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Elikonos Capital: Ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων για το Elikonos 3 στα 224 εκατ. ευρώ

Ισχυρή εμπιστοσύνη θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών – Έξι επενδύσεις ήδη στο χαρτοφυλάκιο του Fund

Business 09.11.2026, 09:10
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Elikonos Capital: Ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων για το Elikonos 3 στα 224 εκατ. ευρώ
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Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Elikonos Capital η διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων (final closing) του τρίτου της επενδυτικού κεφαλαίου, Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με τις συνολικές κεφαλαιακές δεσμεύσεις να ανέρχονται σε €224 εκατ.

Το Elikonos 3 αποτελεί επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, έναν χρόνο μετά το πρώτο closing του Οκτωβρίου 2025 στα 175 εκατ., επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και την εμπειρία της Elikonos Capital, καθώς και στις αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο επενδυτικό σχήμα του Elikonos 3 συμμετέχουν κορυφαίοι εγχώριοι και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Παρευξείνια Τράπεζα (BSTDB), καθώς και ελληνικές τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία αλλά και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Eπενδυτικό ταμείο Elikonos 3

Το Elikonos 3 αποτελεί επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των εταιρειών του χαρτοφυλακίου.

Η επενδυτική προσέγγιση της Elikonos Capital βασίζεται στη συνδυασμένη παροχή κεφαλαίων, στρατηγικής καθοδήγησης και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τις διοικητικές ομάδες των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, υποστηρίζει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκταση σε διεθνείς αγορές, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Της επενδυτικής ομάδας του Elikonos 3 ηγούνται επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο των επενδύσεων, Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας λύσεις με πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Το Elikonos 3 έχει ήδη πραγματοποιήσει έξι επενδύσεις, στις εταιρείες Mytilos, Ribco, Vamvalis Foods, AKRITAS, Το Μάννα – Τσατσαρωνάκης και Βεζύρογλου, με συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια περίπου €60 εκατ. Οι επενδύσεις καλύπτουν δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η αγροδιατροφή, η βιομηχανία τροφίμων και τα δομικά υλικά, αποτυπώνοντας τη στρατηγική του Fund για την ενίσχυση παραγωγικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Ο Παντελής Παπαγεωργίου, Partner και συνιδρυτής της Elikonos Capital, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων για το Elikonos 3 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Elikonos Capital. Αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μας και στις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα διαθέτει δυναμικές επιχειρήσεις με ανταγωνιστικά προϊόντα και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες, παρέχοντας όχι μόνο τα απαραίτητα κεφάλαια, αλλά και τη στρατηγική και επιχειρησιακή υποστήριξη που θα τους επιτρέψει να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια και να ενισχύσουν τη θέση τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά».

Το Elikonos 3 κατατάσσεται στο Άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωματώνοντας κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στην επενδυτική του στρατηγική.

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