Pizza Fan: Ανοίγουν την Τετάρτη 107 καταστήματα

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Στην επαναλειτουργία 107 από τα 109 καταστήματα του δικτύου προχωρά η Pizza Fan την Τετάρτη, σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας, Μιχάλη Μαρκουλάκο.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΟΤ, οι εκκρεμότητες έχουν διευθετηθεί και τα καταστήματα θα ξεκινήσουν ξανά τη λειτουργία τους μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να αποδεσμεύσει προσωρινά τους λογαριασμούς της εταιρείας, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή των περίπου 2.500 εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους.

Επιστροφή και στις πλατφόρμες delivery για την Pizza Fan

Τα δύο σημεία που δεν περιλαμβάνονται στην επανεκκίνηση είχαν ενταχθεί στο δίκτυο μόλις πριν από περίπου δύο μήνες. Παράλληλα με τα καταστήματα, επανέρχονται και οι υπηρεσίες παραγγελίας μέσω των πλατφορμών online delivery φαγητού (efood, wolt). Η εμφάνιση της Pizza Fan στις εφαρμογές ενδέχεται να ξεκινήσει ακόμη και από αύριο το βράδυ.

Ο κ. Μαρκουλάκος αναφέρει ότι η εταιρεία θα κινηθεί αποτελεσματικά μετά την επαναλειτουργία της, προκειμένου να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει αν θα διατηρηθεί η αλυσίδα την ίδια τιμολογιακή πολιτική.

Για το διάστημα που τα καταστήματα έμειναν κλειστά, η εταιρεία υπολογίζει τον διαφυγόντα τζίρο σε περίπου 5 εκατ. ευρώ καθώς τα μηνιαία έσοδα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, έφθαναν τα 8 με 9 εκατ. ευρώ. Παρά το πλήγμα, εκτιμάται ότι η ζημιά είναι διαχειρίσιμη.

Ο ιδιοκτήτης και η διοίκηση της Pizza Fan

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Pizza Fan, Κώστας Αντάρας παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης φοροδιαφυγής.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά την επιχείρηση της 22ας Οκτωβρίου και τις συλλήψεις που ακολούθησαν. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εφαρμογή «κεράσμα», μέσω της οποίας, σύμφωνα με τις αρχές, καταχωρίζονταν παραγγελίες χωρίς έκδοση αποδείξεων. Η έρευνα φέρεται να αφορά πρακτικές από το 2016 και φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αμφισβητεί τις κατηγορίες και τους υπολογισμούς, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναστολή λειτουργίας επηρέασε 109 καταστήματα και περίπου 2.500 εργαζομένους, ενώ σταμάτησαν προσωρινά και οι παραγγελίες μέσω των πλατφορμών διανομής.