στη Λατινική Αμερική αντιμετωπίζουν μεγάλη πτώση της παραγωγής από ακραία καιρικά φαινόμενα

Ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω: «Έπεσαν» οι υπογραφές Hellenic Cables και ΑΔΜΗΕ
Business

«Έπεσαν» οι υπογραφές Hellenic Cables και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Κορίνθου - Κω

Το έργο περιλαμβάνει περίπου 1.260 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων και 30 χλμ. υπογείων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κορίνθου με την Κω

Η κρίση της Nvidia μπορεί να βλάψει την Κίνα περισσότερο απ’ όσο μπορεί να την ωφελήσει
Reuters Breakingviews

Πώς η εξωσυζυγική σχέση του Mr Nvidia μπορεί να βλάψει την Κίνα

Η Ουάσιγκτον θα δεχθεί πλέον μεγαλύτερη πίεση για να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση στην εφαρμογή των περιορισμών στην εξαγωγή μικροτσίπ

Robyn Mak
EKTEΡ: Σύμβαση 10,4 εκατ. ευρώ για τη Μαρίνα Χίου
Business

EKTEΡ: Σύμβαση 10,4 εκατ. ευρώ για τη Μαρίνα Χίου

Με την υπογραφή της σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται σε 431,74 εκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνω του 1% τα κέρδη – Ξεχώρισε η Unicredit
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνω του 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές, ξεχώρισε η Unicredit

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα

EOT: Δράσεις για την προβολή Κέρκυρας και Σκιάθου στις Κάτω Χώρες
Τουρισμός

EOT: Προβολή Κέρκυρας και Σκιάθου στις Κάτω Χώρες

Στόχος του ΕΟΤ ήταν η προώθηση του “Slow Tourism” και του τουρισμού πολυτελείας σε κορυφαίους προορισμούς της Ελλάδας εκτός περιόδου αιχμής

Pizza Fan: Ανοίγουν την Τετάρτη 107 καταστήματα
Business

Ανοίγουν την Τετάρτη τα καταστήματα Pizza Fan

Την επαναλειτουργία σχεδόν όλου του δικτύου προαναγγέλλει ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος

Γιώργος Μανέττας
Nvidia: Πτώση 8% στη μετοχή εν μέσω εσωτερικής έρευνας για τον Τζένσεν Χουάνγκ
Τεχνολογία

Nvidia: Απώλειες 350 δισ. δολαρίων εν μέσω έρευνας για τον Χουάνγκ

Η διοίκηση εκφράζει εμπιστοσύνη στον επικεφαλής της Nvidia - Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Medicon Hellas: Εξαγόρασε ακίνητο στον Γέρακα Αττικής
Business

Medicon Hellas: Εξαγόρασε ακίνητο στον Γέρακα Αττικής

Το ακίνητο που απέκτησε η Medicon Hellas θα χρησιμοποιηθεί ως κτίριο logistics

Κυβερνοεπιθέσεις: Ποιοι κρύβονται πίσω από τους χάκερ των ψυγείων
World

Ποιοι κρύβονται πίσω από τους χάκερ των ψυγείων

Το Reuters επικαλείται πηγές σύμφωνα με τις οποίες, οι γαλλικές αρχές υποψιάζονται ότι το Ιράν εξαπέλυσε τις κυβερνοεπιθέσεις στα ψυγεία

JOIST: Σχέδιο επέκτασης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ευρώπη έως το 2027
Startups

JOIST: Σχέδιο επέκτασης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ευρώπη έως το 2027

Μετά τα Ιωάννινα, ο σχεδιασμός του JOIST για την περίοδο 2026–2027 περιλαμβάνει παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου

Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα
Economy

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα

«Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν περίπου τριπλάσιες σε σχέση με τα επίπεδα», είπε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies