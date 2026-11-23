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Δυναμικό… comeback στα Βαλκάνια επιχειρεί η Ελλάδα, ύστερα από περίπου δεκαετία όπου οι φιλοδοξίες των ελληνικών επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν υποχωρήσει μπροστά στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης. Από τις τράπεζες και τη βιομηχανία μέχρι τα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές, η περιοχή προσφέρει ευκαιρίες που δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Μεγάλοι όμιλοι προχωρούν ήδη σε εξαγορές, νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις και επενδυτικά σχέδια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες διατηρούν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς και βαθιά γνώση των τοπικών αγορών των Βαλκανίων

Η επιστροφή δεν ξεκινά από το… μηδέν. Οι Έλληνες επιχειρηματίες διατηρούν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς και βαθιά γνώση των τοπικών αγορών. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, οι ρυθμοί ανάπτυξης, τα επενδυτικά κίνητρα και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν προϋποθέσεις για μια νέα εξόρμηση.

Από τις τράπεζες στην ενέργεια

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία της Eurobank για την απόκτηση του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή ανοίγει τον δρόμο για τη συνένωση της Fibank με την Postbank, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς περίπου 20% σε ενεργητικό και καταθέσεις. Δεν είναι, όμως, η μοναδική ελληνική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες.

Η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία, με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση ενέργειας, επιδιώκοντας χαρτοφυλάκιο έως 1,3 GW ενώ εξετάζει ευκαιρίες στα καύσιμα και στη διύλιση, καθώς και τη διασύνδεση μέσω του αγωγού Vardax. Στην ίδια αγορά στρέφονται η ΔΕΗ και η Metlen, που αναπτύσσουν από κοινού έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Η συνεργασία τους προβλέπει τα πρώτα 300-500 MW στις αρχές του 2027.

«Οφείλουμε, επομένως, να στρέψουμε ακόμη εντονότερα το βλέμμα μας προς τα Βαλκάνια», αναφέρει ο κ. Καλαμπόκης

Η Motor Oil, μέσω της MORE, προωθεί επίσης την παρουσία της στη Ρουμανία, όπου το υβριδικό έργο Stâlpu 2, ισχύος 63 MW σε φωτοβολταϊκά και 10 MW σε αποθήκευση, ξεκίνησε δοκιμαστική λειτουργία τον Ιούλιο. Στον χώρο των κατασκευών, ο όμιλος Aktor διατηρεί σημαντικό ανεκτέλεστο έργων στη Ρουμανία, ενώ επιδιώκει συνέργειες στις υποδομές και διεύρυνση δραστηριοτήτων στο LNG. Στο λιανεμπόριο, η Jumbo ενισχύει το δίκτυό της στη Ρουμανία και στη Μολδαβία, ενώ η συνεργασία της με τον αλβανικό όμιλο BALFIN επεκτείνει το αποτύπωμά της σε Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Μαυροβούνιο.

Η «γειτονιά» των 10 δισ. ευρώ

Μια ματιά στα… οικονομικά μεγέθη αρκούν για να αντιληφθεί κανείς γιατί τα Βαλκάνια ξαναμπαίνουν στο ραντάρ. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων έχουν φτάσει τα 7 δισ. ευρώ. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, τρεις βαλκανικές χώρες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των εξαγωγικών προορισμών της Ελλάδας κατά το εννεάμηνο του 2026. Η Βουλγαρία καταλαμβάνει την τρίτη θέση με αύξηση 26,8%, η Ρουμανία την έβδομη με άνοδο 16,8% και η Βόρεια Μακεδονία την ένατη με αύξηση 39,2%.

«Οφείλουμε, επομένως, να στρέψουμε ακόμη εντονότερα το βλέμμα μας προς τα Βαλκάνια, αξιοποιώντας τη γεωγραφική εγγύτητα και ενισχύοντας τη στρατηγική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή», τονίζει ο κ. Καλαμπόκης.

Η μετατόπιση των διεθνών εμπορευματικών ροών προς την Ασία προσδίδει πρόσθετη αξία στην ελληνική θέση. Νέοι διάδρομοι, όπως ο IMEC, ενισχύουν το ενδιαφέρον για λιμενικές και αποθηκευτικές υποδομές.

Το «τρένο» των υποδομών

Η γεωγραφική εγγύτητα, πάντως, δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης μπορούν να λειτουργήσουν ως πύλες προς την Κεντρική Ευρώπη. Προϋπόθεση αποτελούν οι αξιόπιστες σιδηροδρομικές συνδέσεις και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics. Η μετατόπιση των διεθνών εμπορευματικών ροών προς την Ασία προσδίδει πρόσθετη αξία στην ελληνική θέση. Νέοι διάδρομοι, όπως ο IMEC, ενισχύουν το ενδιαφέρον για λιμενικές και αποθηκευτικές υποδομές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης ως κόμβου αγροτικών μεταφορών: φορτηγά που μεταφέρουν δημητριακά από τη Ρουμανία μπορούν να επιστρέφουν με αγροτικά προϊόντα άλλων χωρών, περιορίζοντας τις άδειες διαδρομές και το μεταφορικό κόστος. Η ανάπτυξη, ωστόσο, όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς απαιτεί προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Στο Μπρασόβ της Ρουμανίας, όπου η ανεργία βρίσκεται στο 1%, οι επιχειρήσεις επενδύουν στην αυτοματοποίηση εργοστασίων και αποθηκών. Στη Σόφια, αντίθετα, η ανάπτυξη μικρών σημείων λιανικής απαιτεί λεπτομερή χαρτογράφηση της τοπικής αγοράς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ