UniCredit: Κέρδη ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο – Πιο κοντά στην απόκτηση της Commerzbank

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Κέρδη ρεκόρ ανακοίνωσε η UniCredit το τρίτο τρίμηνο, αναθεωρώντας παράλληλα προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Η εξέλιξη αυτή παρέχει ώθηση στον διευθύνοντα σύμβουλο, Αντρέα Ορσέλ, καθώς πλησιάζει στην απόκτηση ελέγχου της Commerzbank AG.

Τα καθαρά κέρδη κατά το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 24%, φθάνοντας τα 3,26 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας. Το μέγεθος αυτό ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις.

“UniCredit has delivered its best quarter ever, and the best in the sector, beating across all KPIs: highest net profit growth, best RoTE and cost/income ratio and organic capital generation supporting best-in-class shareholder returns while increasing capital.” — UniCredit (@UniCreditEurope) November 9, 2026

Επιπλέον, η UniCredit αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα ετήσια κέρδη (προ εκτάκτων επιβαρύνσεων) σε επίπεδο «σημαντικά υψηλότερο» των 11,5 δισ. ευρώ, από την προηγούμενη εκτίμηση για άνω των 11 δισ. ευρώ και αύξησε το προγραμματισμένο ενδιάμεσο μέρισμα στα 4,5 δισ. ευρώ.

Commerzbank Unlocked

Το ιταλικό τραπεζικό ίδρυμα έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Commerzbank πάνω από το 30% με προοπτική να φθάσει έως και το 100% έπειτα από μια προσπάθεια δύο ετών που συνάντησε αντιστάσεις στη Γερμανία.

Οι μετοχές της UniCredit έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 8% φέτος, ενώ οι μετοχές της Commerzbank έχουν ενισχυθεί κατά σχεδόν 6%.

Η UniCredit αναμένει ότι οι εκκρεμείς ρυθμιστικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν στα τέλη Νοεμβρίου, οπότε και θα ελέγχει ποσοστό πλησίον του 50% των δικαιωμάτων ψήφου στην Commerzbank.

Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αναμένονται νέες ρυθμίσεις διακυβέρνησης, καθώς και η έναρξη της στρατηγικής «Commerzbank Unlocked» εντός του πρώτου τριμήνου.

Ο Ορσέλ έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του εποπτικού συμβουλίου της Commerzbank και, στη συνέχεια, την ανώτατη διοικητική της ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύνουσας Συμβούλου, Bettina Orlopp. Έχει επίσης προαναγγείλει χιλιάδες πιθανές περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς και σημαντική μείωση του αριθμού των διεθνών γραφείων της Commerzbank.

Την περασμένη εβδομάδα, η τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα από χορηγήσεις, εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού για την προσέλκυση καταθέσεων.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Orlopp υιοθέτησε έναν πιο διαλλακτικό τόνο απέναντι στην UniCredit, δηλώνοντας ότι οι δύο τράπεζες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε τομείς όπως οι προμήθειες, η διαχείριση επικαλύψεων στα διεθνή τους δίκτυα και η χρήση κοινών πλατφορμών προϊόντων, με στόχο την επίτευξη εξοικονομήσεων και την ενίσχυση της αύξησης των εσόδων.

Η Γερμανία, η οποία κατέχει περίπου το 13% της Commerzbank, επιδιώκει δεσμεύσεις όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, τη χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έδρα της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τη διατήρηση της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Υψηλότερα έσοδα

Η UniCredit ανέφερε επίσης ότι η συνένωση με την HypoVereinsbank, τη γερμανική θυγατρική της που είναι γνωστή ως HVB, θα μπορούσε να ξεκλειδώσει «σημαντική πρόσθετη αξία, ενδεχομένως και νωρίτερα από το αναμενόμενο».

Τα κέρδη της UniCredit ενισχύθηκαν από τα αυξημένα έσοδα και το χαμηλότερο κόστος.

«Έχουμε μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της UniCredit, συνδυάζοντας τη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη με τη διαρθρωτική αποδοτικότητα κόστους, την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και έναν ισχυρό ισολογισμό», δήλωσε ο Orcel.

Τα έσοδα κατά το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χάρη στα υψηλότερα έσοδα από χορηγήσεις, προμήθειες και μερίσματα, ενώ το κόστος μειώθηκε κατά περισσότερο από 1%.

Ο δείκτης CET1 της τράπεζας ανήλθε στο 15% στα τέλη Σεπτεμβρίου.