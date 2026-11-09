Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει καθημερινά τις διεθνείς αγορές, διαταράσσοντας τις οικονομικές ισορροπίες και δημιουργώντας νέες προκλήσεις για την Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και στην υποχώρηση της τιμής του αργού πετρελαίου, μετά την ενίσχυση των προσδοκιών για διπλωματική επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν περίπου τριπλάσιες σε σχέση με τα επίπεδα. Ο πληθωρισμός έχει παραμείνει μέχρι στιγμής σταθερός, ωστόσο οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση. Παρά τις υφιστάμενες αντιξοότητες, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα», τόνισε.

Πιερρακάκης; Η ανθεκτικότητα αποτελεί πλεονέκτημα

Ο ίδιος επανέλαβε ότι «η ανθεκτικότητα αποτελεί πλεονέκτημα, όχι όμως εγγύηση. Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί, να συντονίσουμε τις πολιτικές μας και να είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε όσους πλήττονται περισσότερο από τις αναταράξεις. Η στήριξη, όπως επαναλαμβάνουμε συχνά, πρέπει να είναι στοχευμένη και προσωρινή, ώστε να φθάνει σε εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Ταυτόχρονα, η πρόκλησή μας είναι να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα και να διατηρήσουμε την ικανότητα των οικονομιών μας να επενδύουν και να αναπτύσσονται».

Σε ό,τι αφορά τα περιθώρια πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, τόνισε ότι «εξετάζουμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των κρατών μελών σχετικά με την ευελιξία που ήδη υπάρχει για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Με άλλα λόγια, εξετάζουμε ποια είδη δαπανών και επενδύσεων μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα στο πλαίσιο αυτής της ευελιξίας για την ενεργειακή ανθεκτικότητα».

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «κάθε τέτοια συζήτηση πραγματοποιείται εντός του υφιστάμενου πλαισίου, διότι όλοι κατανοούμε πλήρως ότι η βασική έννοια εδώ είναι η δημοσιονομική σταθερότητα και η δημοσιονομική σύνεση».

Στο πεδίο της άμυνας και αναφερόμενος στη συζήτηση που είχαν οι υπουργοί Οικονομικών με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι «το μήνυμά μας είναι απολύτως σαφές, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη δική της ασφάλεια. Οι αναδυόμενες απειλές απαιτούν μεγαλύτερες και διαρκείς επενδύσεις. Οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται και θα πρέπει να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Αυτό ασκεί πρόσθετη πίεση στα ήδη περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια».

Οι προτεραιότητες για τις αμυντικές δαπάνες

Αναφερόμενος στις κοινές ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, παρουσίασε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

«Πρώτον, περισσότερες κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες. Καλύτερες τιμές, λιγότερες επικαλύψεις, ισχυρότερη αμυντική βιομηχανία και ανθεκτικότερες αλυσίδες εφοδιασμού. Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια.

Δεύτερον, μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία σε ορισμένους κρίσιμους τομείς. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν επίσης να ενισχύσουν την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη συνολική παραγωγική ικανότητα των οικονομιών μας.

Τρίτον, συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ευρωπαϊκής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Η ασφάλεια της Ουκρανίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της.

Και τέταρτον, κινητοποίηση περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες».

Ντομπρόβσκις: Κρίσιμη συγκυρία

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη δημοσιονομική πολιτική, καθώς τα ελλείμματα των κρατών μελών παραμένουν υψηλά και τα επίπεδα του δημόσιου χρέους εξακολουθούν να αυξάνονται σε ορισμένες χώρες με υψηλό χρέος. Η κατάσταση αυτή επιβάλλει την εφαρμογή ιδιαίτερα συνετών δημοσιονομικών πολιτικών».

Στο θέμα της διαδοχής της προέδρου της ΕΚΤ, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, οι δύο υποψήφιοι, ο Ισπανός και ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις υποψηφιότητές τους, σημειώνοντας ότι «έκαναν εξαιρετική δουλειά παρουσιάζοντας τα προφίλ των δύο υποψηφίων».

Όπως αποκάλυψε, ο πρόεδρος του Eurogroup θα έχει σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προκειμένου να συζητήσουν τη διαδικασία διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία της ΕΚΤ στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «λειτουργούμε υπό ασφυκτικά χρονικά περιθώρια».