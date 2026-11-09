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EFG Asset Management: Οι 10 τάσεις που θα διαμορφώσουν τις αγορές το 2027

Η EFG εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί το 2027 κοντά στο 3,5%, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2026

Economy 09.11.2026, 11:00
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EFG Asset Management: Οι 10 τάσεις που θα διαμορφώσουν τις αγορές το 2027
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που θα εξακολουθήσει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, αλλά με εντονότερες αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους οικονομιών και αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, περιγράφει η EFG Asset Management στην ετήσια έκθεσή της για τις προοπτικές του 2027.

Ένα από τα βασικά ζητήματα για το 2027 θα είναι η ισορροπία μεταξύ πληθωρισμού και ανάπτυξης

Οι αναλυτές της εντοπίζουν δέκα βασικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία και τις επενδυτικές αγορές, υπογραμμίζοντας ότι η επιλεκτική γεωγραφική και κλαδική κατανομή κεφαλαίων θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η EFG εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί το 2027 κοντά στο 3,5%, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2026, με τις ΗΠΑ να παραμένουν ο βασικός μοχλός της ανάπτυξης. Ωστόσο, η εικόνα δεν θα είναι ομοιόμορφη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την επιλογή των αγορών στις οποίες θα κατευθυνθούν τα επενδυτικά κεφάλαια.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής επενδύσεων της EFG, Moz Afzal, οι προκλήσεις είναι υπαρκτές, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις ευκαιρίες. Όπως αναφέρει, οι αλλαγές στο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον δεν αποτελούν μόνο πηγή αβεβαιότητας, αλλά δημιουργούν παράλληλα νέες δυνατότητες για τους επενδυτές, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ενέργειας, της Ιαπωνίας και των εναλλακτικών επενδύσεων.

Τα επιτόκια και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Ένα από τα βασικά ζητήματα για το 2027 θα είναι η ισορροπία μεταξύ πληθωρισμού και ανάπτυξης. Σύμφωνα με την EFG, οι κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με τη δύσκολη εξίσωση της αντιμετώπισης νέων πληθωριστικών πιέσεων, χωρίς να οδηγήσουν τη νομισματική πολιτική σε υπερβολικά περιοριστικά επίπεδα που θα υπονομεύσουν την οικονομική δραστηριότητα και τη σταθερότητα των αγορών. Παράλληλα, το μακροπρόθεσμο σκέλος των καμπυλών αποδόσεων των ομολόγων θα παραμείνει ευαίσθητο στις δημοσιονομικές ανησυχίες.

Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική θα εξακολουθήσει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις επενδυτικές αποφάσεις. Η EFG εκτιμά ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν πλέον αποκτήσει διαρθρωτικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με μεγάλο μέρος της μεταψυχροπολεμικής περιόδου, με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας να διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό το νέο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάδειξη των λεγόμενων «μεσαίων δυνάμεων» (Middle Powers). Πρόκειται για οικονομίες με ισχυρή βιομηχανική βάση, οι οποίες διατηρούν πολλαπλές διεθνείς συμμαχίες και δεν ευθυγραμμίζονται αποκλειστικά με έναν από τους μεγάλους γεωπολιτικούς πόλους. Η ενίσχυση του ρόλου τους αναδιαμορφώνει τον χάρτη των κινδύνων και των επενδυτικών ευκαιριών, επηρεάζοντας και τη γεωγραφική κατανομή των χαρτοφυλακίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο νέος κύκλος επενδύσεων

Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους επενδυτικούς άξονες για το 2027, με την EFG να κάνει λόγο για έναν ιστορικών διαστάσεων κύκλο επενδύσεων σε υποδομές. Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι (hyperscalers) επιταχύνουν την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ξεπερνούν τις λειτουργικές ταμειακές ροές τους.

Το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό μέσω εκδόσεων ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για τη συγκέντρωση κινδύνου και τη διάρκεια των τοποθετήσεων στις αγορές εταιρικών ομολόγων.

Παράλληλα, η EFG προειδοποιεί ότι οι κυβερνοκίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Το 2026 αποτέλεσε, σύμφωνα με την έκθεση, σημείο καμπής, καθώς μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εντόπισαν ευπάθειες σε λογισμικό σε μεγάλη κλίμακα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατάφεραν να παραβιάσουν πραγματικά συστήματα χωρίς ρητή εντολή. Η ασφάλεια και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύονται έτσι σε παράγοντες κινδύνου που αφορούν το σύνολο των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Ενέργεια, υγεία και Ιαπωνία στο επίκεντρο

Σημαντικές ευκαιρίες διακρίνει η EFG και στον ενεργειακό τομέα. Οι ενεργειακές αναταράξεις μετά το 2026 επιταχύνουν τις επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, με την Ευρώπη να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τάσης.

Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της αυτονομίας αποκτά στρατηγική σημασία, ενώ η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας. Για την EFG, το νέο επενδυτικό πεδίο εκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα του ηλεκτρικού συστήματος, αν και απαιτείται επιλεκτική προσέγγιση.

Στον τομέα της υγείας και της βιοτεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιταχύνει τους χρόνους έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων, ενώ παράλληλα θα μετασχηματίσει τις διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων υγειονομικής περίθαλψης. Το 2027 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κρίσιμη χρονιά, καθώς περιουσιακά στοιχεία και θεραπευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα εισέλθουν σε σημαντικές κλινικές δοκιμές, ενώ οι εφαρμογές αυτοματοποίησης θα αρχίσουν να αποτυπώνουν μετρήσιμα οφέλη στα περιθώρια κέρδους.

Ξεχωριστή θέση στην ανάλυση έχει η Ιαπωνία, για την οποία η EFG περιγράφει μια περίοδο «σιωπηλής επανεκκίνησης». Η χώρα απομακρύνεται σταδιακά από δεκαετίες αποπληθωρισμού και περνά σε ένα περιβάλλον ήπιου και πιο σταθερού πληθωρισμού, με τους μισθούς να αυξάνονται πλέον ταχύτερα από τις τιμές.

Η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, η αυστηρότερη πειθαρχία στη διαχείριση κεφαλαίων, το ασθενέστερο γεν και οι ελκυστικές αποτιμήσεις δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις ιαπωνικές μετοχές. Μάλιστα, η EFG επισημαίνει ότι αρκετές μετοχές διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική τους αξία, στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι εναλλακτικές επενδύσεις και οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου

Στις δέκα βασικές επενδυτικές πεποιθήσεις της EFG περιλαμβάνονται και οι αγορές ιδιωτικών κεφαλαίων, οι δευτερογενείς συναλλαγές (secondaries), η ιδιωτική πίστη (private credit) και οι υποδομές. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συγκεκριμένοι τομείς εξακολουθούν να προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργίας υπεραξίας, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής επιλογής διαχειριστών και της αξιολόγησης της ποιότητας κάθε επένδυσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας επιχειρήσεων, οι λύσεις ρευστότητας και η χρηματοδότηση υποδομών ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης.

Στις στρατηγικές των hedge funds, η EFG ξεχωρίζει τις συστηματικές στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων (CTAs), τις στρατηγικές global macro και τις μετοχικές στρατηγικές market-neutral. Εκτιμά ότι μπορούν να αξιοποιήσουν διαφορετικές μορφές μεταβλητότητας, από τις τάσεις των αγορών έως τις αποκλίσεις και τις διαφορές στις αποδόσεις επιμέρους τίτλων, προσφέροντας δυνητικές πηγές αποδόσεων και διαφοροποίησης σε ένα πιο κατακερματισμένο οικονομικό περιβάλλον.

Το βασικό μήνυμα της EFG για το 2027 είναι ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας δεν συνεπάγεται ομοιόμορφες επενδυτικές αποδόσεις. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών, νομισματικών και τεχνολογικών κινδύνων, η επιλογή των κατάλληλων αγορών, κλάδων και επενδυτικών στρατηγικών αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων.

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