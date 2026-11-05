Πιερρακάκης – Hoekstra: Το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε, για πρώτη φορά, κάτω από 10%

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Επίσημη συνάντηση είχε στην Αθήνα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Wopke Hoekstra. Στο επίκεντρο των συζητήσεών τους βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη φορολογία, την πράσινη μετάβαση και τις επενδύσεις. Κοινός γνώμονας των δύο πλευρών ήταν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας και η ουσιαστική προστασία των ευάλωτων νοικοκυρίων απέναντι στις τρέχουσες ενεργειακές πιέσεις.

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2019–2023

Κατά τις κοινές δηλώσεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η ελληνική πολιτική συνδυάζει την περιβαλλοντική προστασία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα υλοποιεί το Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, συνολικού ύψους σχεδόν 4,8 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την κοινωνική στέγαση και τις βιώσιμες μεταφορές. Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

Μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2019–2023. Επιπλέον, οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2024 δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 10%. Η πρόοδος αυτή επιτεύχθηκε μέσω της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης, του συστήματος myDATA, της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι κάθε ευρώ που ανακτάται από τη φοροδιαφυγή επιστρέφει απευθείας στους πολίτες. Παράλληλα, δήλωσε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Από την πλευρά του, ο Wopke Hoekstra εξέφρασε τον έντονο θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την οικονομία και προωθεί την καινοτομία. Εξήρε ιδιαίτερα τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στη διαχείριση του δημόσιου χρέους και την εντυπωσιακή της πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον καθαρό εξαγωγέα πράσινης ενέργειας.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση «Mind the Gap» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μείωση του φορολογικού κενού στην Ελλάδα. Τέλος, έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ανάγκη για απλούστευση των διαδικασιών στη φορολογία και στο σύνολο της οικονομίας. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ανάπτυξη.