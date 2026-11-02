BofA: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία – Σκάει η φούσκα της AI;

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Τους αυξανόμενους κινδύνους που συνδέονται με τη ραγδαία άνοδο των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), αλλά και με την αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών παγκοσμίως, αναδεικνύει η Bank of America στην τελευταία της ανάλυση Morning Market Tidbits, επισημαίνοντας ότι μια παρατεταμένη διόρθωση στον επενδυτικό τομέα της AI θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι επενδυτές εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) συνεχίζουν να αυξάνονται, ενισχύονται παράλληλα και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την απόδοση αυτών των επενδύσεων.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να μετατρέψουν τις σημαντικές επενδύσεις τους στην AI σε ουσιαστικά έσοδα και κερδοφορία ή εάν ο ρυθμός υιοθέτησης της τεχνολογίας αποδειχθεί χαμηλότερος από τις αρχικές προσδοκίες.

Η Bank of America επισημαίνει ότι μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της επενδυτικής δυναμικής στον συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αύξηση του ΑΕΠ, τόσο άμεσα, μέσω της υποχώρησης των επενδύσεων, όσο και έμμεσα, μέσω της επίδρασης στον πλούτο των νοικοκυριών και των επενδυτών, σε περίπτωση σημαντικής διόρθωσης των αποτιμήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη

Παράλληλα, η ανάλυση αναδεικνύει την αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς ως έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται εν μέρει με την αυξημένη προσφορά χρέους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των οικονομιών. Όπως σημειώνει η Bank of America, μια εξωγενής αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια για περιοχές που δεν επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από την επενδυτική άνθηση της AI, όπως η Ευρώπη.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ, η οποία επεκτείνεται πλέον πέρα από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά έτη ανάπτυξης πάνω από τις δυνατότητες της οικονομίας, υποδηλώνει πιέσεις υπερθέρμανσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Bank of America εκτιμά ότι η αδράνεια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ως προς τη νομισματική πολιτική είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των γεωπολιτικών εντάσεων ενισχύει περαιτέρω το κλίμα επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις 2 Νοεμβρίου βρίσκονται επίσης η δημοσίευση των στοιχείων για τις κατασκευαστικές δαπάνες του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, ο δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας ISM για τον Οκτώβριο, καθώς και οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Austan Goolsbee.