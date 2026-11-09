Eurobank: Περιοδεία διοίκησης Eurobank στη Θεσσαλονίκη

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Τριήμερη περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή πραγματοποιεί η διοίκηση της Eurobank, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα. Η επίσκεψη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων Καραβίας, και οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Ιάκωβος Γιαννακλής και Σταύρος Ιωάννου, συνοδευόμενοι από κλιμάκιο ανώτερων στελεχών της Τράπεζας, πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής, θεσμικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της περιοχής. Οι επαφές επικεντρώνονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς και στη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων συνεργασίας που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Παράλληλα, η Διοίκηση συναντά εργαζομένους και στελέχη της Τράπεζας στην περιοχή, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Με ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, η Eurobank στηρίζει βασικούς κλάδους της περιφερειακής οικονομίας, όπως το εμπόριο, η μεταποίηση, οι υπηρεσίες, οι κατασκευές, τα ακίνητα και ο τουρισμός. Μέσα από εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια κάθε μεγέθους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της περιοχής.

Για την περίοδο 2023-2028, οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της Eurobank στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική αναμένεται να ξεπεράσουν τα €2 δισ., εκ των οποίων σχεδόν €1,3 δισ. έχουν ήδη εκταμιευθεί έως τον Σεπτέμβριο 2026, ενώ επιπλέον €722 εκατ. αφορούν προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις έως το τέλος του 2028.

Καραβίας: Προϋποθέσεις για πιο ουσιαστικό ρόλο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν τις προϋποθέσεις να διαδραματίσουν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στον επενδυτικό και παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Η ισχυρή επιχειρηματική τους βάση, η στρατηγική γεωγραφική θέση και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την προσέλκυση κεφαλαίων και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Το ζητούμενο σήμερα είναι αυτές οι δυνατότητες να μεταφραστούν σε παραγωγική δραστηριότητα με μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Η Eurobank συμβάλλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια και ενισχύοντας τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα, την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες. Με σταθερό προσανατολισμό στην πραγματική οικονομία, στηρίζουμε τη διαμόρφωση ενός πιο δυναμικού και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου, που δημιουργεί νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τη νέα γενιά.».

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Eurobank διοργανώνει απόψε, στο Hyatt Regency Thessaloniki, δείπνο με επιχειρηματίες και πελάτες της Τράπεζας, με θέμα «Το Νέο Τοπίο των Επενδύσεων στην Ελλάδα». Την εναρκτήρια ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, εστιάζοντας στις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή των κ.κ. Γιάννου Κοντόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Euronext Athens και μέλους του Managing Board της Euronext, Άλεξ Φωτακίδη, Managing Partner και Head of CVC Greece, και Κωνσταντίνου Βασιλείου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking. Τη συζήτηση, με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής.

Συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας

Η Eurobank προχωρά στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Στο πλαίσιο των συνεργασιών με τα δύο πανεπιστήμια, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο κέντρο Private Banking και Corporate & Investment Banking της Τράπεζας, στο εμβληματικό κτίριο επί της οδού Αγίας Σοφίας, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Σταύρου Καλαφάτη, και του Προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank, κ. Γιώργου Π. Ζανιά, με τη συμμετοχή των Πρυτάνεων, κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου (ΠΑΜΑΚ) και Σταμάτη Αγγελόπουλου (ΔΙΠΑΕ), εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και της επενδυτικής κοινότητας, καθώς και στελεχών της Τράπεζας. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα και οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών. Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, παρουσία του President of the American Farm School, Dr. Jeff Lansdale. Οι συνεργασίες αυτές διαμορφώνουν το πλαίσιο για κοινές δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η στρατηγική

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη της Παιδείας και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Η Τράπεζα συμμετέχει, από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, στην «Ακαδημία 2030», για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», για τον εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Μέσω του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία», που υλοποιείται για 24η χρονιά, η Eurobank έχει επιβραβεύσει συνολικά 25.505 αριστούχους μαθητές και μαθήτριες. Παράλληλα, καλύπτει εξ ολοκλήρου οικονομικά τη λειτουργία του επαγγελματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «MSc in AI for Digital Transformation» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενώ στηρίζει, σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια, το «English on the Mountains», ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για παιδιά της πομακικής κοινότητας της ορεινής Θράκης._