Elikonos Partners: Επενδύει στην «Μάννα» Τσατσαρωνάκης

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Στην εταιρεία «Το Μάννα» Ν.Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι επενδύει η Elikonos Capital μέσω του Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF («Elikonos 3»).

Η επένδυση στην εταιρεία παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, με παρουσία από το 1948, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα στηρίξει την επιτάχυνση του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας, με έμφαση στη διεθνή επέκταση της ιστορικής Κρητικής Εταιρίας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η εταιρία σήμερα διαθέτει παραγωγική μονάδα στα Χανιά, όπου συνδυάζει σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής με παραδοσιακές τεχνικές και υψηλά πρότυπα ασφαλείας τροφίμων. Επίσης κατέχει ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά χάρη στη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του brand και στη μακροχρόνια παράδοσή της, ενώ έχει και ισχυρή εξαγωγική παρουσία.

Στόχος της επένδυσης

Η επένδυση του Elikonos 3 θα συμβάλει στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας και, ειδικότερα, θα υποστηρίξει την επιτάχυνση του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας, με έμφαση στην περαιτέρω εξωστρέφεια.

Στόχος είναι «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκης να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Δηλώσεις

Η Ελένη Τσατσαρωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας «To Μάννα» Ν. Τσατσαρωνάκης , δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Elikonos 3 αποτελεί μια σημαντική στιγμή για εμάς. Είναι μια αναγνώριση της διαδρομής μας, της προσπάθειας των ανθρώπων μας και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν καθημερινά οι καταναλωτές. Με αφετηρία την Κρήτη και οδηγό την ποιότητα, προχωράμε στην επόμενη φάση της ανάπτυξής μας, επενδύοντας στην παραγωγή, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Η παράδοσή μας δεν είναι σημείο ακινησίας· είναι η δύναμη που μας επιτρέπει να πηγαίνουμε μπροστά».

Ο Δημήτρης Βιδάκης, Partner της Elikonos Capital, δήλωσε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι η οικογένεια Τσατσαρωνάκη και η διοίκηση της, μας εμπιστευθήκαν και μας επέλεξαν ως στρατηγικό συνεργάτη στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας.

Το Μάννα” είναι μία εξαιρετικά επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει χτίσει, μέσα από δεκαετίες συνέπειας, σκληρής δουλειάς και προσήλωσης στην ποιότητα, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αγαπητά ελληνικά brands στον χώρο των τροφίμων. Η είσοδός μας στο μετοχικό της κεφάλαιο προέρχεται από την κοινή επιθυμία να ενώσουμε δυνάμεις, εμπειρία και τεχνογνωσία, με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα, τις αξίες και την επιχειρηματική κληρονομιά της Εταιρίας.

Πιστεύουμε βαθιά στις προοπτικές της εταιρίας «Το Μάννα» και φιλοδοξούμε να υποστηρίξουμε τη διοίκησή της στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, στην καινοτομία και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, διατηρώντας πάντοτε αναλλοίωτη την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους καταναλωτές.

Για εμάς, η συγκεκριμένη επένδυση είναι πρωτίστως μια συνεργασία ανθρώπων με κοινές αξίες, μακροπρόθεσμο όραμα και πίστη στη δύναμη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.»