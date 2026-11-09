ΣΕΒ: Το AI Act στην πράξη – Οδηγός για τις επιχειρήσεις

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Εκδήλωση με τίτλο «AI Act στην πράξη: Τι σημαίνει για την επιχείρησή σας – Από τη συμμόρφωση στην υπεύθυνη αξιοποίηση της AI» διοργάνωσε ο ΣΕΒ στις 4 Νοεμβρίου αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού AI Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ανάγκη για πρακτική καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών και κανονιστικών εξελίξεων.

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Ο Κανονισμός EU AI Act για την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο διεθνώς για τη ρύθμιση της ανάπτυξης, διάθεσης στην αγορά και χρήσης συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό δεν αποτελεί αποκλειστικά νομική ή τεχνική υποχρέωση. Αντιθέτως, ανάγεται σε ζήτημα στρατηγικής ετοιμότητας και διαμόρφωσης πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης για την ασφαλή, υπεύθυνη και παραγωγική χρήση της AI για κάθε επιχείρηση.

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Η εκδήλωση

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τις επιχειρήσεις από το AI Act και τον Ν. 5321/2026, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων, καθώς και οι νομικές και οργανωτικές προκλήσεις συμμόρφωσης, ιδίως σε θέματα λογοδοσίας, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Παράλληλα, στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ μοιράστηκαν την εμπειρία τους από την εφαρμογή πλαισίων διακυβέρνησης και υπεύθυνης χρήσης της AI, αναδεικνύοντας πώς η συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ο Δρ. Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, υπογράμμισε: «Η συμμόρφωση με τον AI Act είναι μια νέα πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και μια ευκαιρία να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Στόχος μας είναι να μην βρεθούν μόνες σε αυτή τη μετάβαση. Με τον εθνικό εφαρμοστικό νόμο (ν. 5321/2026) και με πρωτοβουλίες, όπως η συνδρομή στελεχών μας στον Οδηγό που εκπόνησε ο ΣΕΒ, συμβάλλουμε ενεργά ώστε οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜμΕ, να έχουν σαφείς κατευθύνσεις και πρακτικά εργαλεία, να προετοιμαστούν έγκαιρα και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Accenture και Συμπροεδρεύων Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ, σημείωσε: «Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την χώρα μας. Για το λόγο αυτό, στον ΣΕΒ, επιθυμούμε όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, να έχουν έγκαιρα τη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της με ταχύτητα, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Ο Οδηγός ‘AI Act στην πράξη’ συμβάλλει ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, μεταφράζοντας ένα σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο σε πρακτική καθοδήγηση για κάθε επιχείρηση. Γιατί το πραγματικό στοίχημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει μοχλός παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας».

Ο ΣΕΒ ετοίμασε και παρουσίασε εμπεριστατωμένο Οδηγό για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον Κανονισμό EU AI Act και τον Ν. 5321/2026, ο οποίος προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα πρακτικό πλαίσιο για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που τις αφορούν, να αξιολογήσουν την υφιστάμενη ετοιμότητά τους και να οργανώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες συμμόρφωσης και διακυβέρνησης της AI.

Ο Οδηγός

Ο Οδηγός προτείνει 7 κρίσιμες διαδικασίες για τη συστηματική προσέγγιση της συμμόρφωσης:

Ανάπτυξη πλαισίου διακυβέρνησης AI, με σαφείς ρόλους, κατανομή ευθυνών, πολιτικών χρήσης και μηχανισμών λογοδοσίας.

Καταγραφή των συστημάτων AI που χρησιμοποιεί ή/και αναπτύσσει η επιχείρηση σε ενιαίο μητρώο (AI inventory).

Αξιολόγηση και κατάταξη σε κατηγορία κινδύνου του συνόλου των συστημάτων ΑΙ της επιχείρησης και προσδιορισμός του ρόλου της (πάροχος ή χρήστης).

Προσδιορισμός, με βάση το παραπάνω βήμα, και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων συμμόρφωσης για κάθε σύστημα.

Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων (AI literacy), ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση της AI.

Ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Κανονισμού σε κάθε στάδιο της προμήθειας συστημάτων ΑΙ και έλεγχος της συμμόρφωσής τους με μέτρα όπως έλεγχοι δέουσας επιμέλειας και συμβατικές ρήτρες.

Διασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης των συστημάτων, ανθρώπινης εποπτείας και έγκαιρης διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας ΑΙ.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει, επίσης, διευκρινίσεις για σημεία του Κανονισμού που εγείρουν ζητήματα ερμηνείας ή αβεβαιότητα, πρακτικό checklist ετοιμότητας, οδηγίες για την προετοιμασία των επιχειρήσεων ενόψει ενδεχόμενων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και ειδικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση AI agents.

Ο Οδηγός εκπονήθηκε με τη συνεισφορά της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων.