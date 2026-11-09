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Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο

Σε νέα εποχή, μέσα από το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής, περνούν οι 14 ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας

Μεταφορές 09.11.2026, 07:44
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Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
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Σε νέα εποχή, μέσα από το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής, περνούν οι 14 ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας (ΗΣΑΠ).

Οι εργασίες που εκτελούνται σε καθημερινή βάση στις εγκαταστάσεις της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής (Α΄ ΒΙΠΕ) Βόλου, προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου τον Δεκέμβριο να φθάσει στην Αθήνα και ο δεύτερος συρμός, ο τρίτος τον Φεβρουάριο του 2027, μέχρι την άνοιξη ακόμη 2 συρμοί και σταδιακά να έχουν παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2027 και οι υπόλοιποι, με βάση και το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης της ΣΤΑΣΥ με την  ισπανική εταιρεία CAF.

Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός της 8ης παραλαβής τέθηκε σε λειτουργία  στη Γραμμή 1 του Μετρό, στις αρχές Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του τροχαίου υλικού της ιστορικής γραμμής της Αθήνας.

Οι 14 συρμοί, 8ης παραλαβής, κατασκευάστηκαν το 1985 από τις εταιρείες Siemens/MAN και κυκλοφορούν στη Γραμμή 1 για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, υποβάλλονται σε εκτεταμένη ανακατασκευή με στόχο να αποκτήσουν σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας και βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης των επιβατών εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 25, ακόμη, χρόνια λειτουργίας.

Το πρόγραμμα ανακατασκευής των 72 βαγονιών του ΗΣΑΠ, προϋπολογισμού 71,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Αθανάσιος Κοτταράς: Ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑ.ΣΥ., Αθανάσιο Κοτταρά, στο πλαίσιο ξενάγησης εκπροσώπων του τύπου στις εγκαταστάσεις του Βόλου, σε καθημερινή βάση περίπου 60-70 άτομα υπό την τεχνογνωσία της αναδόχου  εταιρείας CAF, προχωρούν  στο «lifting» των συρμών.

Στην τεχνική βάση  μπορεί να «φιλοξενηθούν» τέσσερις συρμοί, όπου και ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα. Κάθε φορά με το που ολοκληρώνεται η ολιστική ανακαίνιση σε έναν από τους τέσσερις συρμούς και έχει περάσει και τις στατικές δοκιμές μεταφέρεται στην Αθήνα, στη βάση της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια για να γίνουν και οι δυναμικές δοκιμές, στη συνέχεια βγαίνει στη λειτουργία, ενώ στη βάση μεταφέρεται ο επόμενος, προχωρώντας έτσι σταδιακά  η διαδικασία η ολιστική ανακατασκευή όλων των συρμών.

«Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς η εκτεταμένη ανακατασκευή συρμών πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ένα έργο με σημαντικές τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις, οι οποίες εντάθηκαν από τις δυσκολίες του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος. Ωστόσο, χάρη στη συνεργασία, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων της CAF και της ΣΤΑ.ΣΥ, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ.

«Στόχος μας είναι ένας ΗΣΑΠ πιο σύγχρονος, προσβάσιμος και αξιόπιστος, με περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις και  καλύτερη καθημερινή εμπειρία για κάθε επιβάτη» προσέθεσε ο κος Κοτταράς, επισημαίνοντας πως με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η διέλευση των συρμών στη Γραμμή 1 να πέσει κάτω από τα 6 λεπτά – τις ώρες αιχμής –  από 7 λεπτά που είναι σήμερα.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, είναι να βρίσκονται σε λειτουργία 19 συρμοί τις ώρες αιχμής, με χρονοαποστάσεις των 6 λεπτών το νέο χρόνο. Πέρυσι, ο μέσος όρος ήταν 17 συρμοί, τον Οκτώβριο έφτασαν τους 18 και οι χρονοαποστάσεις το 2026 ήταν στα 7 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί πως με τη έλευση του ανακαινισμένου συρμού στην Αθήνα, τον Οκτώβριο ενισχύθηκαν τα δρομολόγια σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 427 περισσότερα δρομολόγια.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων στην ανάδοχο εταιρεία, δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην παράδοση του έργου, δεν υπάρχει πιθανότητα επιβολής επιπλέον προστίμων, μιας και έχει επιβληθεί ήδη το σύνολο των προστίμων που προβλέπει η σύμβαση.

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στους συρμούς, όπως είπε ο γενικός διευθυντής Συντήρησης της ΣΤΑΣΥ, Χρήστος Μαμαλουκάκης, αυτές δεν αφορούν μια απλή επισκευή ή αισθητική ανανέωση αλλά πρόκειται για ουσιαστικά μια νέα γενιά συρμών, καθώς από το αρχικό τροχαίο υλικό που φθάνει στην τεχνική βάση του Βόλου διατηρείται το μεταλλικό αμάξωμα (σασί), ενώ αντικαθίστανται τα βασικά συστήματα και ο παλαιός εξοπλισμός.

Νέο τροχαίο υλικό στο υφιστάμενο αμάξωμα

Ειδικότερα, οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση του συστήματος έλξης και εγκατάσταση νέων κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου πέδησης.

Αντικατάσταση των μηχανισμών θυρών επιβατών.

Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού και πνευματικού εξοπλισμού.

Τοποθέτηση συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), με κάμερες στο εσωτερικό και περιμετρικά των συρμών.

Διαμόρφωση ειδικών χώρων για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία και τη μεταφορά αμαξιδίων.

Αντικατάσταση παραθύρων, δαπέδων και καθισμάτων.

Εγκατάσταση οθόνης ελέγχου του συρμού στην καμπίνα του οδηγού.

Τοποθέτηση σύγχρονων οθονών ενημέρωσης και πληροφόρησης επιβατών.

Αναβάθμιση του εσωτερικού, με νέες πλευρικές επενδύσεις και φωτισμό LED.

Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού.

Γενική επισκευή και επανατοποθέτηση του εξοπλισμού που διατηρείται.

Αναφορικά με τη διαδικασία ανακατασκευής, όπως εξήγησε  ο γενικός διευθυντής συντήρησης, Χρήστος  Μαμαλουκάκης, με το που φθάνουν οι συρμοί στο Βόλο ξεκινά αρχικά ο καθαρισμός των βαγονιών και απομάκρυνση graffiti και στη συνέχεια η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού. Τα επόμενα στάδια  είναι η επισκευή και βαφή του αμαξώματος, τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων και σωληνώσεων, η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, η επανατοποθέτηση του επισκευασμένου εξοπλισμού που διατηρείται. Το τελευταίο στάδιο στο Βόλο -πριν αναχωρήσουν οι συρμοί για τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια – είναι η διενέργεια των στατικών δοκιμών.

Εν συνεχεία τα βαγόνια μεταφέρονται οδικώς στις εγκαταστάσεις στα Σεπόλια, όπου εκεί πραγματοποιούνται:

-Η συναρμολόγηση των βαγονιών σε ολοκληρωμένο συρμό.

-Η ολοκλήρωση των στατικών δοκιμών.

-Η έναρξη των δυναμικών δοκιμών στη γραμμή δοκιμών των Σεπολίων.

-Η ολοκλήρωση των δυναμικών δοκιμών και η προσομοίωση λειτουργίας στη Γραμμή 1.

– Η εκπαίδευση οδηγών και τεχνικού προσωπικού.

Η διαδικασία αυτή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, διασφαλίζει ότι κάθε συρμός υποβάλλεται στους απαραίτητους τεχνικούς και λειτουργικούς ελέγχους πριν από την ένταξή του στην επιβατική λειτουργία.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Η ανακατασκευή, σύμφωνα με την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία μετακίνησης στη Γραμμή 1, με παρεμβάσεις που αφορούν, τόσο την αξιοπιστία, την άνεση και την προσβασιμότητα.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από συρμούς με:

• Σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και ενισχυμένης επιτήρησης.

• Νέες οθόνες ενημέρωσης και πληροφόρησης.

• Βελτιωμένες δυνατότητες πρόσβασης και μετακίνησης για άτομα με αναπηρία.

• Νέα καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και εσωτερικές επενδύσεις.

• Σύγχρονο φωτισμό LED.

• Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού.

• Νέα συστήματα έλξης και πέδησης, που συμβάλλουν στην ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία.

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