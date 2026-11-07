Pizza Fan: Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα – Το στοίχημα του επενδυτή

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επανεκκίνηση της Pizza Fan μετά την αναστολή λειτουργίας που ακολούθησε την αποκάλυψη της υπόθεσης φοροδιαφυγής. «Την άλλη εβδομάδα η αλυσίδα θα δουλεύει όπως την αγαπήσαμε», λέει στον ΟΤ ο δικηγόρος της Pizza Fan, Μιχάλης Μαρκουλάκος, τονίζοντας ότι ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν και τα 109 καταστήματα και θα επιστρέψουν στη δουλειά οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της αλυσίδας. Παράλληλα, θα είναι ξανά διαθέσιμες και οι παραγγελίες μέσω efood, Wolt και BOX, με τον κ. Μαρκουλάκο να ξεκαθαρίζει ότι η αποχώρηση από τις πλατφόρμες έγινε με απόφαση της εταιρείας.

Ο ακριβής ορίζοντας για την επαναλειτουργία της αλυσίδας τοποθετείται για την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη

Το βασικό ζητούμενο για την Pizza Fan

Το πρώτο ζητούμενο πάντως τώρα είναι να επιστρέψουν οι πελάτες. «Η ανταπόκριση στην επαναλειτουργία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για να συνεχίσει να λειτουργεί», σημειώνει ο δικηγόρος της Pizza Fan. Εξίσου σημαντική θεωρεί τη στάση των προμηθευτών. Τα μηνύματα που λαμβάνει η εταιρεία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ενθαρρυντικά, καθώς υπάρχει διάθεση να ξαναρχίσει η δραστηριότητα. «Πρέπει να επανεκκινήσει για όλους», τονίζει. Και προσθέτει: «Ο κόσμος γνωρίζει την Pizza Fan και όχι τον Αντάρα», υπογραμμίζοντας ότι η εμπορική παρουσία της αλυσίδας δεν ταυτίζεται με την προσωπική υπόθεση του ιδιοκτήτη της.

Λογαριασμοί και διαφυγών τζίρος 5 εκατ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν αποδεσμευθεί, αλλά δεν επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών ούτε διανομή μερίσματος στους μετόχους. Ο κ. Μαρκουλάκος διευκρινίζει ότι η ίδια η εταιρεία ζήτησε αυτούς τους περιορισμούς στην αίτηση αποδέσμευσης. «Τους συγκεκριμένους περιορισμούς τούς ζητήσαμε εμείς», λέει. Για το διάστημα που τα καταστήματα έμειναν κλειστά, η εταιρεία υπολογίζει τον διαφυγόντα τζίρο σε περίπου 5 εκατ. ευρώ καθώς τα μηνιαία έσοδα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, έφθαναν τα 8 με 9 εκατ. ευρώ. Παρά το πλήγμα, εκτιμάται ότι η ζημιά είναι διαχειρίσιμη.

«Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα πριν καταλογιστεί οτιδήποτε από οποιαδήποτε αρχή», σημειώνει o κ. Μαρκουλάκος

Η θέση της εταιρείας για τον φορολογικό έλεγχο

Η εταιρεία αμφισβητεί τα ποσά που της έχουν καταλογιστεί, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτουν από ορθούς υπολογισμούς. «Έχουν κάνει λανθασμένους και πλασματικούς υπολογισμούς», αναφέρει ο δικηγόρος, λέγοντας ότι η θέση αυτή θα τεκμηριωθεί κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ζητηθεί επανέλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος και θα υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις, καθώς έχουν προκύψει νεότερα στοιχεία. Τη διαδικασία θα αναλάβει ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής. «Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα πριν καταλογιστεί οτιδήποτε από οποιαδήποτε αρχή», σημειώνει. Η εταιρεία, προσθέτει, πιέζει ώστε ο έλεγχος να προχωρήσει πριν από την επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Ο ιδιοκτήτης και η διοίκηση της Pizza Fan

Ο κ. Κώστας Αντάρας παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης. Ο κ. Μαρκουλάκος αναφέρει ότι η δικογραφία δεν είναι ακόμη έτοιμη και ότι η δικάσιμος μπορεί να οριστεί ακόμη και σε έναν χρόνο, χωρίς να αποκλείει διαφορετική εξέλιξη νωρίτερα, δηλαδή την αποφυλάκιση, κάτι που σε κάθε περίπτωση θα ζητήσει η υπεράσπιση. Για τη λειτουργία της επιχείρησης, σημειώνει ότι υπάρχει ομάδα διοίκησης και ότι το ποινικό σκέλος που αφορά τον ιδιοκτήτη δεν αφορά την εταιρεία. Δεν απαντά ωστόσο ευθέως αν ο κ. Αντάρας θα διατηρήσει τον έλεγχο. Λέει, πάντως, ότι εκείνον τον ενδιαφέρει να συνεχιστεί η λειτουργία και «να επιβιώσει και να ανθίσει η εταιρεία».

Επενδυτικό ενδιαφέρον και επόμενα βήματα

Όσον αφορά στο επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία, ο κ. Μαρκουλάκος σημειώνει ότι έχει εκδηλωθεί τόσο από Έλληνα όσο και ξένο υποψήφιο αγοραστή, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει εάν μεταξύ τους βρίσκεται ο επιχειρηματίας Βλάσσης Γεωργάτος της αλυσίδας Γρηγόρης. Αποκαλύπτει ωστόσο ότι έχει αρχίσει διαδικασία οικονομικού και επιχειρηματικού ελέγχου (due diligence), διαδικασία απαραίτητη για να αποσαφηνιστούν τα οικονομικά μεγέθη και οι υποχρεώσεις της εταιρείας.

Στις επιλογές που εξετάζονται πάντως όσον αφορά στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος περιλαμβάνεται και η υπαγωγή σε καθεστώς εξυγίανσης, όπως συνέβη με τη Μαρινόπουλος

Η επαναλειτουργία θεωρείται προϋπόθεση για να προχωρήσει ευκολότερα μια πώληση. «Μια κλειστή εταιρεία αποθαρρύνει έναν υποψήφιο επενδυτή», λέει ο δικηγόρος της Pizza Fan, εκτιμώντας ότι οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν θα υπάρξει συμφωνία. «Είναι θέμα μηνών και όχι ημερών», σημειώνει.

Στις επιλογές που εξετάζονται πάντως όσον αφορά στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος περιλαμβάνεται και η υπαγωγή σε καθεστώς εξυγίανσης, όπως συνέβη με τη Μαρινόπουλος. Ο κ. Μαρκουλάκος ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, καθώς εξετάζονται διαφορετικές δυνατότητες. Το άμεσο βάρος, πάντως, πέφτει στην επανεκκίνηση του δικτύου. Η λειτουργία του θα κρίνει την πορεία της επιχείρησης και θα διαμορφώσει τους όρους με τους οποίους θα συζητηθεί η είσοδος επενδυτή ή η πώληση της αλυσίδας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά την επιχείρηση της 22ας Οκτωβρίου και τις συλλήψεις που ακολούθησαν. Στο επίκεντρο βρέθηκε η εφαρμογή «κεράσμα», μέσω της οποίας, σύμφωνα με τις αρχές, καταχωρίζονταν παραγγελίες χωρίς έκδοση αποδείξεων. Η έρευνα φέρεται να αφορά πρακτικές από το 2016 και φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αμφισβητεί τις κατηγορίες και τους υπολογισμούς, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναστολή λειτουργίας επηρέασε 109 καταστήματα και περίπου 2.500 εργαζομένους, ενώ σταμάτησαν προσωρινά και οι παραγγελίες μέσω των πλατφορμών διανομής. Η εξέλιξη δημιούργησε αβεβαιότητα για εργαζομένους, συνεργάτες και προμηθευτές και έφερε στο προσκήνιο το ερώτημα αν η αλυσίδα μπορεί να επιστρέψει γρήγορα στην αγορά.